Was sie meinen, konnte man am Vorabend erleben. El Arenal, das Zentrum des deutschen Sauftourismus, liegt in der Nebensaison da wie eine Totenstadt. Neonlicht flackert schwach. Buchstaben aus Leuchtstoffröhren weisen den Weg zur „Oben Ohne Bar“. Am rostigen Metall des Rohrpfostens ein halb abgelöster, vergilbter Aufkleber. „Hurra, hurra, die Deutschen die sind da!“, ist dort zu lesen. Doch wo sich sonst vor dem Schwarz der Berge am Horizont das Rot des Sonnenbrands auf goldenem Sand abzeichnet, ist Nebensaison. 17 Grad, Nieselregen. Die Einzigen, die hier Deutsch sprechen, sind die senegalesischen Sonnenbrillenverkäufer, von Touristen pauschal „Helmut“ genannt. Angeblich gaben sich die Händler den Namen selbst.

Für viele Deutsche galt der Platja de Palma über Jahrzehnte als Ausdruck eines Lebensgefühls. Und noch immer stammt die Hälfte aller Besucher auf Mallorca aus Deutschland. Doch der Niedergang des Pauschaltourismus schreitet voran. Dessen Totengräber kommen in Form von Baggern und Abrissbirnen. Sie sollen Platz machen für Neues.

Auf der Insel strebt man ein anderes Erscheinungsbild des Küstenstreifens an. Kulinarik statt Exzessen. Champagner statt Eimersaufen. Salsa statt Schlagern. Bis 2019 sollen dafür allein im Viertel El Arenal fünf Luxushotels entstehen. Der Stadtrat von Palma hat unter dem vielsagenden Titel „Verordnung für zivilisiertes Zusammenleben“ die Essenz des Partytourismus infrage gestellt: kein Alkohol in der Öffentlichkeit mehr. Kein Oben-ohne am Strand. Keine laute Musik bis in die Morgenstunden.

Ballermann 6 ist kaum wiederzuerkennen

Der zentrale Feierkomplex „Mega-Park“, äußerlich einer gotischen Kathedrale nachempfunden, ist verrammelt. Hohe Bauzäune. Der 72-jährige Besitzer steht wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung, Bestechung und Erpressung vor Gericht. Die Behörden haben die Besucherzahl für den Club stark eingeschränkt. Auch die Strandbar am Balneario No. 6, besser bekannt als „Ballermann 6“, ist kaum wiederzuerkennen. Seit vergangenem Jahr schmückt sie eine edel wirkende Holzverkleidung in schickem Petrolgrün. Ein weiß-gelber Schriftzug verkündet den neuen Namen: „Beach Club Six“.

Einzig der „Bierkönig“ in der berüchtigten Schinkenstraße wartet heute noch mit einer Mischung aus Après-Ski-Hütte und Oktoberfestzelt auf. Während hier in der Hochsaison der Lärm- mit dem Alkoholpegel steigt, sitzen dort nun verloren wirkende Grüppchen von Heranwachsenden. Trotzig wummert es aus den Boxen: „Geh’ mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich.“ Schwer vorstellbar, dass Bier diese Trostlosigkeit beenden kann. Dann wohl eher die Regionalregierung.

Seit Jahren ist sie bemüht, herauszustellen, dass Mallorca mehr ist als nur ein riesiger Freizeitpark. Um der Mengen Herr zu werden, wird allsommerlich über Quoten und Verbote diskutiert. Weniger als ein Prozent der rund 14 Millionen jährlichen Mallorca-Touristen kommt zum Wandern in die Berge.

Ist Malle bald am Ende?

Uhlemann muss sich auf gutes Zureden verlassen, um seine Gruppe vom Abstieg zu überzeugen. Bevor die Dunkelheit einbricht, geht es wieder die langgezogenen Kehren hinunter, vorbei am architektonischen Vermächtnis der Mauren. Mallorca hinterließen sie keine Alhambra wie in Granada und keine Kathedralmoschee wie in Córdoba. Dafür Terrassen voller Orangen-, Zitronen- und Mandelbäume und die Technik, mit der das Wasser aus den Bergen der Tramuntana in ausgeklügelten Kanalnetzen bis auf die Felder geleitet wird.

Und die Kulturvertreter aus dem Land der Dichter und Denker – was wird von ihnen bleiben? Ob die Mallorquiner in 100 Jahren die Melodien von „Finger im Po, Mexiko“ oder „Ich bin ein Döner“ pfeifen?

Vor langer Zeit hat schon einmal ein germanisches Volk Mallorca heimgesucht. Die Vandalen nutzten das Machtvakuum nach dem Zerfall des Römischen Reiches und zogen plündernd und marodierend durch Europa, bis sie 430 die Balearen erreichten. Sie verwüsteten Städte, metzelten ihre Bewohner nieder, plünderten Kulturgüter. „Furor Teutonicus“ nannte der römische Dichter Marcus Annaeus Lucanus die wütende, mitleidlose Raserei germanischer Stämme.

Wenn die Reconquista des Qualitätstourismus Erfolg hat, wird Mallorca in wenigen Jahren den zweiten Furor Teutonicus überstanden haben. Längst gilt der „Goldstrand“ in Bulgarien als Erbe des Ballermanns. Dort stimmt man bereits den Abgesang von Schlagerbarde Ikke Hüftgold auf eine geschundene Insel an: „Drum hebt eure Hände, Malle ist schon bald am Ende.“

Es sind erste Schritte für einen Neuanfang. Das nächste Mal allerdings ganz sicher in Wanderschuhen.