G7-Gipfel Künstliche Intelligenz - so mächtig wie Atomwaffen?

Zu den großen Bedrohungen aus Perspektive der westlichen Welt ist neben Klimawandel, Krieg und Wirtschaftskrise noch eine hinzugekommen: Künstliche Intelligenz hat es in die Top-Themen des diesjährigen G-7-Gipfels geschafft. Die in Hiroshima versammelten Staats- und Regierungschefs erklärten, künftig gemeinsam Regeln für die Entwicklung von KI aufstellen zu wollen. Etabliert wurde dafür eigens ein Ministerformat, genannt „Hiroshima-KI-Prozess“.

Die internationale Aufregung ist groß, seit mit ChatGPT erstmals ein leicht zugängliches Tool einer breiten Öffentlichkeit vor Augen führt, was mit generativer KI alles möglich ist. Algorithmen, die menschliche Interaktion simulieren und Bilder oder Texte erstellen können, versprechen nicht nur immense Produktivitätsgewinne. Sie werfen auch grundsätzliche Fragen auf, wie etwa die, ob wahr und falsch in Zukunft noch unterscheidbar bleiben.

Um zu erahnen, wie gefährlich Künstliche Intelligenz ist oder sein kann, muss man keine apokalyptischen Horrorszenarien bemühen. Es reicht ein Blick in die Praxis. In den USA stand kürzlich ein Juraprofessor auf einer von ChatGPT erstellten Liste mit Lehrkräften, die schon mal jemanden sexuell belästigt haben sollen. Als Quelle diente der KI ein angeblicher Artikel aus der „Washington Post“ – der dort aber nie erschienen war. Unterdessen will ein Bürgermeister in Australien klagen, weil ChatGPT behauptet hat, er habe wegen Bestechlichkeit im Gefängnis gesessen.

Sam Altman, der Chef von Open AI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, warnte kürzlich vor dem US-Kongress vor möglicher Wahlmanipulation mit KI. Das mache ihn „nervös“. Zuvor hatte der Wissenschaftler eine globale Kontrollinstanz für die von ihm mitentwickelte Technologie gefordert. Künstliche Intelligenz sei so mächtig, dass sie reguliert werden sollte wie Atomwaffen. Eine passende Analogie, auch zum G-7-Treffen in Hiroshima.

Für die Europäische Union kommt die Dramatik gerade zur rechten Zeit. In Brüssel arbeiten die Bürokraten schon seit Jahren an einem Regelwerk für Künstliche Intelligenz. Der „AI Act“ soll bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Weltweit wird auf dieses Gesetz gewartet, als eines der ersten seiner Art. Als sich die Digitalministerinnen der G7 im Vorfeld des Gipfels für eine „risiko-basierte KI-Regulierung“ aussprachen, wählten sie den Ansatz der EU.

In Europa hat man sich früh auf die Risiken von algorithmischen Systemen konzentriert, die etwa zu Diskriminierung oder der Manifestation von Vorurteilen beitragen können. Dafür werden die Bürokraten oft gescholten. Die Industrie warnt vor Überregulierung und dass (noch mehr) Wissenschaftler und Unternehmer in technologiefreundlichere Volkswirtschaften abwandern könnten.

Wenn sich die (westlichen) Regierungen auf gemeinsame Grundsätze verständigten, würde das die europäischen Unternehmen vor Wettbewerbsnachteilen schützen. Die Politik bemüht hier gern die Datenschutzgrundverordnung. Im Vorfeld als bürokratisches Monster verschrien, ist sie bald seit fünf Jahren in Kraft und international Vorbild geworden für andere Gesetzgeber. Zum Teil richten internationale Tech-Konzerne ihr Produktdesign von vorneherein an europäischen Regeln aus, weil sie damit sichergehen können, auch sonst nirgendwo anzuecken.

Regulierung als Exportschlager, auf Dauer kann eine Volkswirtschaft davon aber auch nicht leben. Deutsche Standards und Normen sind weltweit beliebt, doch sicher nicht, weil es hier so einzigartige Juristen gibt. Sondern weil die Qualität deutscher Autos und Maschinen international anerkannt ist. Wenn Europa bei der Regulierung von Technologien wie der Künstlichen Intelligenz mitreden will, darf es bei der Entwicklung nicht schlafen. Neben Regeln braucht es hier vor allem Investitionen, in Forschung und Bildung, in Hochleistungsrechner und Start-ups.

Schließlich ist nicht die Technologie an sich das Problem, sondern der Umgang mit ihr. Der muss gelernt sein.