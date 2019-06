Eine schlafende Passagierin der Fluglinie Air Canada ist nach der Landung offenbar von der Besatzung vergessen worden. Die Frau war Anfang Juni auf einem Flug von Quebec nach Toronto eingeschlafen und erst erwacht, als das Flugzeug bereits ohne Strom außerhalb des Flughafens geparkt war. Eine Freundin machte den Vorfall auf der Facebook-Seite der Fluglinie öffentlich.

Weil sie eine ganze Sitzreihe für sich gehabt habe, sei sie auf dem Flug eingeschlafen - und erst in Toronto im "Stockdunkeln" wieder aufgewacht, hieß es in dem Facebook-Beitrag. Sie habe zunächst gedacht, sie befinde sich in einem Albtraum. "Im Ernst, wie kann so etwas passieren?", fragte sie.

Beim Versuch, einen Freund anzurufen, sei ihr Handy ausgegangen. Sie habe versucht, ihre Panik im Zaum zu halten und ruhig zu atmen, während sie ihr Handy "an jeden auffindbaren USB-Anschluss gesteckt" habe, um es aufzuladen. Die Versuche seien jedoch erfolglos geblieben - der Strom in der außerhalb des Flughafens geparkten Maschine war bereits abgeschaltet.

Schließlich habe sie eine Taschenlampe im Cockpit gefunden und eine der Türen des Flugzeugs öffnen können. Allerdings betrug die Höhe zum Boden 15 Meter. Mit der Taschenlampe sei es ihr aber gelungen, die Aufmerksamkeit eines Gepäckwagenfahrers zu erregen. Dieser habe einen Schreck bekommen, als er zwei Beine aus der geöffneten Flugzeugtür hängen sah.

"Er war schockiert und fragte, wie zum Teufel sie mich in dem Flugzeug zurücklassen konnten", schrieb die Passagierin. Sie stelle sich dieselbe Frage.

Air Canada habe sich für den Vorfall entschuldigt. Jedoch kämpfe sie seither mit Schlaflosigkeit und Albträumen, erklärte die Frau.

Ihre Geschichte sorgte im Internet für Empörung. Nutzer verlangten eine Erklärung der Fluglinie. Dem Sender CTV News erklärte Air Canada, den Vorfall zu untersuchen. Weitere Details wollte die Fluglinie nicht nennen.