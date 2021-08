Die Hitzewelle in weiten Teilen der iberischen Halbinsel hat am Donnerstag im Nordosten Spaniens erste Brände entfacht. Das spanische Umweltministerium kündigte im Online-Dienst Twitter mit, sechs Löschflugzeuge in die Regionen Aragon, Rioja und Katalonien entsandt zu haben. Das größte Feuer loderte in Katalonien, wo ein 41 Hektar großes, unter Naturschutz stehendes Waldgebiet an der Küste der Provinz Tarragona brannte.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Sowohl in Spanien als auch in Portugal stuften die Behörden die Brandgefahr hoch. Die Waldbrandgefahr in Spanien am Freitag sei "extrem", teilte die nationale Meteorologiebehörde mit. Der portugiesische Wetterdienst warnte für Freitag vor "höchster" Brandgefahr im Norden und im Zentrum des Landes sowie Teilen der Algarve im Süden Portugals.

Mehr zum Thema Waldbrände in Italien und Griechenland Sizilien verzeichnet europäischen Hitzerekord von 48,8 Grad

Andere Länder im Mittelmeerraum leiden bereits unter verheerenden Bränden, vor allem Griechenland und Algerien. In Italien kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag gegen hunderte Feuer. Vier Menschen kamen in den Flammen ums Leben. Am Mittwoch war auf Sizilien mit 48,8 Grad ein neuer Temperaturrekord gemessen worden. (AFP)