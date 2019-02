Durchatmen. Zeit, den Blick schweifen zu lassen über den Wald, der im Sonnenschein rötlich leuchtet, gesprenkelt mit grünen und gelben Farbtupfern. Fichten und Birken haben sich ihren Platz über die Jahre erkämpft, überragt nur von jahrzehntealten Rotbuchen auf den benachbarten Flächen.

„Für viele ist das hier Abenteuerurlaub“, sagt Förster Rothe. Seit 25 Jahren arbeitet er am Bergwaldprojekt mit. Das Interesse daran ist groß. Sichtbare Resultate würden vielen im normalen Arbeitsalltag fehlen, im Wald wird es konkret: Da, wo ein Zaun den Weg versperrte, steht plötzlich keiner mehr. Wo noch Fichten einem Ahorn das Licht nahmen, scheint nun ungehindert die Sonne durch.

Am zweiten und dritten Tag kümmert die Gruppe sich um ein Waldstück, das vor zehn Jahren nach dem Jahrhundertsturm „Kyrill“ neu bepflanzt worden war. Die Teilnehmer quetschen sich durch den dicht gewachsenen Kiefernhain, mittendrin stapft Josef umher. Er inspiziert einen Baum, nimmt mit Zeige- und Mittelfinger Maß für den Sägeschnitt. Er gibt den anderen Tipps, wie sie die Säge halten oder wo sie wann gegen den Baum drücken müssen, damit der am besten fällt. Josef legt Wert auf glatte Sägeschnitte. Ordentliche Holzscheite hebt er auf, legt sie geölt und poliert zu Hause ins Regal. „Es ist toll, zu sehen, dass man auch in meinem Alter etwas tun kann und mit den Jüngeren mithält“, sagt er.

Noch sieht die Fläche wüst aus

Leonie hackt derweil ihre Axt in einen Kiefernstamm. „Ich merke langsam, dass ich so richtig Lust an der Zerstörung bekomme“, sagt sie. Es ist kühl geworden, sie trippelt auf den Füßen und reibt sich die Oberarme. Immerhin hält die Arbeit einigermaßen warm und ersetzt obendrein den Sport. Abends baumelt sie im Tagungshaus an den Treppenstufen, Schultern aushängen gegen Muskelkater. „Ich würde niemals irgendwo hinfahren, um zwei Wochen am Strand zu liegen“, sagt sie. Es tue ihr gut, im Wald zu sein.

Tags darauf soll nicht bloß gefällt, sondern an anderer Stelle schließlich gepflanzt werden. Inmitten von Buchen sollen künftig Eichen wachsen. Zuerst muss das Gebiet eingezäunt werden, um die Eichelsaat vor hungrigen Wildschweinen und Rehen zu schützen. Noch sieht die Fläche wüst aus: Überall liegen abgesägte Buchen. Mit natürlichem Waldwachstum hat das wenig zu tun, doch ohne einige Bäume zu fällen, hätten die lichthungrigen Eichen keine Chance. Diese Art der Forstwirtschaft ist umstritten. Umweltschützer wollen zwar ebenfalls den Eichenbestand schützen, kritisieren jedoch, dass dafür wertvolle Altbestände abgesägt werden. Befürworter halten dagegen, besonders Eichen könnten sich besser gegen Sturm, Dürre und frostige Winter behaupten als Nadelhölzer oder Buchen. Der felsige Boden erschwert den Zaunbau. Mit Hacken und Spaten graben die Freiwilligen nun Löcher für die Pfosten und stoßen dabei immer wieder auf Steine im Untergrund. Roter Sand staubt aus den trockenen Löchern, als die Pfosten in den Boden gerammt werden.

Waren die meisten zu Beginn der Woche völlig ahnungslos, fachsimpeln sie am letzten Tag über Zaunbautechniken, als sie einen Ausflug ins benachbarte Naturschutzgebiet Rohrberg machen. Dort stehen Eichen, die bis zu 800 Jahre alt sind. In vielen Bäumen nisten Fledermäuse, unzählige Insektenarten sind hier zu Hause. Kaum zu glauben, dass die Eicheln, die die Teilnehmer heute Morgen gesät haben, in 100 Jahren genauso majestätisch den Jahreszeiten trotzen werden.