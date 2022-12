Gelber Schein geht, eAU kommt So funktioniert die digitale Krankschreibung ab Januar 2023

Ab Januar 2023 erfolgt die Krankmeldung für Arbeitnehmer nicht mehr mit dem gelben Schein sondern rein elektronisch. Die sogenannte eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) soll Standard werden und die Papiervariante im neuen Jahr ablösen.

Aber wie funktioniert das neue eAU-Verfahren überhaupt? Welche Informationen werden an den Arbeitgeber übermittelt? Ist die Übertragung sicher? Und was gilt für Privatversicherte? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur elektronischen AU?

Ab wann gilt die digitale Krankschreibung?

Das neue eAU-Verfahren gilt ab 2023. Oder besser gesagt: Für den Arbeitnehmer entfällt ab dem 1. Januar 2023 die „Verpflichtung zur Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform“, wie der Berliner Fachanwalt für Arbeitsrecht Alexander Bredereck gegenüber der Deutschen Presse-Agentur klarstellte.

Heißt das, dass man als Arbeitnehmer generell von der Pflicht einer Krankmeldung befreit ist? Nein. Gesetzlich Versicherte müssen laut Bredeck auch weiterhin rechtzeitig zum Arzt gehen, um die Erstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu ermöglichen und anzustoßen.

Auch der Arbeitgeber sollte unverzüglich informiert werden, wenn man krankheitsbedingt ausfällt. Die voraussichtliche Dauer der Krankschreibung sollte ebenfalls kommuniziert werden.

Wie funktioniert die Krankmeldung ab 2023?

Der Weg zur Krankmeldung ist der gleiche: Zunächst melden Sie den Arbeitsausfall unverzüglich Ihrem Arbeitgeber. Die eigentliche Krankschreibung wird Ihnen auch weiterhin von Ihrem behandelnden Arzt ausgestellt.

Was sich ab Januar ändert: Die Arztpraxis übermittelt die AU noch am Tag der Ausstellung selbst an die Krankenkasse. Und Ihre Krankenkasse wiederum stellt die Daten Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung.

Sobald Sie den Arbeitsausfall Ihrem Arbeitgeber gemeldet haben, kann dieser also selbst entscheiden, ob er die Bescheinigung bei Ihrer Krankenkasse anfordert und abruft.

Der Hintergrund: Je nachdem, wie viel Karenzzeit (also Krankheitstage ohne Krankenschein) Ihnen Ihr Arbeitgeber vertraglich einräumt, kann eine eAU auch überflüssig sein - beispielsweise, wenn Sie nur einen Tag lang fehlen.

So läuft die Krankmeldung ab 2023 Sie informieren den Arbeitgeber: Bei Krankheit melden Sie den Arbeitsausfall am besten unverzüglich Ihrem Arbeitgeber. Sie suchen einen Arzt auf: Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten Sie auch weiterhin von Ihrem behandelnden Arzt.. Der Arzt informiert die Krankenkasse: Im Falle einer Krankschreibung informiert die Arztpraxis Ihre Krankenversicherung mithilfe der eAU. Der Arbeitgeber ruft die eAU bei der Krankenkasse ab: Sobald Sie den Arbeitsausfall Ihrem Arbeitgeber gemeldet haben und die Krankschreibung erfolgt ist, kann die Personalabteilung die elektronische Krankschreibung bei Ihrer Krankenkasse anfordern.

Welche Informationen werden via eAU übermittelt?

Nach wie vor erhält der Arbeitgeber keinerlei Informationen darüber, welche Diagnose der behandelnde Arzt bei der Krankschreibung festgestellt hat. Bei der digitalen Krankmeldung werden auch weiterhin lediglich die Stammdaten übermittelt.

Welche Angaben werden an den Arbeitgeber übermittelt? Name des Krankgeschriebenen

Datum der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit

Beginn und Ende der Krankschreibung

Angabe: Erst- oder Folgemeldung

Angabe: Arbeitsunfall Welche Angaben werden nicht übermittelt? Diagnose

Behandelnder Arzt

Gibt es die eAU auch für Privatversicherte?

Nein. Das neue eAU-Verfahren wird ab dem 1. Januar 2023 nur den Kassenärzten und Vertragspraxen zur Verfügung gestellt. Wie die Techniker Krankenkasse im Servicebereich auf ihrer Webseite klarstellt, nehmen Privatärzte, Physio- und Psychotherapeuten oder auch Rehabilitationseinrichtungen bislang noch nicht an dem neuen eAU-Verfahren teil.

Was heißt das für Privatversicherte? Für privat versicherte Patienten ändert sich nichts an dem bisherigen Verfahren. Bei einem krankheitsbedingten Arbeitsausfall versenden sie ihre Krankmeldung auch weiterhin selbst via Papierschein an den Arbeitgeber und an die Private Krankenversicherung (PKV).

Wie der Geschäftsführer des PKV-Verbands Christian Hälker bereits 2021 in einer Pressemeldung ankündigte, sei man allerdings daran interessiert, den Privatversicherten „möglichst bald die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung anzubieten.“

Wer nimmt am eAU-Verfahren teil? Arztpraxen für gesetzlich Versicherte

Krankenhäuser (bei stationärem Aufenthalt) Wer (oder was) ist bislang vom eAu-Verfahren ausgeschlossen? Privatärzte und Privatpraxen

Pysiotherapeuten

Psychotherapeuten

Rehabilitationseinrichtungen

Ärzte im Ausland

Meldungen zum Beschäftigungsverbot bei Schwangeren

Meldungen zur Erkrankung des Kindes

Ab wann braucht man eine Krankschreibung?

Kann man sich auch via Telefon krankschreiben lassen?

Hier lohnt der Blick in den Arbeitsvertrag. Das Gesetz schreibt die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach drei Tagen vor. „Laut Arbeitsvertrag oder auf besondere Anordnung des Arbeitgebers kann aber auch schon am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit ein Attest verlangt werden“, sagt Tjark Menssen.

Ab 2023 müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mehr vorlegen. Das geschieht elektronisch. Auf einen AU-Ausdruck für sich selbst sollten sie aber weiter bestehen.



