In vielen Regionen Deutschlands ist es am Montag zu Störungen bei den Notrufnummern 110 und 112 gekommen. Die Nummern waren etwa in Magdeburg, Regensburg und Kassel sowie den jeweils umliegenden Landkreisen aus dem Mobilfunknetz nicht erreichbar, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Twitter-Nutzer meldeten unter anderem auch Störungen aus Wiesbaden, Paderborn, Aachen und anderen Orten.

Eine Sprecherin der Deutschen Telekom sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass das Problem "bekannt" sei. Es seien aber zunächst keine Angaben zu den Gründen für die Störung möglich. (AFP)