Hat sich die Welt der DJs ebenso diversifiziert?

EGERT: Zum Glück werden mehr Frauen gebucht als früher. Schade nur, dass davon hauptsächlich weiße Frauen profitieren. Es muss dahin gehen, mehr Künstler aus der LGTBIQ-Community oder Menschen mit anderer Hautfarbe zu buchen. Es ist wahnsinnig weiß hinter der Kanzel. Gerade wenn man bedenkt, dass die Musik aus der schwarzen Kultur kommt. Die Tanzfläche ist diverser als das DJ-Programm.



Davon wird die Nachwelt wenig erfahren. Nach wie vor gilt im Berghain: Keine Fotos! Warum diese Angst?

EGERT: Der Club gründet sich auf die Idee, Freiheit auszuleben, auch sexuell. Man möchte den Besuchern diesen geschützten Raum geben in einer Zeit, in der alles schnell festgehalten und ins Internet hochgeladen wird. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde Fotos auch toll. Ich hätte gern mal ein Foto aus dem Berghain-Garten.



Im Sommer öffnet neben dem ehemaligen Kraftwerk ein Open-Air-Dancefloor mit eingebauter Sprinkleranlage. Neulich dort beobachtet: Wie sich zwei Mädchen auf den Sockel eines Betonphallus setzen und eine Tupperdose mit Obstsalat rausholen.

EGERT: Genau, Schnittchen, um fit zu bleiben. Solche Situationen würde ich gern festhalten, solche Charaktere. Was ich nicht bräuchte, sind Bilder von DJs, die auflegen, oder von der tanzenden Masse. Wenn alle mit der Kamera rumlaufen, von 600 Besuchern zwei Drittel erst mal ein Foto machen, zerstört das einen Moment.



Herr Eberle, wie sehen Sie das Verbot aus der Sicht des Künstlers mit der Kamera?

EBERLE: Ich bin kein Fotograf, der eindringen will. Ich versuche mich, in eine Situation langfristig zu integrieren. Dadurch entstehen andere Beziehungen – und andere Möglichkeiten.



Welche Beziehungen haben Sie zum Berghain?

EBERLE: Ich habe auf Einladung des „Groove“-Magazins ein Foto vor dem Eröffnungsabend 2004 gemacht. Vom Hauptfloor in der ersten Etage. Bevor es losgeht. Ein Bild, das den Ort aufblitzen lässt. Danach existiert im Grunde kein Bild mehr – und damit bleibt ein Geheimnis bestehen. Alle möchten nun wissen, wie es hinter den Mauern aussieht. Dieses Verbot macht die Leute neugierig, regt ihre Fantasie an.

EGERT: Jemand hat mal das Berghain gezeichnet, ein anderer es als Miniatur nachgebaut. Das wäre bei einem Club, der Fotos erlaubt, gar nicht nötig. Ich erinnere mich, dass ich in der Anfangszeit einmal ein Foto in der Panoramabar gemacht habe. Nachdem ich das letzte Set gespielt habe, alle Besucher weg und nur noch zwei Freundinnen übrig waren. Sofort kam ein Türsteher und sagte: Nee, nee, das wird gelöscht. Habe ich auch getan.

Nina Kraviz. Der 40-jährige italienische Fotograf Salvatore DiGregorio lichtete die russische DJane 2013 nach ihrem Set ab. Foto: Salvatore DiGregorio

Clubs öffneten früher für ein paar Monate, heute existieren einige länger als zehn Jahre. Was hat sich dadurch verändert?

EGERT: Die Clubs setzen bei Bookings mehr auf Sicherheit. Ich habe den Eindruck, früher wurde mehr experimentiert. Als Dimitri Hegemann im Tresor die ganzen Jungs aus Detroit eingeladen hat, gab es keine Erfahrungswerte. Man konnte nicht wissen, wie die Musik ankommen würde.

EBERLE: Wer sich heute entschließt, einen Club zu machen, braucht einen Architekten, der schaut, ob die Decke wirklich trägt. Ich erinnere mich gern an das große Loch im Fußboden, das es im ersten 103 gab – einem DDR-Pavillon an der Friedrichstraße. Da hat man halt die Bar vor das Loch gestellt, damit keiner reinfällt.



Überrascht es Sie, dass wir in Berlin weltweit bekannte Clubs mit erstaunlicher Kontinuität haben?

EBERLE: Ich stand 2004 mit einem der Gründer im Berghain und habe ihm gesagt, dass ich es erstaunlich finde, zu diesem Zeitpunkt und in dieser Dimension auf Techno zu setzen. Ich hätte nicht erwartet, dass man das nochmal in eine permanentere Form gießt.

EGERT: Komischerweise habe ich das genauso empfunden. Ich fand die Architektur beeindruckend, dachte aber: Ganz schön groß, den Raum muss man erstmal regelmäßig füllen. Ziemlich mutig in einer Zeit, in der es bereits unzählige Partys in Berlin und noch viel weniger Touristen gab als heute.

EBERLE: Mit solchen Langzeitclubs ist die spontane Raumnutzung zu Ende gegangen. Das ist auch ganz richtig so. Diese Art von Ausgehen gehörte zu einem Umbruch, der nun abgeschlossen ist. Dafür sind neue Clubs entstanden, die es nach wie vor gibt – etwa das Watergate. Aber eben kein Ort, in dem man für drei Monate schaut, was man Interessantes schaffen kann.



Also ist das gelegentlich heraufbeschworene Clubsterben ein Märchen?

EGERT: Ich krieg das schon mit. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass es immer mehr Festivals gibt. Die Saison geht mittlerweile von Mai bis Oktober. Und jetzt starten sogar Winterfestivals. Die Kids sparen, weil ein Festivalticket nicht gerade billig ist, hinzu kommt der Flug. Und in dieser Zeit sind die Clubs leerer. Das Phänomen Sommerloch kenne ich noch aus den 90er Jahren. Da hat man gern mal für zehn Leute aufgelegt, weil alle im Urlaub waren.



Für die 90er Jahren haben Sie die Begriffe Familie und Gemeinschaft verwendet. Sind diese für heute auch gültig?

EGERT: Ich glaube, der Community-Gedanke ist ins Hintertreffen geraten. Ist halt alles größer und professioneller. Dabei ist mir das wichtig. Ich freue mich, wenn ich im Berghain auflege und die Stammgäste sehe, die immer kommen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass in letzter Zeit das Bedürfnis nach einer Gemeinschaft wieder wächst. Was gerade politisch passiert, gibt kaum Halt und deprimiert. Die Menschen sehnen sich nach einem Ort, wo sie ein paar Stunden loslassen können von dem, was drumherum passiert.