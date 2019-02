Ins Gewimmel

Richtig ausgehen will ich weder an der Rambla noch in Eixample, dafür ziehe ich lieber in den Norden, nach Gràcia. Vor knapp 100 Jahren war das Viertel noch ein eigenes Dorf, aus jener Zeit haben sich die Bewohner ihren Starrsinn bewahrt. Aus vielen Fenstern wehen katalanische Fahnen. Das Dorf beginnt, wo der Boulevard Passeig de Gràcia endet. Einfach in das Straßengewirr abbiegen und den Menschenströmen folgen. Beinahe automatisch gelange ich immer an den Rathausplatz, auf dem abends die Kinder Fußball spielen und die Erwachsenen ein Bier trinken. Danach in der Calle Verdi flanieren, wo Cafés, Bars und das einzige Kino des Viertels um Vergnügungswillige konkurrieren. Um die Ecke liegen meine liebsten Restaurants, vorneweg das „Pepita“ (Carrer de Còrsega 343) mit modernen Tapas-Variationen. Reservieren geht leider nicht, dafür darf sich jeder Gast mit Edding an der Wand verewigen und schon mal neidisch auf die Shrimps mit grünen Bohnen gucken, die der Kellner gerade vorbeiträgt. Gibt es keinen freien Platz mehr, geht es ins „Pepa Tomate“ (Plaça Revolució de Setembre 1868 17), zehn Minuten zu Fuß durch die Gassen. Die Gerichte sind traditioneller, Patatas Bravas, frische Kroketten, dafür kostet das Essen weniger.

Verrücktes Gebäude

Einen viertelstündigen Fußmarsch entfernt von Gràcia liegt Barcelonas exzentrischstes Gebäude: die unvollendete Kathedrale Sagrada Família, erdacht von Antoni Gaudí. Sie ist wirklich kein Geheimtipp, doch so irre, dass ich immer wieder zu ihr zurückkehren muss wie zu einer schrulligen Tante. Der Anblick erinnert mich an ein Märchenschloss, erdacht von einem Durchgeknallten, der Weihnachtsbäume und Heilige gleichwertig an der Fassade erbauen ließ. An der Kirche wird seit 1882 gebaut, seit einem Jahr sind die gezackten Türme mit den bunten Mosaiken fertig. Klappt alles, ist der gesamte Bau in zehn Jahren vollendet. Man kann einige Türme bereits besteigen, spätestens seit dem Barcelona-Werbefilm „Vicky Cristina Barcelona“ von Woody Allen empfiehlt sich eine Online-Anmeldung. Eine bessere Sicht auf die Stadt haben Touristen von der Kirche Sagrat Cor auf dem Tibidabo. Dieser weiße Bau wacht auf 512 Metern über die gesamte Stadt, von der Kirchentreppe geht der Blick über das Beton- zum Mittelmeer. Besonders zum Sonnenuntergang gibt es keinen romantischeren Ort.

Drehort. Die historische Wendeltreppe ist das Wahrzeichen des Hotels Cotton House. Foto: Cotton House

Kuriosität

Geheimnisumwoben ist der Bau in der Calle Bailen 70 – „der mysteriöse Tempel“, wie ihn mir ein Freund einmal beschrieb. Hinter Oleanderbüschen und Palmen versteckt sich ein pseudorömischer Tempel mit dicken Säulen und mächtigen Türen: das Parthenon Masriera. Es wurde 1882 von zwei Brüdern in Auftrag gegeben, die eine Kopie des Augustustempels erschaffen wollten. Ein Theatersaal soll sich unter anderem im Inneren befinden, das leider nicht öffentlich zugänglich ist. Auf 1000 Quadratmeter Fläche residiert im neoklassizistischen Bau nämlich heute ein Nonnenorden. Ich habe schon einige Male durch das schmiedeeiserne Gitter gelinst und mir vorgestellt, dass einige Figuren aus den Romanen von Carlos Ruiz Zafón hier Zuflucht finden könnten.

Ins Bett

Empfehlenswert sind die Praktik-Hotels, einfache Boutiquehotels mit zwei oder drei Sternen, von denen es in Barcelona inzwischen fünf Ableger gibt (ab 50 Euro pro Zimmer). Nur finde ich inzwischen geräumige Badezimmer essenziell. Die Gründer der Praktik-Kette haben den ehemaligen Hauptsitz des Verbandes der Baumwollindustrie übernommen, einen Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert, und ihn in ein Designhotel umgewandelt. Wenn sich die Schiebetüren des Cotton House (Gran Via de les Corts Catalanes 670) surrend öffnen, atme ich aus. Vom achteckigen Empfangsraum geht es links zu einer eleganten Wendeltreppe, die bis in die sechste Etage führt und inzwischen selbst eine veritable Sehenswürdigkeit geworden ist. Rechts führt eine nicht weniger beeindruckende Marmortreppe hoch zum Restaurant und den Zimmern. Der Clou ist die tennisplatzgroße und üppig bepflanzte Terrasse. Ein Glas knackig kalten Verdejo für fünf Euro in dschungelartiger Kulisse genießen, das ist im Gegensatz zu den Übernachtungspreisen (ab 200 Euro) auch für Nachmittagseinkehrer erschwinglich. Wer mag, kann das Grün gleich ein bisschen länger genießen und bis zum Abend bleiben. Die charmanten Kellner machen es einfach, sie scheuen auch nicht vor Komplimenten zurück. Und die Aussicht auf den Abendhimmel ist ebenso verheißungsvoll wie der Gedanke, noch einen Tag länger zu bleiben.