Hinkommen

Von Berlin mit dem ICE nach Bamberg fahren, umsteigen in den Regionalexpress nach Gemünden und von dort den Bus 8154 bis Seifriedsburg nehmen. Die Fahrt dauert etwa fünf Stunden und kostet zum Sparpreis ab 29 Euro.

Rumkommen

Das Bergwaldprojekt bietet Freiwilligenwochen im gesamten Bundesgebiet an, Einzelheiten sind unter bergwaldprojekt.de nachzulesen. Die beschriebene Reise in den Spessart findet wieder zur Waldpflege im November statt, an drei Terminen. Die Unterkunft wird gestellt, es fallen keine zusätzlichen Gebühren an.