Freundschaft über den Atlantik Steinmeier bekommt Preis in New York verliehen

Zwei Preisverleihungen stärken in diesem Herbst die Achse Berlin – New York. Am 25. Oktober zeichnet das Leo-Baeck-Institut im Center for Jewish History in New York US-Botschafterin Amy Gutmann aus.

Der Präsident David G. Marwell wird ihr die Leo-Baeck-Medaille überreichen, die höchste Auszeichnung des Instituts, die diejenigen ehren soll, die „den einzigartigen Geist des deutschsprachigen Judentums in Kultur, Universität, Politik und Philanthropie lebendig halten“.

Außergewöhnlicher diplomatischer Einsatz

Amy Gutmann wird ausgezeichnet „für ihren außerordentlichen persönlichen, akademischen und diplomatischen Einsatz“. Die Medaille ist benannt nach dem liberalen deutschen Rabbiner Leo Baeck und wird seit 1978 verliehen an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die deutsch-jüdische Aussöhnung verdient gemacht haben.

Zu den früheren Preisträgern zählen Frank-Walter Steinmeier, Angela Merkel, Josef Joffe, Kurt Masur und Daniel Libeskind.

Zweigstelle im Jüdischen Museum

Das Leo-Baeck-Institut New York wurde gegründet von jüdischen Intellektuellen wie Martin Buber und Hannah Arendt. Es ist eine Forschungsbibliothek und gleichzeitig ein Archiv und eine der wichtigsten Quellen zum jüdischen Leben in Mitteleuropa vor dem Holocaust. In Berlin gibt es ein Büro des Instituts, außerdem eine Zweigstelle des Archivs im Jüdischen Museum.

Vor fünf Jahren in Berlin. Der langjährige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erhält von Henry A. Kissinger den nach ihm benannten Preis, den die American Academy in Berlin verleiht. © dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 16. November in New York noch eine weitere Auszeichnung bekommen. Die American Academy wird ihm dort den Henry A. Kissinger Preis verleihen.

Eine Laudatio auf den Bundespräsidenten wird die frühere Außenministerin der USA, Condoleezza Rice halten. Henry Kissinger selbst spricht die Eröffnungsworte. Dieser Preis wird seit 2007 verliehen an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die transatlantischen Beziehungen verdient gemacht haben.

In der Regel fand die Verleihung in Berlin statt. Unter anderem Helmut Schmidt, George H. W. Bush, Helmut Kohl und Richard von Weizsäcker haben den Preis schon bekommen.

Zur Startseite