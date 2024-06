Fußball Fanzonen in Berlin werden wegen Gewittergefahr geschlossen

Die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag in Berlin werden wegen eines erwarteten Unwetters geschlossen. Aufgrund der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Unwetter würden Besucherinnen und Besucher vom Gelände geleitet, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin am Freitagnachmittag mit. Man behalte sich aber vor, die Fanzonen später wieder zu öffnen, sagte eine Sprecherin mit Blick auf das EM-Spiel der Gruppe D zwischen Polen und Österreich im Berliner Olympiastadion um 18.00 Uhr.

Der DWD warnte bei der Online-Plattform X: «Es ziehen teils kräftige Gewitter aus dem Südwesten auf!» Fußballfans sollten «genauestens auf die Wetterentwicklung» achten.

