Alles seins Wenn der Staat nach Privateigentum greift

Da steht ein konservativer CDU-Politiker und nimmt lächelnd ein Papier entgegen, in dem ihm zahlreiche Juristen bestätigen: Natürlich könnt ihr ein bisschen Sozialismus einführen. Wohnungskonzerne dürfen vergesellschaftet werden – steht schließlich im Grundgesetz. Und ja, ihr könnt es sogar unter Marktwert tun.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner steht am Mittwoch im Roten Rathaus und bedankt sich für den Abschlussbericht der Expertenkommission zum Volksentscheid „Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen“. „Natürlich werden wir uns diesen Bericht ganz genau anschauen“, beteuert Wegner.

13 Expert:innen, die meisten von ihnen Jurist:innen, hatten zuvor mehr als ein Jahr lang um die rechtlichen Möglichkeiten einer Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen gerungen. Vorausgegangen war dem ein erfolgreicher Volksentscheid.

Sollte es so weit kommen, wäre das ein Novum in der Bundesrepublik. Der zugrundeliegende Vergesellschaftungsartikel 15 im Grundgesetz wurde noch nie angewandt. „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“

Eine neue politische Waffe

Der 150-seitige Bericht der Kommission dürfte die umfassendste Auseinandersetzung mit dem Artikel sein, die es bisher gab. Und er könnte am Ende nicht nur den Weg ebnen für eine Sozialisierung von Wohnraum in Berlin, sondern für eine neue politische Waffe des Staates in Zeiten zunehmender existenzieller Krisen, wie Krieg, Flucht, Energie- oder Klimakrise.

Das scheint zumindest die Vision, die die schwarz-rote Regierung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. In diesem steht, für viele überraschend, dass die Parteien ein Rahmengesetz für Vergesellschaftungen „in den Geschäftsfeldern der Daseinsvorsorge“ erarbeiten wollen. Genannt werden Wasser, Energie und Wohnen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Torsten Schneider, hielt am Donnerstag im Abgeordnetenhaus ein emotionales Plädoyer für dieses „neue Instrument in Staatshand“. Man denke die Vergesellschaftung größer, so Schneider.

60 Prozent der Berliner stimmten beim Volksentscheid zu

Und der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner sagte dem Tagesspiegel: „Wir müssen klären, wann eine Gemeinschaft von vier Millionen Menschen sagen darf oder sogar muss: Ein bestimmter Sektor ist für das Zusammenleben so wichtig, dass man im Zweifel und gegen eine Entschädigung auch enteignen darf.“

Könnte es wirklich sein, dass ausgerechnet aus einer Idee einiger Mietenaktivisten ein neues Staatsverständnis erwächst?

Angefangen hat diese Idee mit einem Flyer. „Wir wollen unsere Häuser zurück“, steht auf einem Stück Papier, das eine Mietergemeinschaft aus Anwohnern rund um das Kottbusser Tor 2016 in Kreuzberg verteilt. Die Aktion ist eine Art Startschuss.

Mietdemos, Konzerte und Kiezfeste

„Ab Ende 2016 wurde die Idee der Vergesellschaftung von Wohnungskonzern an immer mehr Orten konkret diskutiert“, erinnert sich Jenny Stupka. 2018 tun sich schließlich mehrere Gruppen zur Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ zusammen, um den großen Aufschlag zu wagen. Stupka ist eine von ihnen.

Die lila-gelben Westen, die die Aktivisten tragen, sind in den kommenden Jahren in Berlin kaum zu übersehen. Die Initiative beteiligt sich an großen Mietdemos, ist auf Konzerten und Kiezfesten präsent. Am Ende sammeln sie über 350.000 Unterschriften.

Das Ergebnis ist überraschend deutlich: Rund 60 Prozent der Berliner:innen stimmen 2021 dafür, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Der Volksentscheid läuft parallel zur Abgeordnetenhauswahl und bringt gleich zum Start ihrer ersten Amtszeit eine unangenehme Aufgabe für die neue Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD): Sie ist schon immer gegen Enteignungen, argumentiert das auch mit ihrer DDR-Vergangenheit. Ihre Koalitionspartner, Linke und Grüne, sind dagegen deutlich offener – die Linke hatte den Entscheid sogar zu einem Hauptthema ihres Wahlkampfes gemacht.

