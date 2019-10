Sicherheitskreise vermuten „eher rechtsextremen Hintergrund“.

Berlin verschärft Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen



Die meisten jüdischen Einrichtungen in der Stadt werden dauerhaft von Polizisten geschützt. Und nachdem am Freitag ein Syrer vor der Synagoge in der Oranienburger Straße mit einem Messer fuchtelte, war man polizeiintern ohnehin alarmiert.



Wegen der Klimaproteste und geplanter Kundgebungen gegen einen türkischen Angriff auf Nordsyrien seien ohnehin "viele Kräfte auf der Straße", wie ein Polizeiführer sagte.

Circa 30.000 Juden leben in Berlin, mehr als 12.000 sind in der Jüdischen Gemeinde organisiert, die ihren Sitz in der Synagoge in der Oranienburger Straße hat.



Weil an diesem Mittwoch mit Jom Kippur das höchste jüdische Fest stattfindet, war die Jüdische Gemeinde nicht zu erreichen.