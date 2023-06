Fünfter Weltspielstart bei Special Olympics Wessalowski unter Wasser

Der Beginn der Entscheidungswettkämpfe fiel für Agnes Wessalowski buchstäblich ins Wasser. Am Freitag stand für die deutsche Starterin in der Leichtathletik bei den Weltspielen von Special Olympics Weitsprung an, Samstag die 100 Meter und für diesen Sonntag war das Staffelfinale über 4x100 Meter angesetzt. Und am Freitag schüttete es in Berlin aus allen Kübeln.

Wessalowski gehört mit ihren 42 Jahren zu den bekannteren Gesichtern in der Mannschaft von Special Olympics Deutschland. Für die Schauspielerin, die am Klabauter Theater in Hamburg ihr Geld verdient, ist es bereits die fünfte Teilnahme an Weltspielen. Von überall her – North Carolina, Pyeongchang, Los Angeles, Abu Dhabi – brachte sie Medaillen mit nach Hause. Eine weitere von den Heimspielen in Deutschland sollte ihre Sammlung nun komplettieren.

Am Freitag also Regen. Viel Regen. Sehr viel Regen. Er hatte bereits am Vorabend eingesetzt und dauerte nun bereits den ganzen Morgen an. Das Hanns-Braun-Stadion im Olympiapark, in dem unter anderem die Leichtathletik-Wettkämpfe ausgetragen wurden, war von tiefen Pfützen überzogen, Sportler in Ponchos, Zuschauer mit Schirmen, alles nass.

Digitale Serie Dieser Text erscheint im Rahmen der „Special Olympics Zeitung“ – ein Gemeinschaftsprojekt von Tagesspiegel, DGUV, BGW und Special Olympics Deutschland. Alle Texte zu den Weltspielen in Berlin finden Sie hier.

Und Wessalowski? Sie trat zum Weitsprung in knapper Hose an, weißes T-Shirt, Bandana auf dem Kopf. Der Regen schien sie nicht weiter zu stören, Schietwetter halt, als Hamburgerin ließ sie sich nichts anmerken.

Sprünge zwischen einem und zwei Metern wurden erwartet

Vor dem ersten von drei Durchgängen im Weitsprung pressten die Veranstalter mit der Walze noch einmal das Wasser von der Anlaufbahn. Der Sand in der Kuhle wurde von den Volunteers nur im ersten Drittel glatt gehakt, Sprünge zwischen einem und zwei Metern wurden in dieser Leistungsklasse erwartet.

Dann ging es los. Wessalowski mit der Startnummer 1216 sprang als Dritte in dem Siebenerfeld. Sie streckte ihren Oberkörper vor dem Anlauf leicht nach hinten, sammelte für einen kurzen Moment ihre Konzentration, verlagerte das Gewicht auf das rechte Bein und lief in schnellen Schritten an. 1,24 Meter blinkte über die Anzeigentafel auf.

Schnell setzte sie sich wieder unter das Dach aus den vielen zusammengeschobenen Sonnenschirmen, sie sollten die Athleten vor dem Regen schützen. Wessalowski streifte sich ihre Trainingsjacke über, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen.

Ihre zwei weiteren Sprünge reichten jeweils 1,52 Meter weit – Platz fünf bedeutete diese Leistung am Ende. Die Erstplatzierte Supaporn Ratsamee aus Thailand war mit 1,94 Meter von keiner der anderen Teilnehmerinnen zu schlagen gewesen.

Drei Läufe über 100 Meter – an einem Tag

Am Samstag hatte sich der Regen dann endlich verzogen, die Sonnenschirme verrichteten wieder Dienst nach Vorschrift und spendeten Schatten, alles wieder trocken. Die Sportler schwitzen vom Sport, die Zuschauer vom Zuschauen. Hatte es gestern eigentlich geregnet?

Agnes standen drei Läufe über 100 Meter bevor, verteilt über den ganzen Tag. Der Wettereinbruch hatte den Terminplan ordentlich durcheinandergewirbelt, die Organisatoren zogen die Staffelfinals vom Sonntag um einen Tag vor.

Los ging es für Wessalowski mit dem Einzelrennen. Vor der Startlinie schüttelte sie noch einmal die Arme aus, dehnte ihre Beine, dann brachte sie sich auf Bahn zwei in Position. Rechtes Bein in Front, rechter Arm ausgestreckt, der linke hinterm Rücken verschränkt, Oberkörper gebeugt. Dann ertönte das Signal und die sieben Sprinterinnen fegten los.

Auf den ersten 50 Metern lag Wessalowski noch in aussichtsreicher Position, auf den folgenden Metern ließ sie die anderen Läuferinnen dann aber davonziehen. Als sie auf dem Videowürfel anschließend ihre Zeit entdeckte, ballte sie beide Fäuste und stieß einen kleinen Juchzer der Freude aus. Aufgrund der Disqualifikation einer anderen Athletin landete Wessalowski mit einer Zeit von 23.68 Sekunden auf Rang sechs.

Ihr Wettkampftag unter der sengenden Sonne Berlins war damit aber nicht vorbei. Es folgte die Qualifikation für das Staffelrennen über 4x100 Meter, dann das Finale und damit ihre letzte Chance auf eine Medaille bei diesen Weltspielen. Und die war der deutschen Staffel aus Frances Kressner, Nadin Richter, Tamara Roeske und Schlussläuferin Agnes Wessalowski schon vor dem Rennen sicher: In ihrer Leistungsklasse starteten ansonsten nur die späteren Siegerinnen aus Chile und desweiteren China.

Die deutschen Frauen freuten sich mit einer Zeit von 1:26.05 Minute überschwänglich über den Gewinn der Bronzemedaille. Als sie alle nach dem Rennen wieder vereint waren, nahmen sie sich in die Arme und bildeten einen Kreis, für immer, so machte es den Anschein, aber mindestens für einen laaaaangen Moment an diesem Samstag.

Bei der anschließenden Medaillenzeremonie wurden sie von etlichen Mannschaftskollegen lautstark gefeiert. Wessalowski küsste ihr Bronze, wackelte mit den Hüften ausgelassen zur Musik, die Zuschauer johlten. Dann ging es seitlich ab von der Bühne.

Agnes Wessalowski nutzte dafür das Siegerpodest als Treppe. Es hat bei den Special Olympics nicht drei, sondern acht verschiedene Ebenen. Von Rang drei ging es für Wessalowski also nach rechts einen Schritt hoch zu Platz eins, dann über Platz zwei, vier, sechs und acht hinunter in die Party vor der Tribüne.