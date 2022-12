Bundesweiter Warntag am 8. Dezember 2022 Dreht am Donnerstag das Handy durch?

Deutschland wagt einen neuen Versuch. Nachdem der bundesweite Warntag 2020 wohl eher in die Kategorie Pleiten, Pech und Pannen fiel, soll in diesem Jahr zumindest einiges besser werden. Denn vor zwei Jahren blieben beim großen Probealarm landesweit viele Sirenen stumm.

Warn-Apps für das Handy wie „Nina“ oder „Katwarn“ sollten die Bevölkerung im Katastrophenfall eigentlich rechtzeitig auf eine drohende Gefahr hinweisen. Beim Probealarm 2020 schlugen die Apps allerdings erst mit einer halben Stunde Verspätung Alarm – eine Zeit, in der viel passieren kann.

Zum Warntag 2022 am 8. Dezember soll vieles besser laufen. Zwar warnt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen bereits jetzt: „Es wird nicht alles klappen.“ In Berlin werden beispielsweise auch in diesem Jahr die Sirenen stumm bleiben, weil die technische Anbindung vom Bund noch nicht betriebsbereit ist und weil es zu wenig Sirenen gibt.

Der Aufbau von 400 neuen Warnsirenen sollte in Berlin eigentlich bis Ende des Jahres fertig sein. Bis August waren allerdings nur etwas mehr als 20 Sirenen auf Gebäuden installiert.

Aber immerhin sollen die Handys landesweit Alarm schlagen – wohlgemerkt auch, wenn sie stumm gestellt wurden. Wir verraten, worauf sich Handybenutzer einstellen müssen und was es mit dem sogenannten Cell-Broadcast-System auf sich hat.

Wann schlägt das Handy am Warntag 2022 Alarm?

Der Warnung sollte die Handynutzer bestenfalls am 8. Dezember um 11 Uhr erreichen. Ab 11:45 Uhr soll es dann die Entwarnung geben.

Am bundesweiten Warntag am 8. Dezember wird erstmals auch die Warnung via Handy mit dem Cell-Broadcast-System getestet.

Wie schlägt das Handy am Warntag Alarm?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird die Warnung am 8. Dezember mithilfe ihres neuen Cell-Broadcast-Systems via Push-Nachricht verschicken.

Das heißt, dass die Meldung laut BBK am Warntag um 11 Uhr mit einem Alarmton angekündigt wird und gleichzeitig auf dem Display des Handys ein Text in einem Pop-Up-Fenster erscheint.

Auf manchen Geräten soll die Textnachricht zusätzlich mithilfe einer Computerstimme vorgelesen werden, wie beispielsweise die Telekom auf ihrer Webseite schreibt.

Warntag 2022: Wird das Handy klingeln? Am bundesweiten Warntag wird das BBK via Cell-Broadcast-System um 11 Uhr eine Nachricht verschicken. Damit müssen Handynutzer rechnen: Eine Textnachricht im Pop-Up-Fenster

Einen Alarmton

Je nach Gerät: Lautes Vorlesen der Textnachricht

Einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Warnung bekamen viele Handynutzer bereits vor einigen Wochen.

Zur Vorbereitung auf den bundesweiten Warntag schickten Mobilfunkanbieter wie beispielsweise Telefonica oder die Telekom ihren Kunden eine Vorwarnung, die den bevorstehenden Test ankündigte.

So schrieb beispielsweise die Telekom „Wir informieren Sie heute, damit Sie auf diese neue Art der Alarmierung vorbereitet sind.“

Bereits vor einigen Wochen und Tagen erhielten einige Handynutzer von ihrem Mobilfunkanbieter eine Vorwarnung zum bevorstehenden Warntag 2022.

Was passiert, wenn das Handy stumm geschaltet ist?

Die Warnmeldung soll auch ausgegeben werden, wenn das Handy zuvor auf lautlos oder leise gestellt wurde. Wie unter anderem das Technikmagazin Chip.de berichtet, soll der Alarmton entsprechend auch bei stumm geschalteten Handys „in voller Gerätelautstärke“ ausgespielt werden.

Können alle Handys die Warnung empfangen?

Nein. Damit das Handy die Meldung zum Warntag empfangen kann, müssen einige technische Grundvoraussetzungen gegeben sein.

So können beispielsweise ältere Geräte oder Handys mit einem veralteten Betriebssystem nicht vom neuen Cell-Broadcast-System des BBK angesteuert werden. Eine Auswahl empfangsfähiger Handytypen hat das Bundesamt auf seiner Webseite veröffentlicht (Stand: 07.12.2022).

