Fußballer und Trainerin gekürt Auszeichnung für Herthas Reese und Union-Trainerin Poese

Berlin (dpa/bb) - Hertha-Profi Fabian Reese und Union-Trainerin Ailien Poese dürfen sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Mit 63,6 Prozent der Stimmen wählten die Berliner Reese zum „Berliner Profifußballer der Saison“. Poese erhielt den Preis mit 26,2 Prozent der Stimmen in der Kategorie „Berliner Trainer:in der Saison“.

Hinter Reese folgten auf den Plätzen zwei und drei mit Frederik Rönnow (14,9 Prozent) und Christopher Trimmel (6,1 Prozent) zwei Profis des 1. FC Union Berlin. „Zu wissen, dass die Hertha-Fans und die Menschen in der Hauptstadt mich hier so klar auf dem ersten Platz sehen, ist eine große Ehre“, äußerte Reese in einer Mitteilung des Berliner Fußball-Verbandes.

Reese gehörte in seiner Debütsaison für Hertha zu den Topscorern der Liga. Der 26-Jährige hatte zwar im Februar seinen Vertrag bis 2028 verlängert, aufgrund seiner Leistungen aber das Interesse anderer Clubs geweckt.

Poese siegt knapp

Poese, die mit den Unionerinnen den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, ist die erste Preisträgerin dieser Kategorie und verwies ihre männlichen Kollegen Robert Schröder von F.C. Hertha 03 (25,8 Prozent) und Daniel Volbert vom BFC Preussen (12,7 Prozent) auf die Plätze zwei und drei. „Was wir in der letzten Saison erreicht haben, war nur gemeinsam möglich und daher geht der Titel auch an meinen gesamten Staff und die Mannschaft“, äußerte Poese.

Seit 2011 führt der BFV die Abstimmung gemeinsam mit der Zeitschrift „Fußball-Woche“ und der Deutschen Klassenlotterie Berlin durch. Mehr als 15.000 Personen stimmten diesmal ab.

