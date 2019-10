„In dem Moment dachte ich: Das Leben geht vorbei“

Auf Facebook wurde ein Video veröffentlicht, in dem der Augenzeuge Yossel von dem Angriff in Halle berichtet. Er war Vorbeter in der Synagoge, während der Angreifer versuchte, einzudringen. Hier sein Bericht in Auszügen:

Anschließend kommt der Mann mit Sturmhaube mit einem großen Gewehr und ging zu auf die Synagoge. Wir hatten nur eine einfache Holztür zwischen uns und dem Täter. Er hat auf die Holztür geschossen, er hat versucht, sie mit dem Fuß einzutreten. Und in dem Moment dachte ich einfach nur: Das Leben geht vorbei an diesem Tag, an Jom Kippur, dem Tag des Gerichts.

Eine Panik ist nicht ausgebrochen, alle Menschen blieben ruhig. (...) Du siehst praktisch den Menschen mit Sturmhelm, mit Gewehr und Granaten. (...) Dann ist er verschwunden, und wir wussten erstmal nicht, was los war. Wir wussten nicht, ob es mehr Täter gibt. Wird er vielleicht am hinteren Eingang versuchen, reinzukommen?

Erst als die Polizei gekommen ist, waren wir erstmal sicher. Heute habe ich wirklich erlebt, was es bedeutet, jüdisch zu sein im Jahre 2019 in Berlin. Das ist sehr erschreckend. (...)“

„Ich war zu dem Zeitpunkt drin in der Synagoge und es waren die schlimmsten Minuten meines Lebens. Um die Mittagszeit bete ich vor in Halle. Mitten im Gebet, mitten in der Tora-Vorlesung, hört man einen Knall draußen vor der Tür. In der Synagoge in Halle ist es so: Wir haben keine Polizei draußen. (...) Also wir haben einen Securitymenschen, aber der ist nicht so professionell mit Waffe ausgestattet. Wir schauen auf den Bildschirm der Überwachungskamera. Wir sehen, wie in dem Moment eine Person sich mit einer anderen Person streitet, es gibt ein Gerangel und diese andere Person wird erschossen. Das ist die Frau, die vor der Synagoge erschossen wurde.