Herta Däubler-Gmelin, Vorsitzende der Expertenkommission, überreicht Kai Wegner den Abschlussbericht. © dpa/Wolfgang Kumm

Die Zusammenarbeit in der Kommission beschreiben im Anschluss einige als teilweise chaotisch. Hitzige Debatten, Durchstechereien an die Medien und ein Streit über die Beteiligung der Öffentlichkeit an den Gesprächsrunden prägten die Kommission.

Die Vorsitzende, die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin, sagte bei der Vorstellung des Berichts zur Stimmung unter den Mitgliedern: „Sie glauben doch nicht, dass es nur temperamentlose Juristinnen und Juristen gibt. Von daher können Sie sich vorstellen, dass hier heftig diskutiert wurde.“

Im Hintergrund werden andere Mitglieder noch deutlicher. Die Runden seien zäh und zeitraubend gewesen. In den insgesamt zwölf Arbeitssitzungen sei stundenlang über die Protokolle, auf deren Veröffentlichung man sich anfangs geeinigt hatte, diskutiert worden. Nicht nur der von der SPD nominierte Jurist Christian Waldhoff wollte nach Tagesspiegel-Informationen die Kommission zwischenzeitlich verlassen.

Es gibt keine Vergleichsfälle

Kritik gab und gibt es auch an deren Zusammensetzung. Die Expert:innen wurden von SPD, Grünen, Linken und der Initiative nominiert. Die Opposition wurde nicht beteiligt – was einige als Ursache für die am Ende recht eindeutige Bewertung der Kommission sehen.

Dennoch: Selbst skeptische Vertreter der Kommission wie eben jener Christian Waldhoff halten eine Vergesellschaftung unter bestimmten Voraussetzung für möglich. Dass das Land grundsätzlich die Kompetenz zur Vergesellschaftung hat, war schnell klar. Uneinigkeit gab und gibt es, ob die Berliner Landesverfassung dafür geändert werden müsse. Auch bei der Frage der Verhältnismäßigkeit zeigten sich Differenzen, insbesondere darüber, ob das Anliegen der Vergesellschaftung stärker wiege als der Schutz des Privateigentums.

Was die Arbeit der Kommission ganz praktisch erschwert hat – und was sie auch so bedeutsam macht: Es gibt keine Vergleichsfälle. Selbst historische oder juristische Literatur zum Vergesellschaftungsartikel im deutschen Grundgesetz sind rar.

Kundgebung vor dem Roten Rathaus nach der Vorstellung des Abschlussberichts der Expertenkommission. © dpa/Wolfgang Kumm

Artikel 15 wirkte über Jahrzehnte wie vergessen. Dies war, so beschreibt es der Verfassungsrechtler Reiner Geulen in einem Gutachten, sicherlich auch bedingt durch die Erfahrungen in der DDR und die Systemkonkurrenz mit dem Kommunismus. Unter Juristen galt Artikel 15 deshalb lange Zeit als „Verfassungsfossil“. Der ehemalige Verfassungsrechtler Fabio De Masi nennt ihn „vertrocknetes Recht“.

Kritiker des Vergesellschaftungsartikels, wie der Bundesjustizminister Marco Buschmann, argumentieren, dass der Artikel in einer Zeit entstanden ist, in der sich Deutschland noch nicht eindeutig auf eine soziale Marktwirtschaft festgelegt habe. Er passe nicht in die heutige Zeit und gehöre abgeschafft.

Tatsächlich hat der Artikel 15 eine Historie, die noch weiter zurückreicht, bis in Anfangszeit der Weimarer Republik zurückreicht. Im März 1919 debattierte die damalige Koalition aus Zentrumspartei und SPD ein „Sozialisierungsgesetz“. Schon damals gab es Vorwürfe der „Zwangswirtschaft“ und des Kommunismus – allerdings nur durch einige Abgeordnete der rechtsnationalen DNVP. Das Gesetz wurde nach wenigen Wochen Debatte beschlossen.

Eigentum ist nicht heilig

Ähnlich der Idee von SPD und CDU in Berlin wurden damals im Anschluss konkrete Gesetze für einzelne Industrien erlassen: etwa das Kohlewirtschaftsgesetz und das Kaliwirtschaftsgesetz. In Planung befanden sich außerdem Gesetze zur Elektrizitäts- und zur Eisenwirtschaft. Für den Bereich der Kohle funktionierte das so, dass Unternehmen zwar im Privatbesitz blieben, der Markt allerdings streng reguliert wurde: Damals wurden vom Reichskohlenrat Preise, Lieferbedingungen, aber auch Löhne und Arbeitsschutz vorgeschrieben. Das Sozialisierungsgesetz war ein Hebel, auch wenn am Ende nicht sozialisiert wurde.

