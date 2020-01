Prinz Harry und seine Gattin Meghan wollen keine wichtige Rolle mehr im britischen Königshaus. Das teilte der Buckingham Palace am Mittwoch mit. „Wir wollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden“, schrieb das Paar in einer Stellungnahme. Harry und Meghan wollen ihre Zeit zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen. Meghan Markle stammt aus Kalifornien.

Der Herzog und die US-Schauspielerin hatten im Mai 2018 in Windsor geheiratet. Ein Jahr später kam Sohn Archie zur Welt.

Die Entscheidung für den Rückzug sei „nach vielen Monaten des Nachdenkens und interner Diskussionen“ gefallen, schrieb das Paar in der auf Twitter veröffentlichten Erklärung. Die Aufteilung ihrer Zeit zwischen Großbritannien und Nordamerika werde es erlauben, ihrem Sohn einerseits die Wertschätzung für die royale Tradition zu vermitteln, in die er hinein geboren wurde, andererseits aber auch „unserer Familie Raum zu geben, um sich auf das nächste Kapitel zu konzentrieren.“

Sie würden Queen Elizabeth II. aber weiterhin voll unterstützen.

Weitere Einzelheiten der Planungen „für diesen aufregenden nächsten Schritt“ würden in Kürze bekanntgegeben. Sie arbeiteten für die Zukunftsplanung mit der Queen, Prinz Philip, Prinz William und allen anderen wichtigen Beteiligten zusammen.

Wenige Minuten nach Publikation der Erklärung veröffentlichten Harry und Meghan dann ein Familienfoto.

Harry, der Herzog von Sussex, und Meghan hatten im vergangenen Jahr in einem Interview über die Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit gesprochen. Die britische Boulevardpresse hatte die US-Schauspielerin zunächst begeistert in der Königsfamilie willkommen geheißen, doch wurde die Berichterstattung dann zunehmend kritisch.

Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über Zwist im britischen Königshaus gegeben. Queen Elizabeth hatte in ihrer Weihnachtsansprache Probleme innerhalb der Familie angedeutet.

Auch Prinz Harry und sein älterer Bruder William hatten sich zuletzt offenbar entfremdet. Harry sagte kürzlich in einem Interview, er und sein Bruder gingen verschiedene Wege.

Die Weihnachtsfeiertage verbrachten Harry und Meghan in Kanada, statt mit den anderen Mitgliedern des britischen Königshauses zu feiern.