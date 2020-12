Löwe müsste man sein in diesem Winter. Höhlendach über dem Kopf, Heizung unter dem Bauch, Fernsehstoff vor der Nase. Das Jungtier-Trio ist am 19. November aus Leipzig gekommen, die drei lassen es sich gut gehen im neuen Außengehege. Endlich ist es fertig, anders als das BER (Zoo-interne Abkürzung für „Berlins einzigartiges Raubtierhaus“), dessen Fertigstellung sich hinzieht. Seit Montag können Hanna, Elsa und Mateo ihr Gelände erkunden. Die offenen Felsenhöhlen sind zwar anders als der Rest ihres Outdoor-Domizils nicht aus Sand-, sondern aus Kunststein, aber vom Feinsten. Und eben mit Unterbodenheizung.

Auch Löwen können sich mit dem Coronavirus infizieren

Kaum setzt eine der Großkatzen auch nur eine Pfote nach draußen, drängeln die anderen hinterher, klettern auf den Ausguck, balgen sich oder schlecken einander das helle, flauschige Fell ab, verharren jäh, erspähen die Gegend und verfolgen mit großen runden Augen jede Bewegung von Besuchern, Pflegern und Bauarbeitern. Wehe, es ist nichts los. Rein ins Haus und wieder raus, rüber zu den Büschen oder in die Sandkuhle, wie schmeckt eigentlich Grünzeug? Die Fleischfresser spielen auch gern, mit dem Holzstück an der Felswand oder den vom Baumstamm baumelnden Tauen, die zur Abwechslung gern mal mit Parfüm oder Currypulver besprüht werden.

Minirudel. Die Löwen Hanna, Elsa und Mateo (von links). Foto: Zoo Berlin

Vor der sanierungsbedingten Schließung des Raubtierhauses 2018 lebten zwei Löwinnen hier, sie vertrugen sich nicht gut. Amira lebt noch, sie durfte aufs Altenteil ziehen, dort geht es ihr gut. Auch Tiere schlagen mal aus der Art: Der Löwe ist die einzige soziale Katze, Amira zieht das Single-Dasein vor. Die hochbetagte Dame gehört mit ihren 16 Jahren zur Risikogruppe. Ja, auch Löwen können sich mit dem Coronavirus infizieren, erklärt Raubtierchef Heiner Klös. In Amerika gibt es zwei Fälle, in Spanien drei, in Berlin, toitoitoi, ist alles gut.

Warum haben Löwen Mähnen? Als Schutz vor Prankenhieben!

Die Neubewohner sind Drillinge, Christ-Löwen, an Weihnachten 2019 in Leipzig geboren. Bis zur Geschlechtsreife in gut einem Jahr wird über die Geburtenkontrolle entschieden, sagt der Raubtierchef. Hormonzufuhr, Sterilisation, jede Methode hat Vor- und Nachteile. Löwen werden nur dann gezüchtet, wenn die Nachfrage stimmt. Gleichzeitig stehen die Afrikanischen Löwen auf der Liste der gefährdeten Arten, (die drei gehören zur südafrikanischen Unterart, etwas kleiner als die Berberlöwen aus dem Norden). Da wollen sich die Zoos die Chance auf Nachwuchs nicht endgültig verbauen.

Neuzugänge. Erst seit Anfang Dezember 2020 leben die drei Löwin im Berliner Zoo. Foto: Zoo Berlin

Mateo trägt Bartflaum, ihm wird eine üppige Mähne wachsen. Warum haben Löwen Mähnen? Als Schutz vor Prankenhieben bei Rudelkämpfen, quasi „Styropor um den Hals“, erklärt Heiner Klös. Trotzdem haben die Frauen im Rudel die Autorität. Sie gehen mehr auf die Jagd.

In der Wüste Namib wird’s schon mal minus zehn Grad, den Berliner Winter halten die Löwen aus. Nur Kälte plus Nässe mögen sie nicht, dann verziehen sich Elsa, Hanna und Mateo ins Haus. Nächstes Jahr können sie dort hinter ihrer Glasscheibe hoffentlich nicht mehr nur Fußbodenleger beäugen, sondern auch die besonders interessante Spezies der Zoobesucher.

Afrikanischer Löwe im Zoo

Lebenserwartung

14 bis 20 Jahre

Fütterungszeiten

Um Gedrängel ohne Abstand zu vermeiden, verzichtet der Zoo derzeit auf feste Zeiten

Interessanter Nachbar

Amirtiger