Nachdem Sie sich so lange und so heftig dagegen gewehrt haben, Ballett zu lernen – wann fingen Sie an, es zu mögen?

Als ich das erste Mal das Nationalballett von Kuba sah. Da war ich 13. Ich erinnere mich vor allem an einen Tänzer, der die Frauen mit einer Hand hochheben konnte. Ich dachte: Wow, wie cool ist das denn! Ich wollte die Muskeln haben, das Athletische, diese Mühelosigkeit. Außerdem war am Internat ein Lehrer, der Choreografien nur für mich entwickelte. Ich bekam bei Aufführungen plötzlich die Hauptrolle. Wenn Leute dir sagen, dass du etwas kannst, beginnst du das selbst zu glauben.

Was war es, was Sie konnten und die anderen nicht?

Wenn mich jemand anwies: Streck dein Bein!, hab ich es nicht mehr vergessen. Ich konnte alles direkt umsetzen. Außerdem war ich sehr athletisch, konnte springen und hatte einen starken Körper, meine Oberschenkel waren kräftig. Das hat mir schon früh erlaubt, Schritte zu tanzen, die sonst nur Profis beherrschten. Außerdem hatte ich Spaß. Das sieht man in dem Film, als ich 16 war …

… da durften Sie Kuba verlassen und an einem Wettbewerb in Lausanne teilnehmen, der Ihnen den internationalen Durchbruch bescherte.

Sie können da mein Lächeln beobachten. Die Technik, das ist die Pflicht. Das Extra, die Kür, das konnte ich besonders gut. Ich war glücklich auf der Bühne, das sah jeder.

Sie berichten von Ihrem Lachen, Ihrem Glück. Dabei haben Sie in Kuba gelernt, dass das Leben selten schön ist. Ihr Vater verbrachte zwei Jahre im Gefängnis, Ihre Schwester war schizophren, zu essen hatten Sie wenig. Erinnern Sie, wie sich Hunger anfühlt?

Er war selten von Dauer. Die Revolution bot allen ein Sicherheitsnetz, wir bekamen Reis, schwarze Bohnen und Gurken. Und wenn es mal nichts gab, halfen die Nachbarn aus mit einem Ei.

Einmal kamen Sie nach Hause und rochen Fleisch.

Das waren meine Kaninchen. Meine Mutter hatte sie gebraten und zwang mich, sie zu essen. Sie waren köstlich, aber es tat ungeheuer weh.

In einem Interview sagten Sie mal: „Leben bedeutet Schmerz.“ Wie haben Sie Ihre Kindheit ausgehalten?

Ballett war meine Erlösung. Mein Leben hatte plötzlich einen Sinn. Als ich merkte, dass mir die Leute applaudierten, wurde ich süchtig. Ich erkannte, dass ich mein Talent einsetzen kann, um mein Leben drastisch zu verbessern. Hindernisse können auch Ansporn sein, in Lösungen zu denken.

Mit 18 wurden Sie Tänzer am English National Ballet in London. Wie haben Sie sich denn da ernährt?

Fleisch, Pasta, viel Gemüse.

Primaballerinas am Bolschoi gelten ab 45 Kilogramm als schwer vermittelbar.

Die Tänzerinnen müssen leicht sein, damit wir Männer sie hochheben können. Leider ist das ein großer Kampf für die Frauen. Einige werden krank, es gibt Fälle von Bulimie. Von meinen Partnerinnen war aber keine betroffen.

Hatten Sie nie Lust, Big Macs zu verspeisen?

Doch, gerade in den ersten Jahren, als ich Kuba verlassen durfte. Ich verschlang Pancakes und Waffles in den USA, in Italien die ganze Palette: Pizza, Pasta, Parmaschinken, Croissants. Ich habe so viele Kalorien verbrannt, konnte alles essen. Heute ernähre ich mich vor allem pflanzlich. Meine Frau lebt vegetarisch. Ich versuche, mitzuziehen. Nur wenn ich viel tanze, brauche ich Fleisch, sonst nehme ich zu stark ab.

Verraten Sie uns ein paar Ballett-Tricks! Sie drehen sich unentwegt im Kreis. Wie schaffen Sie es, dass Ihnen nicht schwindlig wird?

Man muss nach jeder Drehung einen einzigen Punkt fixieren. Wenn du alles um dich herum wahrnimmst, wird dir schwindlig.

Die Drehung auf einem Bein, die Fouetté, gilt als die schwerste Ballettbewegung. Im dritten Akt von „Schwanensee“ führt Antiheldin Odile sie 32-mal hintereinander aus. Woher weiß die Tänzerin, dass sie bei 32 ist?

Wiederholen, wiederholen, wiederholen, dann entwickelt man das, was wir Muskelgedächtnis nennen. Der Körper macht automatisch das Richtige. Man lernt, die Bewegung mit der Musik zu verschmelzen. Die Melodie sagt, was wir tun müssen – und der Körper folgt automatisch.