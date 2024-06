Freizeit Kinder können mit Super-Ferien-Pass wieder planschen

Kinder und Jugendliche mit einem Super-Ferien-Pass können in den Sommerferien wieder kostenlos ins Schwimmbad. Die in dem Pass enthaltene Badekarte ermöglicht täglich kostenlosen Eintritt in die Berliner Freibäder, die Hallenbäder und das Strandbad Wannsee, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Donnerstag mitteilten.

Die Badekarte enthält in diesem Jahr einen QR-Code, der an der Kasse freigeschaltet werden kann. Mit diesem kommen junge Badegäste ohne langes Warten über das Drehkreuz am Eingang in die Bäder. Wichtig: Auch für Jugendliche ab 14 Jahren gilt eine Ausweispflicht und auf den Badepass muss ein Passfoto.

Der Super-Ferien-Pass ist ab 1. Juli erhältlich und kostet 9 Euro. Er gilt in allen Ferien bis zum Ende der Osterferien 2025. Man kommt damit unter anderem auch in Zoo und Tierpark, ins Naturkundemuseum und die Gärten der Welt. Gültig ist er für alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren.