Ausgerechnet die Idee der Vergesellschaftung überdauert die Weimarer Republik und den totalitären NS-Staat und schafft es hinein in das Dokument, das heute als Glücksfall deutscher Geschichte gepriesen wird: das Grundgesetz. Im Jahr 1949 war besonders für die SPD die Einbindung des Sozialisierungsartikels einer der tragenden Gründe für die Zustimmung zum Vertragswerk.

Wir fordern die Vergesellschaftung der Bergwerke. Die CDU im Jahr 1947

Doch auch die heutige Offenheit der Berliner CDU ist kein wirklicher Dammbruch: 1947 wollten auch die Konservativen laut ihrem Ahlener Wirtschaftsprogramm die Kohle wieder in Staatshand bringen. Darin hieß es: „Kohle ist das entscheidende Produkt der gesamten deutschen Volkswirtschaft. Wir fordern die Vergesellschaftung der Bergwerke“.

Das alles ist lange her, und doch ist das Grundgesetz auch heute noch nicht ohne diese Zeit zu verstehen. Es wurde in krisenhaften Zeiten erdacht, sind die Krisen dieser Zeit so schwerwiegend, dass auch über das Grundgesetz wie einst nachgedacht werden muss?

Dazu kommt: So heilig wie es scheint, ist Eigentum in Deutschland eben auch heute nicht. Es gibt neben dem Vergesellschaftungs- auch noch den Enteignungsartikel im Grundgesetz – und von ihm wird rege Gebrauch gemacht.

Das Ziel rückt in die Ferne

Im vergangenen Jahr liefen in Deutschland allein 118 Enteignungsverfahren, um das Bundesstraßennetz ausbauen zu können. Auf Länder- und Kommunalebene gibt es Enteignungsbehörden. Im Land Berlin befasste die sich zuletzt unter anderem mit einem kommunalen Spielplatz, einer öffentlichen Grünfläche und den Ausbau einer Wasserstraße.

Jedes Jahr wird Menschen in Deutschland mit Verweis auf ein höheres Wohl Eigentum weggenommen.

Drohkulisse Vergesellschaftung. CDU und SPD wollen sie als Druckmittel beim Rückkauf des Wärmenetzes von Vattenfall einsetzen. © David Heerde/David Heerde

Ob die Historie des Vergesellschaftungsartikels allen sechs Politikern von SPD, Grünen und Linken in jener Nacht im Februar 2023, in der sie einen Umgang mit dem Wohnungsvolksentscheid festlegen wollten, bewusst war, sei dahingestellt. Einer weiß es ganz sicher. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Torsten Schneider, so berichten es Teilnehmer später, sei exzellent vorbereitet gewesen, habe Gutachten, Grundgesetzkommentare und eine Idee mitgebracht: das Vergesellschaftungssrahmengesetz.

Zusammen mit Grünen und Linken entwickelte er die Idee, das Gesetz zunächst innerhalb von zwei Jahren vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Erst dann soll es in Kraft treten. Nach dem Scheitern der rot-grün-roten Koalitionsgespräche überzeugte Schneider auch die CDU von diesem Ansatz.

Die „Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hält das für ein Ablenkungsmannöver. Sie hat ein klares Ziel: die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. Dieses rückt mit dem geplanten Rahmengesetz erst mal in die Ferne.

Doch Schneider verweist mit Nachdruck auf die größere Perspektive, die das Rahmengesetz aus seiner Sicht hat. Dem Tagesspiegel sagt er: „Es schafft in allen Anwendungsstufen unter anderem die Möglichkeit – auch unter Aspekten der sozialen Gerechtigkeit – den Markt und insbesondere Gewinne zu begrenzen.“

Und es gibt auch bereits einen konkreten Anwendungsfall: CDU und SPD wollen das Vorhaben mindestens als Druckmittel beim Rückkauf des Wärmenetzes von Vattenfall einsetzen. Offenbar erhofft man sich durch die Drohkulisse Vergesellschaftung, Mitbewerber beim Kauf abzuschrecken. Öffentlich angedeutet wird das schon länger – im Hintergrund wird es sogar ausgesprochen.