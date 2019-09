Der britische Premierminister Boris Johnson will wieder in die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union (EU) einsteigen. Johnson werde am Montag in Luxemburg mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammentreffen, teilte das Büro des britischen Regierungschefs am Freitag mit.

Treffen auf neutralem Boden

Eine Sprecherin Junckers sagte, die Politiker wollten sich "auf neutralem Boden" treffen. Den genauen Ort wollte sie nicht mitteilen. Wer um das Treffen gebeten habe, wollte die Sprecherin ebenfalls nicht sagen. "Es war eine Bereitschaft von beiden Seiten, sich am Montag zu treffen."

Knapp sieben Wochen vor dem geplanten Ausstieg der Briten steht vor allem die Irland-Frage einer Einigung mit der EU weiter im Weg. Beide Seiten seien hier noch sehr weit voneinander entfernt, sagte der irische Premierminister Leo Varadkar. Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen und aus dem dafür bereits ausgehandelten Vertrag den "Backstop" streichen - eine Regelung, die nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindern soll.

Juncker nannte den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU nach Angaben des Deutschlandfunks in einem Interview mit dem Sender als "Höhepunkt einer kontinentalen Tragödie" und als "ahistorisch" bezeichnet. Er sei der Problemlage, die es in Europa gebe, nicht angemessen, sagte Juncker demnach.

Die Entscheidung der Briten müsse aber respektiert werden. Der Austrittsvertrag könne nicht wieder aufgemacht werden, sagte Juncker. Es gehe nun darum, welche Vereinbarungen für die Zukunft möglich seien. Er sei nicht optimistisch, was alternative Vereinbarungen zum sogenannten Backstop angehe, sagte Juncker.

Er hoffe weiter auf Alternativvorschläge, aber, so Juncker "die Zeit wird knapp". Ein ungeordneter Brexit werde zu einem heillosen Chaos führen, auf den Inseln wie auf dem Kontinent. Man werde Jahre brauchen, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Juncker sagte nach Angaben des Deutschlandfunks: "Wer sein Land liebt - und ich gehe doch davon aus, dass es in Großbritannien noch Patrioten gibt - der möchte seinem Land ein derartiges Schicksal nicht wünschen." Das Interview soll am Sonntag um 11.05 Uhr ausgestrahlt werden.

EU-Handelskommissar Hogan verhalten optimistisch

Johnsons Büro zufolge wird der britische Regierungschef am Montag auch mit Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel zusammenkommen. Die EU hat sich bisher gegen Versuche Johnsons gesperrt, den mit seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Vertrag wieder aufzuschnüren. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sagte, ein Brexit ohne Folgevereinbarung sei noch immer eine möglicher, wenn auch unerwünschter Ausgang.

Dagegen zeigte der künftige EU-Handelskommissar Phil Hogan verhaltene Zuversicht. "Die jüngsten Ereignisse in London geben Grund für einigen Optimismus", sagte er laut dem irischen Sender RTE. "Es gibt immer noch klare Wege, um eine vernünftige Lösung für diese unglückliche Situation zu finden." Die aktuelle Entwicklung im britischen Parlament habe die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu einer Verlängerung der Brexit-Frist kommen könnte, fügte der Ire hinzu.

Johnson will den Brexit notfalls auch ohne Vertrag am 31. Oktober vollziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er die britischen Abgeordneten in eine Zwangspause geschickt. Diese verabschiedeten aber ein Gesetz, das Johnson von einem EU-Ausstieg ohne Zustimmung des Parlaments zu einem Vertrag abhalten soll. Der scheidende Parlamentspräsident John Bercow unterstrich seine Entschlossenheit, dass das Gesetz auch durchgesetzt wird. Sollte dafür "Kreativität" im Umgang mit den Verfahrensregeln gefragt sein, könne man auf ihn zählen.

Weitere Texte zum Brexit und Boris Johnson:

Zuletzt hakte es im Ringen um einen geregelten Brexit vor allem an der Zukunft der irischen Insel, auf der sich nach einem Brexit die EU-Außengrenze befinden würde. Der umstrittene "Backstop" soll dort Kontrollen verhindern. Irlands Regierungschef Varadkar sagte RTE, man sei zwar breit, Alternativen zu diskutieren. Aber die Vorschläge der Briten seien sehr unzureichend. Es werde bis zum letzten Moment gegen einen harten Brexit gekämpft - allerdings nicht um jeden Preis.

Ein Zeitungsbericht hatte am Freitag zunächst Erwartungen geschürt, dass nun doch eine Annäherung in der Irland-Frage möglich sei. So meldete die "Times", die nordirische Partei DUP, die Johnsons Regierung stützt, sei zu Zugeständnissen bereit. So könnten in Nordirland einige EU-Gesetze nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU weiter gelten. Doch DUP-Brexit-Sprecher Sammy Wilson wies dies zurück. Wilson sagte in der BBC, die Provinz lasse sich nicht dazu zwingen, sich nach dem Brexit pauschal EU-Regeln zu unterwerfen. Das Regionalparlament in Belfast müsse EU-Gesetze daraufhin überprüfen können, ob sie den Interessen Nordirlands dienten und nicht dem Verhältnis zum Vereinigten Königreich schadeten. Ein "Backstop" werde auch nicht akzeptiert, wenn er unter anderem Namen verkauft werde. (Reuters)