Fußball-EM Vom Frühstück bis Anpfiff: Nagelsmanns Dänemark-Countdown

Julian Nagelsmann hält vor dem ersten K.o.-Spiel bei der Fußball-EM an den gewohnten Abläufen vor dem Anpfiff fest. Für das Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund gibt es einen genau festgelegten Zeitplan im Hotel der Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund.

- bis 10.00 Uhr:

Die Nationalspieler müssen gefrühstückt haben.

- am Vormittag: Besprechung der Standardsituationen, erstmals kann es auch um die Abläufe für ein mögliches Elfmeterschießen gehen, danach körperliche Aktivierung, also leichtes Training, das sogenannte erste Anschwitzen

- 13.00 Uhr:

Mittagessen

- Nachmittag:

freie Zeit für individuelle Konzentrationsphasen oder auch ein Nickerchen

- 17.15 Uhr:

Pre-Match-Meal, ein vorgezogenes leichtes Abendessen, die Kraftspeicher werden aufgefüllt

- ca. 19 Uhr:

Team-Besprechung

- anschließend:

Abfahrt ins Stadion

- 21.00 Uhr:

Anpfiff durch den englischen Schiedsrichter Michael Oliver

