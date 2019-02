So eigenwillig und einzigartig jedes Projekt ist, gibt es doch Gemeinsamkeiten, Details, an denen man ein Maggie’s sofort erkennen kann. Das Licht, die Offenheit, die großen Fenster, der Garten, die modernen Möbel, viele Farben, viel Holz, und von allem nur das Beste. Es gibt keine Korridore. Keine Plastikbecher. Kein Neonlicht. Keine Stuhlreihen mit dem Rücken zur Wand. Keine Rezeption. Keine Wartezimmer. Keine weißen Kittel. Keine Schilder. Nicht mal an der Klotür. Was zu Verwirrungen führt, aber die Kommunikation fördert.

Stattdessen lockere Sitzgruppen, jede Menge bunte Kissen auf Designersofas, Kunst an der Wand, auch sie häufig von Freunden der Jencks. Man hat das Gefühl, in ein besonders geschmackvolles Wohnhaus zu kommen, in dem im Winter ein Feuer brennt und deren Herz die Wohnküche mit ihrem langen Esstisch ist. „Everyone’s home of cancer care“ heißt das Maggie’s-Motto. Am liebsten würde man alles einpacken und mit nach Hause nehmen. Wobei es durchaus Besucher gibt, denen das Ganze zu kühl und kahl ist. Sie hätten’s gern altmodischer.

Gerade in Großbritannien wirken Krankenhausgebäude oft brutal und düster, mehr Fabrik als Heilstätte. Doch auch wenn die Zentren in ihrer Ausstattung und Atmosphäre einen bewussten Kontrapunkt setzen, verstehen sie sich keineswegs als Gegner oder Alternative zur Schulmedizin, sondern als Ergänzung zu den staatlichen Kliniken, auf deren Gelände sie sich befinden.

„Sie hören dir erst mal zu“

Im Maggie’s steht die emotionale, soziale und praktische Unterstützung im Mittelpunkt. In dem Kurs „Look Good – Feel Better“ etwa lernen Frauen, deren Haut durch die Behandlungen stark angegriffen ist oder die keine Augenbrauen mehr haben, sich zu schminken. Und Perücken so aufzusetzen, dass sie gut aussehen. Auch wie man ein Testament verfasst, kann man erfahren.

„Hier sagen sie dir nicht, was du tun sollst“, erzählt Terry im Maggie’s Glasgow, das Rem Koolhaas als hellen, gläsernen Pavillon entwarf, mit einem grünen Innenhof, den Maggies Tochter Lily, eine Gartendesignerin, gestaltet hat. „Sie hören dir erst mal zu.“

Der Schotte hat sich entschlossen, seinen Prostata-Krebs nicht operieren zu lassen. Stattdessen nutzt er alles, was das Zentrum zu bieten hat, von Tai Chi bis zum Automatischen Schreiben. Er erzählt, gespickt mit Heidegger-Zitaten, von seinen Erfahrungen wie von einem Erweckungserlebnis, von seinem neu erworbenen Verhältnis zum eigenen Körper, zur Natur. Im Maggie’s hat er enge Beziehungen geknüpft. Freundschaften will er sie nicht nennen, weil sie sich nicht außerhalb treffen. „Im Bewusstsein der Sterblichkeit sind die Gespräche sehr intensiv.“

Das Einzige, was Terry nicht macht: sich zum Schwatzen an den Küchentisch zu setzen. „Ich will nicht, dass das wie ein Pub ohne Alkohol ist.“

Immer fehlte was, hier war es anders

Shelagh dagegen gefällt der Tisch, an dem sich wie von selbst Gespräche, auch über den Alltag, entwickeln, wie man sie in einem Wartezimmer nie hören würde. Ihr Mann, „ein typischer Schotte“, wollte partout nicht über seine Krankheit reden. Sie hielt den emotionalen Stress nicht aus, kam 2012 das erste Mal in das „kleine Krebsklubhaus“, wie Frank Gehry sein Maggie’s Dundee nannte. Sicher hatte sie Freunde, mit denen sie sprechen konnte, auch nach dem Tod ihres Mannes, aber wenn sie so etwas selbst nicht erlebt hatten, fehlte da immer was. Hier war es anders.

Und sie wurde anders. Als berufstätige Mutter habe sie nie Zeit gehabt, nachzudenken, erzählt die Buchhalterin. Im Maggie’s, wo sie verschiedene Workshops besuchte, über Achtsamkeit und Trauer etwa, lernte sie, sich bestimmter Dinge bewusst zu werden: „Das Singen der Vögel, das Krachen der Wellen.“ Sie habe sich mit Frauen angefreundet, die sie draußen nie getroffen hätte.

In ihrem neuen Job hat Shelagh sich die Woche so eingeteilt, dass sie nun jeden Mittwochmorgen als Ehrenamtliche hierherkommen kann. Freundlich, unaufdringlich empfängt sie Neulinge, macht ihnen Tee oder Kaffee – was diese spätestens beim zweiten Besuch selber tun –, führt sie die Treppe nach oben, um ihnen den schönsten Platz zu zeigen, wo man durchs Panoramafenster die Aussicht über den River Tay genießen kann. Oder in den Büchern der kleinen Bibliothek blättern, in John Greens Bestseller „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, Ratgebern wie „Brustkrebs for Dummies“ oder in Broschüren, die Anregungen geben, wie man mit anderen über seine Krankheit reden kann. Und sie zum Schweigen bringt, wenn sie einem ihre gesammelten Krebs-Horrorgeschichten erzählen. Wie man Beziehungen managt, mit Partner, Kindern, Freunden und Kollegen, ist auch Thema von Workshops.

In Dundee gibt es wohl kein Kind, das das Maggie’s nicht kennt: Im letzten Sommer wurden 80 Riesenpinguine in der ganzen 150 000-Einwohner-Stadt und ihrer Umgebung aufgestellt, jeder von einem anderen Künstler bemalt und jemand anderem gesponsort. Mit Hilfe einer Schatzkarte konnte man alle aufspüren und sich fotografieren lassen. Die abschließende Auktion der Figuren hat 540 000 Pfund eingebracht. Damit sind die Unterhaltskosten des Zentrums für ein Jahr gedeckt.