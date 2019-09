Längst ist das Museum im Besitz der Gemeinde. Als es 1556 erbaut wurde, war es das Anwesen des Bürgermeisters der durch Holzhandel, Handwerk und Viehwirtschaft offenbar schon vor den Zeiten des Ferientourismus zu Wohlstand gelangten Ortschaft.

Von außen unspektakulär, ist der Museumsbau im Inneren eine Überraschung. Das Foyer mit der Kasse und einem geschmackvollen Buch- und Souvenirangebot teilt den originalen Holzbau. An der einen Wand der kleinen Halle sieht man im offenen Anschnitt noch die Jahresringe der einst verarbeiteten Bäume, dahinter öffnen sich in verschachtelten niedrigen Gängen die vormaligen Wohnstuben, Küche und Werkstätten der Bürgermeisterfamilie. Wobei die gegen den Holzwurm kämpfenden Regale und Simse auch mit Silber, Porzellan und Gläsern der Kauffmann-Zeit bestückt sind, häufig versehen mit Motiven aus dem Werk der Malerin. Das ist das ländliche, aber ganz unprovinzielle Gemeindemuseum.

Auf der anderen Seite öffnet sich der Angelika Kauffmann gewidmete Teil. Die zunächst in der Schweiz und Oberitalien aufgewachsene Tochter des viel im Ausland tätigen Schwarzenberger Porträt- und Freskenmalers Joseph Johann Kauffmann ist erst als 15-Jährige, nach dem Tod der Mutter, für einige Zeit in das Vorarlberger Familienhaus gezogen. Da aber hatte nicht nur der Vater längst das künstlerische Talent der Tochter erkannt. Als in Italien geschultes „Wunderkind“ half Angelika bereits, die Dorfkirche mit ihren eigenen Apostelfresken auszumalen. Später, als Hochberühmte, hat sie der Heimatgemeinde dann auch das Altarbild mit einer Marienkrönung gestiftet.

Viele Exponate blieben lange unentdeckt

Das Schwarzenberger Museum existiert bereits seit 1913. Doch erst 2007, zum 200. Todestag Angelikas, hat es das renommierte Vorarlberger Architekturbüro Dietrich Untertrifaller restauriert und in den mit dem Wohnhaus verbundenen früheren Stall einen von diskreten Stahlträgern gestützten zweiten hölzernen Kubus eingebaut: als weiß strahlende Ausstellungshalle des Museums. Im Frühjahr und Sommer ist dieser raffinierte Bau im Bau klimatisiert. „Aber winters müssen wir leider schließen“, sagt die für Führungen und Erläuterungen kunsthistorisch wie heimatgeschichtlich gleichermaßen beschlagene junge Museumsmitarbeiterin Bernadette Rüscher. Das ummantelte alte Haus könne „aus konservatorischen Gründen nicht entsprechend beheizt werden“.

Reisetipps für Schwarzenberg Hinkommen Nach Bregenz sind es von Berlin per Bahn oder Auto gut 700 Kilometer. Vom Bahnhof Bregenz mit S-Bahn und Bus etwa eine Stunde nach Schwarzenberg. Schönste Pkw-Anfahrt über die Autobahnausfahrt Dornbirn-Süd und das Bödele. Unterkommen Gasthof „Hirschen“, Doppelzimmer ab 150 Euro, hirschenschwarzenberg.at. Rumkommen Das Angelika-Kauffmann-Museum hat bis zum 3. November geöffnet, Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellungshalle des Museums wurde 2007 zum 200. Todestag Angelikas im früheren Stall eingebaut. Foto: Adolf Bereuter

Im nahen Bregenz ist im Vorarlbergmuseum bis 6. Oktober noch die große, vergangenes Jahr in Wörlitz gezeigte Kauffmann-Ausstellung zu sehen, während in Schwarzenberg bis 3. November jetzt etwa 30 Gemälde und Stiche sowie einige zugehörige Autographen zu biblischen Motiven zu besichtigen sind. Darunter eines der beiden letzten, vor ihrem Tod in Rom gemalten Bilder, die Heilige Maria Magdalena, Angelikas „Schwanengesang“. Neben internationalen Leihgaben und eigenen Schwarzenberger Beständen stammen die Exponate beider Präsentationen vornehmlich von einem anonym gebliebenen Vorarlberger Kauffmann-Sammler. Bernadette Rüscher lacht: „Ja, das gibt es wirklich noch, dass jemand von hier trotz weltweitem Interesse mit seinen Schätzen von der Öffentlichkeit unentdeckt im Hintergrund bleibt!“

Zum Abendessen im Garten des „Hirschen“, mit dem späteren Wechsel in die holzgetäfelten Restauranträume, gibt es als Clou dann das rosa Filet vom Ziegenkitz und einen Salat mit einer „Schweinefußvinaigrette“. Auch das: ein Coup.