Die Identifikation mit dem Zentrum scheint in Dundee besonders groß zu sein, geradezu liebevoll sprechen die Bewohner von ihrem Maggie’s. Auch im neuen Victoria and Albert Museum bekommt es viel Platz eingeräumt. Das ist in London natürlich anders. Das dortige „Barts“ ist auch größer, weniger intim als das Maggie’s in Dundee. Doch die Bedürftigkeit, die Sehnsucht nach Ruhe ist in der Metropole eher noch stärker.

Das „Barts“ wird von einem Mann geleitet. Eine der Herausforderungen, denen sich das Zentrum stellen muss, ist, dass gerade die Kurse von sehr viel mehr Frauen besucht werden als von Männern. In East London gibt es für diese etwa einen eigenen Workshop „Look Good – Feel Better“. Direktor Michael Harrison – 30 Jahre Erfahrung als Krankenpfleger, zuletzt in der Onkologie, grüne Brille, lila Hemd und für alle nur „Michael“ – wuselt durch den großen, offenen Raum, räumt die Spülmaschine ein, besorgt einem sichtlich angeschlagenen Mann einen Hocker, damit er die Beine ausstrecken kann, macht hier einen Scherz und weist dort jemanden zur Beratung. Die Hierarchien in den Zentren sind flach, das Ganze hat etwas sehr Bodenständiges.

Es brauchte einige Verhandlungen und Kompromisse, bis das „Barts“ gebaut werden konnte. Auch Ärzte protestierten heftig, hatten Angst, sich einen Kuckuck aus dem 21. Jahrhundert ins historische Nest zu setzen. Moderne Architektur hat es in Großbritannien noch immer schwer. Ihr prominentester Gegner, Prinz Charles, lässt keine Gelegenheit aus, über sie zu schimpfen. Umso ironischer, dass ausgerechnet seine Frau Camilla Präsidentin des Maggie’s ist. Und das ist offenbar kein Pro-forma-Job. Laura Lee, Maggies Krankenschwester, Co-Gründerin und heute Direktorin der Zentren, begrüßt die Duchess of Cornwall statt mit einem Knicks mit Küsschen.

Das Fundraising war von Anfang an wichtig

Her Royal Highness ist nicht die einzige prominente Förderin. Als Gordon Browns Frau Sarah noch First Lady war, gab sie einen Empfang für die Organisation in der Downing Street, führte Michelle Obama durch das West-Londoner Maggie’s von Richard Rogers (bekannt geworden durchs Centre Pompidou) und war als Schirmherrin des Zentrums maßgeblich beteiligt an einer Mammut-Spendenaktion, 15 Millionen Pfund. Die Prominenz, auch der Architekten, färbt ab. Die Idee dahinter: Je bekannter das Zentrum, desto leichter finden Menschen den Weg dorthin, wenn sie es brauchen. Und desto bereitwilliger spenden sie. Das Fundraising war von Anfang an zentraler Anteil der Arbeit. Ein stetiger Kampf, um der Unabhängigkeit willen. Das Geld kann von Stiftungen kommen, von Firmen, Banken, Einzelpersonen oder Vereinen wie dem Farringdon Young Farmers Club, auch von Lottogeldern hat Maggie’s immer wieder profitiert. Die Familie Keswick Jencks hat Hunderttausende gegeben.

Eine wichtige Rolle spielen die Lokalzeitungen, die, wie die „Glasgow Evening Times“ schon mal eine halbe Million Pfund sammeln und die regionale Verwurzelung fördern. Wobei die Spendenbereitschaft generell sicher damit zu tun hat, dass das Thema so existenziell und universell ist, es jeden berührt. Es gibt wohl niemanden, der nicht schon von Krebs betroffen war, sei es, dass es einen selbst erwischt hat, oder jemanden in der Familie, Freunde, Kollegen. Wer weiß nicht um den Schock der Diagnose, die abgrundtiefe Angst, das Schwanken zwischen Hoffen und Verzweifeln.

Man hört mehr Lachen als Weinen

Fast jeder zweite Deutsche bekommt im Laufe seines immer länger werdenden Lebens Krebs. Doch so etwas wie das Maggie’s gibt es hierzulande nicht. Dazu müsste jemand die Initiative ergreifen, ein Grundstück und Architekten finden, die Finanzierung für den Bau sowie den Erhalt für die ersten zwei Jahre zusammenkriegen, obwohl Großspenden hier nicht die Tradition wie in Großbritannien haben. Und, trotz Pflegenotstands, Mitarbeiter kriegen, die herzlich, professionell und kommunikativ sind – sowie Humor haben.

In Schottland hat bereits jedes große Krebskrankenhaus ein Maggie’s. Das Ziel ist, dies auch für den Rest Großbritanniens zu schaffen. Dass die Organisation sich trotz der Expansion ihren persönlichen Charakter bewahrt hat, liegt an den Menschen. Laura Lee, die erste Festangestellte und heute Chief Executive, ist zusammen mit Maggies bester Freundin Marcia Blakenham bis ins Detail bei der Entwicklung der Architektur und der Einrichtung involviert. Maggies Mann und Co-Gründer Charles Jencks sitzt im Aufsichtsrat, und wenn er nicht kann, springt Tochter Lily ein. In dem Gremium sitzen auch die Architektenfreunde Frank Gehry und Richard Rogers.

Was für den Besucher, der zum ersten Mal ein paar Stunden im Maggie’s verbringt, vielleicht das Verblüffendste ist: Ob in Glasgow, Dundee oder London, man hört mehr Lachen als Weinen. In allen Ecken, auf allen Tischen steht eine Schachtel Kleenex bereit. Die Tränen können jederzeit kommen. Niemand muss sich dafür genieren, sie gar unterdrücken. Aber sie können auch wieder abgewischt werden. „Was mehr als alles andere zählt“, schrieb Maggie Keswick Jencks, „ist, nicht die Freude am Leben zu verlieren angesichts der Angst vor dem Sterben.“