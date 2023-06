Ab Donnerstag drohen Gewitter Deutscher Wetterdienst warnt vor Starkregen, Hagel und Sturm

Vergangenen Donnerstag wurden Teile Deutschlands von Gewittern mit Starkregen erfasst. In Berlin und Brandenburg kamen 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen teilweise 50 bis 90 Liter.

Das war mehr als die Hälfte des durchschnittlichen Juni-Niederschlags in Deutschland. Am vergangenen Montag kam es erneut zu heftigem Niederschlag und infolgedessen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Diesen Donnerstag und Freitag soll es in Deutschland erneut sehr nass werden – mit lokalen Unwettern.

Gewitter voraus: Das Deutschlandwetter am Donnerstag und Freitag Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Donnerstag einzelne Gewitter und lokale Unwetter an .

. Auch am Freitag werden gebietsweise Gewitter erwartet, außer im Nordwesten; sie können örtlich Starkregen von mehr als 25 l/qm in einer Stunde enthalten, oder mehr als 35 l/qm in wenigen Stunden

Am Freitag sind Hagel und stürmische Böen oder Sturmböen möglich.

In Berlin und Brandenburg verläuft der Donnerstag noch heiter und sonnig mit Höchstwerten zwischen 26 und 28 Grad. Ab dem Nachmittag ziehen von Westen her Wolken auf. Es bleibt zunächst niederschlagsfrei.

In der Nacht zu Freitag setzen Schauer ein, örtliche Gewitter sind möglich. Die Temperaturen fallen laut DWD auf bis zu 15 Grad. Der Freitag bleibt zunächst unbeständig, mit vielen Wolken und gebietsweisen Regenschauern. In der Ost- und Südosthälfte kann es auch am Freitag zu örtlichen Gewittern kommen.

In Berlin und Potsdam sind Freitagnachmittag Gewitter zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad in der Prignitz und 27 Grad in der Niederlausitz.

In welchen Städten vereinzelt Gewitter drohen – Stand Donnerstagmittag

Münster: Donnerstagabend Gewitter

Bremen: Donnerstagnachmittag Gewitter

Hamburg: Donnerstagabend Gewitter

Köln: Donnerstagabend Gewitter

Düsseldorf: Donnerstagabend Gewitter

Frankfurt am Main: Freitagvormittag Gewitter

Erfurt: Freitagnachmittag Gewitter

Hannover: Donnerstagabend Gewitter

Berlin: Freitagnachmittag Gewitter

Cottbus: Freitagnachmittag Gewitter

Dresden: Freitagnachmittag Gewitter

Leipzig: Freitagnachmittag Gewitter

Erfurt: Freitagnachmittag Gewitter

Gera: Freitagnachmittag Gewitter

Potsdam: Freitagnachmittag Gewitter

Rheinstetten: Freitagnachmittag Gewitter

Fichtelberg: Freitagnachmittag Gewitter

München: Freitagabend Gewitter

Augsburg: Freitagnachmittag Gewitter

Stötten: Freitagnachmittag Gewitter

Konstanz: Donnerstagabend und Freitagnachmittag Gewitter

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Unwetter Nicht jedes Gewitter und Extremwetterereignis lässt sich auf den Klimawandel zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass die menschengemachte Klimakrise Starkregen, Hitze und Stürme fördert.

Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Regen: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen.

Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu; Klimaforscher erwarten, dass Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen durch die Erwärmung weiter zunehmen werden.

Am Samstag soll sich die Lage wieder beruhigen. Sonntag wird mit keinen besonderen Wettererscheinungen gerechnet (mit dpa).

Erst vor einer Woche war ein Unwetter über Deutschland gefegt. Es hatte für Gewitter, einen drastischen Temperatursturz, schwere Sturmböen und Starkregen gesorgt - wie hier in Strahlsund am 26. Juni 2023. © IMAGO/Bernd März