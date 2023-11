88-Jähriger TikToker über Judenhass im Netz „Als ob die Hamas von Nazikommandanten ausgebildet wurde“

Gidon Lev entkam als Kind der Hölle des KZ Theresienstadt. Auf TikTok erzählt der heute 88-Jährige seine Geschichte, klärt über den Holocaust auf und kämpft gegen Antisemitismus – bis vor wenigen Tagen, denn Lev hat den Account deaktiviert.

Herr Lev, was ging in Ihnen vor, als die ersten Bilder des Massakers der Hamas am 7. Oktober Sie erreichten?

Ich war erschüttert. Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass diese barbarische Gewalt nach 1945 oder nach dem Völkermord in Ruanda wiederkehren kann. In mir riefen diese Bilder die Erinnerung an den Holocaust hervor. Auch wenn ich nur wenig bewusste Erinnerungen an Hinrichtungen und Massenmorde im Ghetto von Theresienstadt habe, sah es für mich aus, als ob die Hamas von Nazikommandanten ausgebildet wurde.

Der Gesprächspartner © privat Gidon Lev, 88, überlebte Theresienstadt, während der Großteil seiner Familie im Holocaust ermordet wurde. Gemeinsam mit der Autorin Julie Grey betrieb er seit 2021 einen Tiktok-Kanal mit 460.000 Followern, auf dem Gidon seine Geschichte erzählte und über den Holocaust aufklärte. Nun haben Lev und Grey den Kanal deaktiviert. Der Antisemitismus auf Tiktok sei seit dem Hype um Osama Bin Ladens „Letter to America“, spätestens aber seit dem 7. Oktober unerträglich geworden. Gidon Lev lebt im israelischen Ramat Gan, in der Nähe von Tel Aviv. Ein erstes Gespräch musste wegen eines Raketenalarms abgebrochen werden. Seine Geschichte hat er auch in dem Buch „Let’s Make Things Better“ niedergeschrieben. 2025 soll es in Deutschland erscheinen.

Was genau meinen Sie damit?

Wir wissen, wie die Gestapo und wie die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei vorgegangen sind. Sie zogen durch Dörfer, durchsuchten Häuser nach Juden, stellten sie in einer Reihe auf und erschossen sie. Oder sie trieben Juden in die Synagogen, verschlossen die Türen und setzten sie in Brand.

Ob in Telegram-Gruppen oder auf TikTok, es kursieren Bilder, die ähnliche Verbrechen der Hamas sehr explizit zeigen. Haben Sie sich diese Bilder angesehen?

Ich musste nur so viel sehen, um sagen zu können: „Ja, es ist passiert, es hat stattgefunden“. Auch die Vorstellungskraft hat Grenzen. Wir müssen solche Verbrechen sehen, um sie glauben zu können. Es ist einfach, Brutalität zu leugnen, deren Ausmaß so unmenschlich und unwirklich erscheint.

Bereits jetzt werden die Gräueltaten der Hamas relativiert oder geleugnet. Zynisch wird darüber spekuliert, ob jüdische Babys nun verbrannt oder „nur“ geköpft wurden. Manche behaupten sogar, die israelische Regierung selbst stecke hinter dem Massaker.

Mir fällt dazu nur ein altes Sprichwort ein. Etwas, was Goebbels oder Hitler gesagt haben sollen: „Je größer die Lüge, desto mehr Menschen glauben sie.“ Nach dem 7. Oktober waren wir alle geschockt. Wir waren überrascht, wie so etwas passieren konnte. Doch schnell haben die Menschen außerhalb Israels angefangen zu vergessen, was an dem Tag passiert ist. Sie haben vergessen, was der Grund dieses furchtbaren Krieges ist. Sie glauben lieber Halbwahrheiten oder Lügen.

Ein großer Teil dieser Lügen wird über Social-Media-Plattformen wie TikTok verbreitet. Zuletzt auch Osama Bin Ladens antisemitisches Manifest „Letter to America“. Auch Sie waren bis vor wenigen Tagen, zusammen mit Ihrer Partnerin Julie Gray, auf dieser Plattform aktiv. Warum jetzt nicht mehr?

Es war einfach zu viel Hass! Zu viel Antisemitismus! Zwei Jahre lang haben wir dagegen angekämpft und uns auch an TikTok gewandt, damit die Moderationsteams etwas dagegen unternehmen. Aber nichts ist passiert. Im Gegenteil, es wurde nur noch schlimmer.

Ein Beispiel: Vor ein paar Wochen schrieb mir jemand auf TikTok: „Du bist ein Lügner!“ Ich antwortete: „Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Denn wenn es eine Lüge wäre, dann hätte ich noch meine Mutter, meinen Vater, meine Cousins und meine Cousinen. Ich hätte eine Familie und ich hätte eine Kindheit gehabt.“ Ich habe nicht genug Zeit, um dem Hass in diesem Ausmaß zu begegnen. Ich hatte viel Spaß auf TikTok. Julie und ich hatten eine halbe Million Follower. Natürlich würden wir weitermachen, wenn TikTok endlich konsequent gegen den Hass vorgehen würde. Solange das nicht der Fall ist, klären wir auf Instagram und auf YouTube über den Holocaust auf.

Warum ist dieser Hass auf TikTok so wirksam und gefährlich?

Weil er den Holocaust in Frage stellt. Aber nicht nur, indem er sagt, ich als Holocaust-Überlebender sei ein Lügner und meine Geschichte sei erfunden. Gerade seit dem 7. Oktober steht unter meinen Videos auch: „Ihr begeht Völkermord!“ oder „Ihr tut, was die Nazis mit euch getan haben!“ Ganz als ob es Israels Absicht wäre, Palästinenser zu töten, weil sie Palästinenser sind.

Dabei habe ich, wie viele andere Israelis auch, Mitleid mit den palästinensischen Opfern dieses Krieges. Es ist unerträglich, ihr Leid zu sehen. Aber wenn du die ganze Zeit diese Kommentare liest, vergisst du, dass es die Hamas ist, die Juden mit Absicht tötet. Die Hamas ist es, die einen Genozid verüben würde, wenn sie könnte.

Noch immer sind es hauptsächlich junge Menschen, die auf TikTok Botschaften wie diesen ausgesetzt sind. Was empfehlen Sie ihnen für den Umgang damit?

Macht euch schlau! Versteht, warum es Antisemitismus gibt, von wem er ausgeht und wie er verbreitet wird. Versteht seine Geschichte, um seine Gegenwart zu verstehen und seine Zukunft zu verhindern. Versteht aber auch, was es bedeutet, dass Juden nach jahrhundertelanger Verfolgung einen Staat haben. Einen Staat, der weit davon entfernt ist, perfekt zu sein, aber welcher Staat ist das schon? Die USA? Deutschland?

Welche Zukunftsvision haben Sie für diesen Staat?

Meine Vision gilt nicht nur für den Staat Israel. Meine Vision heißt, Frieden für den gesamten Nahen Osten. Das bedeutet für mich: ein demokratischer und blühender Staat Israel, mit gleichen Rechten für alle. Und daneben ein palästinensischer Staat, für den genau das Gleiche gelten muss. Ich halte an dieser Vision fest. Es ist möglich und es wird passieren! Ich werde das leider nicht mehr erleben, aber meine Enkelkinder schon.