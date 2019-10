Bei Schüssen in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind zwei Menschen getötet worden. Die Polizei sprach von mehreren bewaffneten Tätern. Ein Verdächtiger sei am frühen Nachmittag festgenommen worden. „Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam“, twitterte die Polizei und rief die Bevölkerung auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz bleiben.

Bei den Opfern handele es sich um einen Mann, der in einem Imbiss erschossen wurde und um eine Frau, die vor einem jüdischen Friedhof getötet wurde, berichtete „Spiegel Online“ unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Auch in Landsberg, rund 15 Kilometer von Halle entfernt, gab es Schüsse, meldete eine Polizeisprecherin in Halle. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort wollte sie zunächst nichts sagen.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dem Sender NTV von einem Täter, der mit einem Sturmgewehr in einen Dönerladen geschossen habe. Er habe Tarnkleidung und eine Sturmhaube getragen. Der Zeuge selbst habe sich nach eigenen Aussagen während der Tat in dem Imbiss befunden. Bei den Schüssen sei ein Mann gestorben. Bevor der Täter sein Gewehr abfeuerte, habe er versucht, eine Granate in den Laden zu werfen. Diese sei aber am Türrahmen abgeprallt und dann draußen explodiert.

Ein ein anderer Zeuge berichtete gegenüber dem MDR von den Schüssen vor dem jüdischen Friedhof. Auch hier habe der Täter eine Kampfmontur getragen, mit Helm. Der Täter habe mit einer Schrotflinte und einem Maschinengewehr geschossen. Eine Frau sei dabei gestorben.

Laut „Spiegel Online“ hätten Täter nach den Schüssen am jüdischen Friedhof versucht, in die nahe gelegene Synagoge einzudringen. In dem Gotteshaus hätten sich zu dem Zeitpunkt 70 bis 80 Menschen befunden, sagte Max Privorotzki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, gegenüber „Spiegel Online“. Es seien wegen des jüdischen Festtags Jom Kippur so viele Menschen dort gewesen. Die Sicherheitsvorkehrungen an der Tür hätten dem Angriff stand gehalten.

Der Bahnhof von Halle wurde wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt. Das teilte das Unternehmen über Twitter mit. Es komme zu Verspätungen. (Tsp/dpa)