Flughafen Berlin-Tegel nur für Geflüchtete „Belegung von Turnhallen ganz unbedingt vermeiden“

Im Ringen darum, wie die zuletzt steigende Zahl von Geflüchteten bewältigt und gleichzeitig die Belegung von Turnhallen verhindert werden kann, bahnt sich ein Konflikt im Senat an.

Tagesspiegel-Informationen zufolge sind die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (beide SPD) und Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) alles andere als begeistert davon, den gesamten Flughafen Tegel länger als ursprünglich geplant für die Unterbringung und Registrierung von Geflüchteten zu nutzen. Ein entsprechender Vorstoß von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) werde noch diskutiert werden müssen, hieß es am Donnerstag.

Kipping, die den Senat eigenen Angaben zufolge am Dienstag der vergangenen Woche erstmals über ihre Pläne in Kenntnis gesetzt hatte, schlägt vor, den kompletten Flughafen Tegel als Reserve für Geflüchtete vorzuhalten.

„Ich sage es in aller Deutlichkeit: Wir können nicht ausschließen, dass es im Winter zu einem sprunghaften Anstieg der Ukraine-Geflüchteten kommen wird“, hatte Kipping am Montag vor Journalisten erklärt und dafür geworben, neben dem Terminal C auch die Terminals A und B als Ankunftszentrum für Ukraine-Geflüchtete zu nutzen.

Umzug der Berliner Hochschule für Technik erst Monate später

Im Notfall sollten dort auch Asylbewerber registriert werden, die bisher im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in Reinickendorf eine Erstaufnahme finden, hieß es weiter. Bereits in der vergangenen Woche mussten nach Angaben des LAF Geflüchtete vom Ankunftszentrum in Reinickendorf für Notübernachtungen nach Tegel gebracht werden, weil dort kein Platz mehr war. Die Planungen des Senats für eine Nachnutzung des ehemaligen Flughafens und damit unter anderem der seit Jahren geplante Umzug der Berliner Hochschule für Technik (BHT) würden sich deshalb um Monate verschieben.

Genau das sorgt nun für Kritik. Erstens, weil der Vorschlag einen Senatsbeschluss von Anfang August, der ebenfalls auf Vorlage Kippings getroffen worden war und die Freigabe der Terminals A und B vorsieht, konterkariert.

Zweitens, weil es bei einzelnen Senatsverwaltungen die Sorge gibt, dass die einmal im ehemaligen Flughafengebäude untergebrachten Geflüchteten dort nicht so leicht wieder herauszukriegen wären. Die von Kipping vorgeschlagene Weiternutzung könnte so den Baustart für die Urban Tech Republic weiter verzögern, hieß es am Donnerstag.

Kipping, die darauf verweist, vor dem Senat bereits den Fachausschuss informiert zu haben, erklärte am Donnerstag: „Der Senat wird mit sich ringen und entscheiden müssen, denn ganz sicher handelt es sich dabei um die Abwägung verschiedener Interessen. Am Ende geht es darum, die Belegung von Turnhallen ganz unbedingt zu vermeiden.“

Geflüchteten-Management soll „Chefinnensache“ werden

Das Präsidium der BHT, die das ehemalige Terminal A (Hexagon) beziehen soll und dort ab 2027 mit 2.500 Studierenden in den Lehrbetrieb gehen will, zeigte sich am Donnerstag wenig begeistert von den Plänen Kippings. Man sei „überrascht von der Erneuerung der Diskussion“, weil die bis dato bekannten Planungen der Sozialverwaltung eine Nutzung ohne Terminal A vorgesehen hätten, hieß es in einer Antwort des Präsidiums auf Anfrage des Tagesspiegel.

Verschiebt sich der Baubeginn für das Bauvorhaben „BHT@TXL“ erneut, steigen die Kosten mit jedem Monat(!) Verzögerung wegen der Preissteigerungsraten enorm. Werner Ullmann und Wolfgang Kesseler, Präsident und Vizepräsident der Berliner Hochschule für Technik

„Verschiebt sich der Baubeginn für das Bauvorhaben „BHT@TXL“ erneut, steigen die Kosten mit jedem Monat(!) Verzögerung wegen der Preissteigerungsraten enorm“, erklärten Präsident Werner Ullmann und Vizepräsident Wolfgang Kesseler. Für die Belange von Geflüchteten lägen „diverse andere Optionen vor, die im Hinblick auf (Folge-) Kosten aus unserer Sicht deutlich besser geeignet sind.“

Unterdessen hat CDU-Fraktionschef Kai Wegner Franziska Giffey dazu aufgefordert, das Management der ankommenden Geflüchteten zur „Chefinnensache“ zu machen. Dem Tagesspiegel sagte Wegner: „Die Sozialsenatorin wusste seit Wochen, dass mehr und mehr Menschen in Berlin landen. Ich frage mich, warum der Senat nicht ausreichend Vorkehrungen getroffen hat.“

Neue Vorlage für die Nutzung des Flughafens soll bald kommen

Der Druck werde in den kommenden Tagen und Wochen „groß werden“, erklärte Wegner und forderte von Kipping und Giffey „ein klares Versprechen, dass die Schulsporthallen nicht zu Notunterkünften werden.“

Ob die Nutzung des ehemaligen Flughafens Tegel in der Form, wie es Kipping am Montag vorgeschlagen hatte, dazu wird beitragen können, werden die kommenden Wochen zeigen. In Senatskreisen wird damit gerechnet, dass diese „in den kommenden ein bis zwei Wochen“ eine neue Vorlage für die Nutzung des Geländes einbringt.

Zumindest bis dahin werde es ganz sicher gelingen, alle in Berlin ankommenden Geflüchteten unterzubringen, erklärte Arbeitsstaatssekretär Alexander Fischer (Linke) am Donnerstag im Sozialausschuss des Abgeordnetenhauses.

Was danach kommt, ist vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Streits um die Weiternutzung des Flughafens Tegel sowie die prekäre Lage vieler Kriegsflüchtlinge in Polen und Ungarn zunehmend ungewiss. (mit ath)

