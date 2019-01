Chaostheorien

Hannes Soltau braucht das Chaos

Ich weiß noch genau, wie beeindruckt ich war, als ich ihn vor ein paar Jahren das erste Mal in seiner neuen WG besuchte. Das Zimmer leergefegt wie eine Arztpraxis. Die Bücher farblich sortiert. Die Stifte auf dem Schreibtisch akkurat ausgerichtet. Wo einst Bilder hingen, blendete nun die weiße Wand. Erinnerungsstücke hatte er in den Keller verbannt oder gleich entsorgt. Der Name Marie Kondo war meinem Freund noch nicht geläufig. Doch Floskeln wie „Aufräumen als Auseinandersetzung mit sich selbst“ oder „Reduktion auf das Wesentliche“ fielen damals bereits. Jene Wortfetzen der Aufräumpäpstin, die mir heute der halbe Freundeskreis vorkaut. Menschen, bei denen der Bestseller „Magic Cleaning“ auf dem Nachttisch liegt wie einst die Bibel bei den Großeltern.

Apropos. Meine Oma hatte ein grünes Biedermeiersofa. Dort thronten Porzellanpüppchen auf bestickten Kissen und blieben auch da, wenn ich mich an den Kaffeetisch setzte. Nicht zu schwungvoll, weil sonst das Möbelstück die fein drapierten Brokatvorhänge verschieben könnte. Alles war aufeinander abgestimmt. Man hätte eine Kordel vor die Haustür hängen können.

Meine Oma liebte ihren Nippes. Und sie hätte auch Marie Kondo geliebt. Allein wegen des eingefrorenen Dauerlächelns, um das herum jegliches menschliche Mienenspiel unter einer zentimeterdicken Kosmetikschicht verschwindet. „Die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen“, steht im Klappentext von Kondos Bestseller. Auch da hätte meine Oma genickt. Das Leben war für sie in Ordnung, wenn nur die Dinge an ihrem angestammten Platz waren. Hauptsache sortiert oder gefaltet. Dabei hatte sie doch in jungen Jahren erleben müssen, dass absolute Ordnung und Barbarei sich nicht ausschließen. Der formstrenge Charakter ihrer Räume war wohl eher ein Ausdruck von Kompensation als von innerer Ausgeglichenheit.

Selbstoptimierung im Unterwäschefach

Heute verlängert Kondos Denken die Ansprüche der modernen Arbeitswelt über den Feierabend hinaus. Wir müssen stets flexibel sein – und opferbereit. Dass die Selbstoptimierung dabei auch vor den intimsten Sphären nicht Halt macht, ist dem Kapitel „Unterwäschefach“ zu entnehmen: Slips bitte „über den Schritt falten und dann von unten einrollen, sodass die hübsche Verzierung vorne am Bündchen zu sehen ist“. Meinetwegen. Im Anschluss dann aber bitte auch das Hirn herausnehmen, auswringen und dazulegen. Sollte das schwerfallen, unter dem Stichwort „Kann alles weg“ findet sich bestimmt ein guter Ratschlag zum Loslassen.

Wäre die Evolution im Sinne Kondos verlaufen, würde die Menschheit heute noch als Schwarm von Einzellern am Grunde eines Urzeitmeeres vor sich hinvegetieren. Genialität und Chaos sind unzertrennlich, wie Wissenschaftler bestätigen. Man denke an Einsteins Schreibtisch. Oder Picassos Atelier. Der Siegeszug der Antibiotika war nur möglich, weil ein zerstreuter Forscher vergessen hatte, sein Laborfenster zu schließen, bevor er in den Urlaub fuhr. Pilzsporen flogen herein und töteten den Erreger auf einer liegengebliebenen Versuchsplatte. Aber Marie Kondo hätte bestimmt auch Diphterie-, Pest- und Choleraerreger ordentlich verstaut.

Die Gesetze des Chaos

Seit jeher erfinden Menschen Ordnungsprinzipien, um ihre komplexe Lebenswelt zu entwirren. Doch müssen sie deshalb gleich ihre Lebendigkeit mitsamt den Kinderfotos und Liebesbriefen entsorgen? Spiegeln sich darin doch Erinnerungen und Erfahrungen. Und ja, die dürfen auch schmerzhaft sein. Mahnungen aus der Vergangenheit, Verankerungen in der Gegenwart, Wegweiser für die Zukunft. Der geschichtsvergessene Kampf der Kondoianer gegen das vermeintlich Überflüssige ist hingegen Ausdruck einer bemitleidenswerten Selbstunterwerfung. Als könnten sie es kaum erwarten, sich nach einem erstarrten, entleerten Leben endlich selbst in die Kiste zu legen.

Ausgerechnet unser Hirn ist der Ort größtmöglicher Unordnung. 40 000 bis 60 000 Gedanken hat der Mensch am Tag. Ein unbewusstes, unkontrollierbares, unproduktives Rauschen. Hier entsteht der ganze irrationale Blödsinn und der emotionale Aufruhr, der das Menschsein erst ausmacht. Der Sternenhimmel, jede Blumenwiese, die Polarlichter und das tosende Meer gehorchen den Gesetzen des Chaos.

Mein akkurater Freund ist heute depressiv. Besucht hat er mich schon lange nicht mehr, saß noch nie auf meinem geerbten, grünen Biedermeiersofa. Zugegeben, er hätte auch keinen Platz zwischen den Wäschebergen und Dokumentenstapeln gefunden, die die Weinflecken im Stoff kaschieren.

Ähm – ups. Ich war’s nicht, Oma. Es war das Leben. Hannes Soltau