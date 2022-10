Gegen Verdrängung Rathaus beginnt Befragung für mehr Mieterschutz

Das Rathaus beginnt mit einer angekündigten Anwohnerbefragung für den lang geforderten Milieuschutz rund um das künftige Zentrum für Digitalwirtschaft RAW in der Teltower Vorstadt. Dazu erhielten nun 4800 Anwohner einen Fragebogen, teilte die Stadtverwaltung mit. Deren Mithilfe sei nötig, um eine sogenannte soziale Erhaltungssatzung zum Schutz vor Verdrängungsprozessen erlassen zu können, erklärte Wohndezernentin Brigitte Meier (SPD) laut Mitteilung.

Der Milieuschutz ist ein Instrument aus dem Baugesetzbuch. Damit könne man laut Meier regeln, dass zum Beispiel Modernisierungen sozial verträglich und behutsam umgesetzt werden, um die nachbarschaftliche Stabilität zu sichern. Für angestammte Mieter kaum bezahlbare Luxussanierungen sollen so verhindert werden. Für so eine Satzung sei aber eine rechtssichere Begründung notwendig – und deshalb eine repräsentative Haushaltsbefragung, so Meier. Gefragt werde nach der Wohn- und Lebenssituation, unter anderem zur Miethöhe, Wohnungsgröße sowie zum nachbarschaftlichen Zusammenleben. Mit dem Vorgehen betrete man in Brandenburg Neuland, hieß es vom Rathaus.

Das ehemaliges RAW-Gelände in Potsdam soll zum Digitalzentrum werden. © Andreas Klaer

Bis zum 25. Oktober läuft die Aktion. Der Fragebogen kann digital oder in Papierform ausgefüllt und kostenfrei zurückgesandt werden. Für interessierte Anwohner:innen finde am Dienstag ab 19 Uhr im „Freiland“ in der Friedrich-Engels-Straße 22 eine Informationsveranstaltung statt.

Nach langen Debatten und Vorplanungen war der Baustart für das RAW-Digitalzentrum nahe des Hauptbahnhofs zuletzt für den Sommer vorgesehen. Im Mai hatte aber Investorenvertreter Mirco Nauheimer den PNN erklärt, eine Baugenehmigung liege noch nicht vor. Eine neuer fester Termin für den Baubeginn wurde seither noch nicht kommuniziert.

