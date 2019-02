Hinkommen

Von Berlin aus mit Easyjet, Vueling, Eurowings oder Ryanair fliegen. Tickets gibt es ab 60 Euro aufwärts, bei atmosfair.de kann man das Gewissen mit Kompensationszahlungen beruhigen.

Unterkommen

Das Cotton House in Barcelona liegt an der Gran Via de les Corts Catalanes 670. Ab 200 Euro kann man ein Doppelzimmer unter hotelcottonhouse.com buchen. An der Bar werden rund um die Uhr Snacks serviert – eine Seltenheit in der spanischen Stadt. Im Hotel Praktik Bakery schläft man im ruhigen Teil von Eixample, Calle Provenca 279. Das Erdgeschoss beherbergt eine hauseigene Bäckerei, man wird vom Duft frischer Brötchen geweckt. Ab 50 Euro pro Zimmer, hotelpraktikbakery.com.

Rumkommen

Der öffentliche Nahverkehr ist hervorragend ausgebaut. Am besten ein sogenanntes Carnet für zehn Fahrten kaufen, es kostet 10,20 Euro und gilt in Metro, Bus und allen Straßenbahnen. Macht mehr Spaß: In den touristisch erschlossenen Vierteln haben mittlerweile Fahrradverleihstationen aufgemacht. Die Preise betragen etwa 15 Euro pro Tag und Rad. Besonders im Sommer lohnt sich damit die Fahrt an der Strandpromenade entlang.