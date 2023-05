Geldpolitik EZB erhöht die Zinsen erneut leicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Zinsen im Euro-Raum weiter. Sie hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent an. Der zurzeit noch wichtigere Zins, den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekommen, steigt von 3,0 auf 3,25 Prozent. Das gab die Notenbank am Donnerstagnachmittag bekannt.

Die wichtigsten Beschlüsse in Kürze Die EZB hebt das Zinsniveau im Euro-Raum um weitere 25 Basispunkte an. Der Leitzins liegt nun bei 3,75 Prozent, der Einlagenzins bei 3,25 Prozent. Auch beschleunigt die EZB ihren Bilanzabbau. Ab Juli sollen alle auslaufenden Papiere des APP-Programms nicht mehr durch Neukäufe ersetzt werden.

Im Vorfeld war mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik gerechnet worden. Offen war der Umfang des Zinsschritts. Die meisten Experten hatten mit der Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Reaktion auf hohe Inflation

Mit ihrem Beschluss reagiert die Notenbank auf die hohe Inflation im Euro-Raum. Im April war diese von 6,9 auf 7,0 Prozent gestiegen. Vor allem die um Energie und Lebensmittel bereinigte Kerninflation bereitet den Notenbankern Sorge. Sie ging im selben Zeitraum nur leicht von 5,7 auf 5,6 Prozent zurück. Doch auch die Preise für Lebensmittel bleiben auf einem hohen Niveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuerten sich jene um 13,6 Prozent.

Außerdem stellt die Notenbank in Aussicht, dass sie den Abbau ihrer Bilanz beschleunigt. Ab Juli sollen alle auslaufenden Papiere des älteren Anleihekaufprogramms APP nicht mehr durch Neukäufe ersetzt werden. Den Kauf frischer Wertpapiere im Rahmen des Programms hatte die EZB bereits im Juli 2022 eingestellt.

Der Bilanzabbau – sprich die Reduzierung der Bilanzsumme – ist ein weiterer wesentlicher Baustein der geldpolitischen Straffung. Zwischen März und Juli reduziert die Notenbank ihren Anleihebestand aus dem APP-Programm um durchschnittlich 15 Milliarden Euro pro Monat. Beim Pandemie-Programm PEPP gibt es vorerst keine Änderungen.

Konsens bei Zinserhöhung

Auf der Ratssitzung legte Lagarde dar, die höheren Zinsen würden ihre Wirkung entfalten. Sie betonte, dass die Zinsen ein Niveau haben müssten, das die Inflationsrate in Richtung zwei Prozent bewege. Die EZB wolle weiter datenabhängig entscheiden. Die Zentralbankerin forderte außerdem die nationalen Regierungen auf, ihre fiskalische Unterstützung bei sinkender Preisdynamik bei Energie zurückzufahren. Andernfalls drohe mittelfristig eine höhere Inflation, auf die die EZB reagieren müsse.

Die Anhebung am Donnerstag ist die siebte in Folge. Erstmals seit Beginn des Erhöhungszyklus im vergangenen Sommer hat sich die EZB für einen Umfang von 25 Basispunkten entschieden. Bei den vergangenen drei Sitzungen im Dezember, Februar und März hat die EZB die Zinsen jeweils um einen halben Prozentpunkt angehoben. Bei der Entscheidungsfindung habe laut Lagarde Konsens darüber geherrscht, dass die Inflation weiter zu sei und die Zinsen angehoben werden müssten. Daraus lässt sich schließen, dass Teile des Rats eine Anhebung um 50 Basispunkte favorisierten.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel wollte im Vorfeld der aktuellen Sitzung eine weitere Erhöhung um einen halben Prozentpunkt nicht ausschließen. Dies sei nicht „vom Tisch“, betonte sie in einem Interview mit dem Magazin „Politico“. Explizit hierfür ausgesprochen hat sich öffentlich aber nur der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann. Dagegen warnte zum Beispiel der italienische Notenbankchef Ignazio Visco vor dem Risiko, die Geldpolitik zu stark zu straffen. Die damit verbundenen Gefahren seien mindestens so groß wie bei einer zu lockeren Geldpolitik.

Die rasante Zinswende, die die Zentralbanken in den USA und Großbritannien nach Jahren des extrem billigen Geldes noch vor der EZB einleiteten, ist auch für Banken nicht nur positiv. Das zeigte sich zuletzt in den USA, wo bereits drei Institute nach enormen Mittelabzügen aufgrund von Liquiditätssorgen kollabierten. Die US-Notenbank Fed hob am Mittwoch zum zehnten Mal in Folge ihren Leitzins an: Nach einem Sprung um 0,25 Prozentpunkte liegt der Leitzins in den USA nun in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. (HB)