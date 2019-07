Einmal saß ein dicker Typ neben mir, der etwas roch. Wir fingen an zu reden, das war der Sommer des Präsidentschaftswahlkampfes, und er prophezeite: Trump wird gewinnen, das steht fest. Dieser geistig behinderte Mann hatte recht – und ich lag falsch. Amerikanische Journalisten müssten in diesen verdammten Bus steigen, mit ihm einmal quer durchs Land fahren. Er ist eine Fundgrube der Wahrheit.

Richtig Angst bekam ich nie. Es gab nur eine ungemütliche Begegnung, mit rechtsextremen Rassisten, die auch im Roman vorkommen, und damit angaben, Moslems und Juden kreuzigen zu wollen. Ich saß da und dachte, ich bin ein Jude! Barry, meine Romanfigur, steigt aus dem Bus und kauft das Neue Testament zum Ausmalen, als Tarnung. So eins habe ich tatsächlich gesehen. Manchmal habe ich noch Spuren von Gewalt entdeckt, in einem Motel zum Beispiel war der Abdruck einer Faust in der Wand neben meinem Bett. Aber meist habe ich einfach Armut gesehen. Und grauenhafte Ernährungsgewohnheiten. Das Essen unterwegs war widerlich, ungenießbar und hat mir echte Probleme bereitet. Ich habe 15 Pfund abgenommen.

Einmal in Kalifornien, so eine Dreiviertelstunde vom Bahnhof Los Angeles entfernt, hat ein Typ was Lustiges gemacht. Er wollte unbedingt im Vorort aussteigen, weil er da lebte, also tat er so, als hätte er einen Herzinfarkt. Der Bus hielt an, Sanitäter kamen, und er sagte: Oh, mir geht’s schon viel besser. – Sir, wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen! – Nein! Er packt sein Gepäck und rennt weg. Alle anderen waren stinksauer. Wieder Zeit verloren.

Selten sind die Busse pünktlich

Greyhound bedeutet ja Windhund. Das war die ursprüngliche Idee, dass der Bus so schnell ist. Heute ähnelt er mehr einem elfjährigen Dackel. Ich liebe Dackel, die stöhnen über ihre Rückenschmerzen, sollen den Dachs aufspüren, tun es aber nicht. Die Passagiere nennen den Bus „the Hound“ oder „the Dog“: Ich muss den Jagdhund nach Atlanta erwischen.

Selten sind die Busse pünktlich. Einmal musste ich elf Stunden auf meine Verbindung in Phoenix warten. Da war ich kurz davor, jemanden umzubringen, wurde zum wütenden, anstrengenden New Yorker: Schicken Sie den Bus aus Tucson! Das sind fast 200 Kilometer. Nein, man muss sich beruhigen und in den Modus des Greyhound-Passagiers fallen. Man ist dem System ausgeliefert, kann es nicht ändern. Ich habe bei so was einen Trick. Ich gucke auf meine Uhr. Das beruhigt mich. Vor allem der kleine Zeiger.

15 Stunden dauerte die längste Strecke, von Dallas nach El Paso, quer durch Texas. Wobei die Landschaft total schön ist. Vorbei an Kakteen und Bergen, der offene Himmel – der Westen ist großartig. Open space, das ist der amerikanische Traum. Auf dem Highway waren wir manchmal stundenlang allein. Man sitzt wie in seiner eigenen Kapsel am Fenster.

Die Bushaltestellen haben eine traurige Aura

In El Paso habe ich mich richtig verliebt. Eine tüchtige Stadt mit guter Uni, man lebt günstig, und Mexiko ist nur eine halbe Meile entfernt. Die Leute, die ich dort getroffen haben, wirkten sehr glücklich. Ein guter Freund von mir arbeitet in El Paso als Professor. Er stand am Busbahnhof, um mich abzuholen. Meine Sitznachbarin war ganz beeindruckt: Oh, Ihr Boyfriend ist ja süß, dass er extra herkommt.

Niemand wird sonst am Greyhound erwartet. Die Bushaltestellen haben eine traurige Aura. Als würde man sich dort eine Krankheit einfangen. Sie sind schon lange nicht modernisiert worden und liegen oft außerhalb der Stadtzentren, in Armenvierteln.

Meine Romanfigur Barry sagt, er will mit dem Greyhound fahren, um Amerika zu sehen, wie es wirklich ist. Was ich selber gelernt habe? Dass es ein Land ist, das immer ärmer wird. Die Straßen sind eine Katastrophe, die Leute ernähren sich furchtbar, der Staat hat sich vielerorts zurückgezogen. Es gibt noch etwas Hoffnung. Junge Leute, die weite Strecken mit dem Bus fahren, um zu einem College zu kommen, das sie sich leisten können.

Eine Bloody Mary bitte

Einmal, in Raleigh, North Carolina, kamen lauter junge Soldaten in den Busbahnhof. Mit dem Greyhound werden ja auch die Truppen transportiert. Es gab dort zwei Wartesäle, und die schwarzen und weißen Soldaten haben sich sofort separiert, ein Schwarzer lief wie ein Dolmetscher zwischen den beiden hin und her. So viel zum Mythos der amerikanischen Armee als großem Gleichmacher.

Dermaßen lange zu sitzen, war richtig schlimm für mich, weil ich Rückenprobleme habe. Ich hatte große Schmerzen. Ab und zu bin ich aufgestanden, um mich zu strecken. Wenigstens hält der Bus alle paar Stunden an, da konnte ich Dehnübungen machen. Ich habe viel Aspirin genommen. Alles für die Kunst!

Weil ich einen kleinen Sohn habe, bin ich zwischendurch nach Hause geflogen. Auf den ganzen Lesereisen hatte ich so viele Flugmeilen gesammelt, dass ich immer in die erste Klasse upgegradet werde. Das heißt, ich bin aus dem Greyhound gestiegen, mit dem Taxi zum Flughafen gefahren und wurde herzlich empfangen. „Oh, Mr. Shteyngart!“ Als Gold-Mitglied konnte ich mich in der Kabine ausstrecken und dann: Eine Bloody Mary bitte.

Protokoll: Susanne Kippenberger