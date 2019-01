Los ging das mit der bundesweiten Bekanntheit 2010. Da suchte Maria Riesch, wie sie damals noch hieß, einen neuen Manager. Sie hatte den Job schon fast vergeben, da bekam sie einen Anruf vom Kaiser. Nicht dem von China, dem echten, dem bayerischen, Franz Beckenbauer. Der riet ihr zu seinem Manager, einem gewissen Marcus Höfl. Riesch sagte zu – und nahm den neuen nicht nur zum Manager, sie heiratete ihn auch 2011 in Kitzbühel. Der sah in seiner Frau das Potenzial, „in die allererste Liga aufzusteigen, und erste Liga in Deutschland bedeutet für mich: Beckenbauer, van Almsick, Becker“. Der Kaiser war als Kuppler bei der Hochzeit natürlich selbst anwesend, Alfons Schuhbeck kochte, der Boulevard auch.

War Maria Riesch schon telegen gewesen, Maria Höfl-Riesch war es erst recht. Ihren Mann hatte sie bei Interviews fortan per Kopfhörer zugeschaltet und für den Fall, dass Make-up-mäßig mal Luft nach oben gewesen wäre, trug Marcus Höfl in seiner Jackentasche ein Schminkdöschen. Fremdgesteuert sei sie, kritisierten jetzt die Kritiker, mehr Marke als Mensch, mehr Testimonial als Sportlerin. Professionell sei das, entgegnete Maria Höfl-Riesch. 2014 wurde sie noch einmal Olympiasiegerin und beendete danach ihre Karriere.

Wenn ihr Mann Marcus Höfl eines über öffentliche Aufmerksamkeit weiß, dann, dass man sie schüren muss wie ein Lagerfeuer. Während der Karriere sorgen die Erfolge dafür, dass es brennt, nach der Karriere geht das Feuer langsam aus. Je nachdem wie heiß es einst loderte, kann man sich noch eine Weile daran wärmen. Nur wenige schaffen es, die Flammen weiterbrennen zu lassen. Weil Höfl schon immer gute Kontakte nach Obertauern pflegte, dort schon als Kind Ski fuhr, schlug er seine Frau als Schneebotschafterin vor. Eine Deutsche in Österreich. Wichtiger noch ist aber ihre Funktion als ARD-Expertin, da ist sie länger im Bild als früher bei ihren Wettkampfteilnahmen und kann dazu noch einen Charakter entwickeln auf dem Bildschirm. Und schließlich gibt es noch den Boulevard. Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl verrieten im Herbst der „Gala“, dass „viele intensive Gespräche“ und eine Reise nach Südostasien ihre Ehe gerettet hätten. Das Feuer brennt.

Der Sport nur noch Mittel zum Zweck?

Das ist der Vorwurf, dem sich Maria Höfl-Riesch seit der Hochzeit ausgesetzt sah. Dass ihr der Sport weniger und weniger bedeutet habe und das Rampenlicht mehr und mehr. Dass der Sport leide unter Sponsorenterminen und Interviews. Die Spannung gipfelte, als Höfl-Riesch während der Weltmeisterschaft in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen 2011 Wasserstandsmeldungen vom Krankenbett verschickte, aber trotz eines Hustens bei einer Präsentation eines Uhrenherstellers bis elf Uhr abends blieb. Da denke eine schon jetzt nur noch an die Karriere nach der Karriere, so lautete der Tuschelvorwurf im Kern, da wolle eine schon jetzt alles rauspressen, der Sport sei nur noch Mittel zum Zweck.

Auf der Piste in Obertauern am Morgen versuchte Travel Fred, der Influencer, einen kleinen Spaß, er wollte Höfl-Riesch zu einem Wettrennen herausfordern. „Lieber nicht“, sagte sie, „nachher bist du noch schneller als ich.“

Fehlt er ihr nicht ein bisschen, der Wettkampf?

„Ich suche überhaupt gar nicht mehr diese Challenges“, sagt Höfl-Riesch, „ich scheue sie eher. Ich spüre da sofort wieder diesen Druck, dieses Beweisen, dass ich gut bin.“

Wie ging es Ihnen damit während der Karriere?

„Ich musste mich immer dazu zwingen.“

Sie sagt’s und klingt dabei gelöst.