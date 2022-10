Gaspreisbremse muss enttäuschen „200 Milliarden Euro lassen viele träumen.“

Deutschland sieht mit Spannung den Details zum „Abwehrschirm“ und vor allem zur Strom- und Gaspreisbremse entgegen. Die Erwartungen sind riesig, denn die ins Schaufenster gestellten 200 Milliarden Euro lassen viele schier endlos träumen. Die Strom- und Gaspreisbremse wird jedoch unweigerlich für alle – Menschen, Unternehmen und europäische Nachbarn – viel Enttäuschung und Empörung hervorrufen. Nicht, weil die Bundesregierung diese Erwartungen nicht erfüllen wollte, sondern weil sie diese größtenteils nicht erfüllen kann.

Eine kluge Ausgestaltung der Gaspreisbremse sollte drei Kriterien in den Mittelpunkt stellen.

1. Wer wie entlastet werden sollte

Erstens muss die Politik eine gute Balance zwischen zielgenauer und ausreichender Entlastung bei gleichzeitig starken Anreizen zu Einsparungen schaffen – was der Quadratur des Kreises gleichkommt. Denn Menschen und Unternehmen werden den Gürtel nur enger schnallen – vor allem bei so wichtigen Dingen der Grundversorgung wie dem Heizen und dem Energieverbrauch – wenn der Preis schmerzvoll hoch ist. Deshalb muss der Preis für Gas und andere Energie auch mit einem solchen „Deckel“ hoch bleiben.

Das macht es zwingend erforderlich, ihn so zu gestalten, dass Menschen mit wenig Einkommen und ohne Ersparnisse den größten Teil ihrer Kosten erstattet bekommen. Menschen mit hohen Einkommen sollten hingegen viel weniger entlastet werden, da sie die höheren Kosten durch eigene Rücklagen und Ersparnisse selbst stemmen können und weniger sensibel auf höhere Preise reagieren. Aber für eine solche Zielgenauigkeit fehlt der Politik das richtige Instrument und die notwendige Bürokratie.

Ähnliches gilt für Unternehmen, bei denen es für die Politik unmöglich sein wird, auf Branchenebene zielgenau zu steuern, denn auch die Unternehmen unterscheiden sich zu sehr in ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten im Umgang mit höheren Kosten. Daher wird die Preisbremse wohl Empörung bei fast allen hervorrufen, weil jeder für sich selbst eine möglichst starke Entlastung und geringe Einsparungen wünscht.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Bundesregierung in ein paar Monaten erneut vor einem riesigen Problem steht: Sie muss finanziell nachlegen, um Menschen mit wenig Einkommen zu stützen und Verbote aussprechen, weil der Deckel zu zu wenigen Einsparungen geführt hat und eine Knappheit droht. Der Deckel muss daher zwingend einkommensabhängig gestaltet und durch direkte Transferzahlungen für Menschen mit geringen Einkommen ergänzt werden.

2. Das ferne Ziel

Zweitens muss die Ausgestaltung der Gaspreisbremse die Zeitdimension mit in den Mittelpunkt stellen und ausreichend Anreize für die ökologische und technologische Transformation setzen. Die Politik wird 18 oder 24 Monate an Subventionen für Gaspreise und Energie leisten können, danach müssen Unternehmen und Menschen wieder auf eigenen Füßen stehen.

Diese Tatsache ist nicht nur ehrlich auszusprechen, sondern auch in den Köpfen fest zu verankern, wird für die Bundesregierung schwierig sein. Viele setzen auf das Prinzip Hoffnung, dass Strom- und Gaspreise 2024 wieder deutlich niedriger sein mögen, so dass Unternehmen wie Menschen die Last wieder allein stemmen können.

Aber vor allem für Unternehmen wird sich dies als Illusion erweisen: Alle Prognosen zeigen, dass sich die Lage gerade für Unternehmen nicht verbessern dürfte: Die Energiekosten in Europa werden auf die nächsten fünf Jahre deutlich höher sein als in den USA oder in Asien, wo viele Wettbewerber der deutschen Exportchampions sitzen.

Dies bedeutet einen permanenten Wettbewerbsnachteil. Sie werden sich im harten globalen Wettbewerb nur behaupten, wenn sie sehr schnell die Transformation zu erneuerbaren Energien und neuen, effizienten und energiesparenden Technologien erfolgreich bewerkstelligen. Das erfordert massive Investitionen, nicht nur in den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern auch in neue Technologien, die längst überfällig sind und sofort und zu einem viel stärkeren Maße umgesetzt werden müssen.

Diese langfristige Perspektive in Bezug auf Klimaschutz und technologische Transformation bleibt jedoch der blinde Fleck in den Entlastungspaketen der Bundesregierung, sie fehlen fast vollständig.

3. Die europäische Dimension

Und drittens darf die Bundesregierung die europäische Dimension ihrer Entscheidungen nicht länger ignorieren. Wir Deutschen reagieren mit Überraschung, dass unsere europäischen Nachbarn uns für den nationalen Alleingang bei der Bremse für Strom und Gas kritisieren, zumal doch auch einige Nachbarn Energiepreise subventionieren.

Bei einer ehrlichen Betrachtung ist diese Kritik jedoch verständlich. Denn wenn der deutsche Staat mit seinen tiefen Taschen deutlich höhere Subventionen an die Unternehmen zahlt, dann entsteht für sie ein Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren europäischen Wettbewerbern und damit ein noch größeres wirtschaftliches Problem für die schwächsten Länder Europas.

Deutschland wird durch die Energiekrise nur als Teil eines geeinten Europas kommen. Dies erfordert eine engere Koordination und Abstimmung innerhalb der EU und Unterstützung für die schwächsten Länder. Und die Bundesregierung sollte dem europäischen Vorschlag eines gemeinsamen Deckels für Gasimporte zustimmen.

Die Bundesregierung hat mit ihrer Bekanntgabe des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms unrealistisch hohe Erwartungen geweckt. Diese Erwartungen werden unweigerlich enttäuscht werden, nicht weil die Bundesregierung nicht helfen will, sondern weil die Hoffnung einer starken Entlastung für alle unmöglich zu erfüllen ist und zudem im völligen Widerspruch zu den notwendigen Einsparungen bei Menschen und Unternehmen steht.

Aber die Bundesregierung darf in ihren Planungen nicht die langfristige Perspektive und die dringend notwendige ökologische und technologische Transformation vernachlässigen. Und sie darf keinen nationalen Alleingang verfolgen, sondern muss ihre Pläne mit den europäischen Nachbarn abstimmen und auch diese unterstützen. Nur so kann der Klimaschutz gelingen, die deutsche Wirtschaft langfristig im globalen Wettbewerb bestehen und Europa geeint bleiben.

