Geburt des vierten Kindes Coman reist vom französischen Nationalteam ab

Kingsley Coman hat die französische EM-Mannschaft wegen der bevorstehenden Geburt seines vierten Kindes nun doch verlassen. Das teilte ein Sprecher des Teams mit. Der Bayern-Profi sei nach dem Sieg Frankreichs gegen Belgien (1:0) und dem Einzug ins Viertelfinale nach Schweden zu seiner Partnerin gereist.

In den vergangenen Tagen hatte es widersprüchliche Berichte darüber gegeben, ob Coman noch beim französischen Team sei oder nicht.

Bei der EM-Endrunde in Deutschland kam Coman bislang nur wenig zum Einsatz in der Équipe Tricolore. Er stand kein einziges Mal in der Startaufstellung. Beim 0:0 gegen die Niederlande im zweiten Gruppenspiel war er in der 75. Minute eingewechselt worden, nachdem er in den Monaten zuvor bereits bei den Bayern mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt hatte. Gegen Belgien spielte Coman nicht.