Zudem muss das Handy via Mobilfunkanbieter empfangsbereit und mit einer aktivierten SIM-Karte ausgestattet sein.

Wie viele Handys genau die Voraussetzungen für das Cell-Broadcast-System erfüllen, können auch die Netzbetreiber nicht einschätzen. Wie ein Telekom-Sprecher dem Westfälischen Anzeiger (WA) auf Nachfrage mitteilte, wisse man nicht, wie viele Geräte die Warnung am 8. Dezember erhalten werden.

„Viele von den alten Handys werden es können. Aber wir können es nicht für jedes einzelne Gerät sagen“, so der Sprecher. Genaueres zur Empfangsbereitschaft der Geräte werde man am Donnerstag erfahren, dafür sei der Warntag 2022 auch gedacht.

Ab welchem Betriebssystem kann man die Warnung empfangen? Wie das IT-Nachrichtenmedium Heise Online berichtet, soll das Cell-Broadcast-System mit folgenden Betriebssystemen kompatibel sein: Apple (iPhones): Betriebssystem-Versionen iOS 16, 15.7.1 und 15.6.1.

Betriebssystem-Versionen iOS 16, 15.7.1 und 15.6.1. Google (Android): ab Android-Version 11

Bekommt man die Warnung auch, wenn das Handy im Flugmodus ist?

Nein. Ist das Gerät komplett ausgeschaltet oder wurde es in den Flugmodus versetzt, dann wird auch der Alarm am 8. Dezember nicht anspringen.

Wann wird die Warntag-Meldung nicht übertragen? Bei älteren Handytypen

Bei älteren Betriebssystemen

Wenn das Handy ausgeschaltet ist

Wenn das Handy im Flugmodus ist

ist Wenn sich das Handy nicht in einer Funkzelle befindet

Hat das Bundesamt meine Handynummer?

Entwarnung: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat keine Telefonlisten vorliegen, in der Personen samt ihrer Handynummern verzeichnet sind. Entsprechend hat das BBK auch nicht Ihre persönliche Handynummer.

Beim Cell-Broadcast-Verfahren des BBK wird die Warnmeldung an alle empfangsfähigen Geräte geschickt, die sich in einer sogenannten Funkzelle (also in einem Abschnitt des Mobilfunknetzes) befinden.

Auf den Serviceseiten des BBK heißt es dazu: „Jedes Mobilfunkendgerät registriert sich automatisch in einer Funkzelle, über die ein Netzempfang hergestellt wird. Der zentrale Verteiler einer Funkzelle kann dann in umgekehrter Richtung Warnmeldungen an alle Mobilfunkendgeräte versenden.“

Die Vorteile des Cell-Broadcast-Verfahrens laut BBK: Empfänger müssen sich zuvor nicht registriert haben.

haben. Empfänger können völlig anonym erreicht werden.

werden. Empfänger können auch erreicht werden, wenn das Netz überlastet ist.

Das BBK versichert zudem, dass die Versendung der Warnmeldungen am 8. Dezember datenschutzkonform sei. So sollen beim neuen Cell-Broadcast-System „keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet“ werden, wie es auf der BBK-Webseite heißt.

Die Warnmeldung wird an alle empfangsbereiten Mobilfunkendgeräte ausgesendet, ohne dass der Absender der Warnmeldung die Mobilfunknummer oder andere Daten der Empfänger kennt oder erfassen kann. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Serviceinformationen

Muss man sich registrieren, um am Warntag eine Meldung zu bekommen?

Nein. Im Rahmen des neuen Cell-Broadcast-Systems des BBK werden die Warnmeldungen an alle empfangsfähigen Handys verschickt. Hierfür muss man sich als Nutzer weder zuvor irgendwo registriert, noch aktiv bei einem Warnsystem angemeldet haben.

Ein sogenannter „Warnmittelmix“ aus Handybenachrichtigungen und Warnmeldungen via Sirene, Radio, TV und digitalen Werbe- und Infotafeln soll zudem dafür sorgen, dass die Warnung möglichst viele Menschen erreicht.

Möchte man hingegen Informationen über die gängigen Warn-Apps wie „Nina“, „Katwarn“ oder „Biwapp“ erhalten, so muss man selbst tätig werden und die Apps aktiv herunterladen und auf seinem Gerät installieren.

Wo kann man sein Feedback zum Warntag abgeben?

Auf der Webseite „Warntag Umfrage“ kann man dem BBK ab dem 8. Dezember (11 Uhr) seine Erfahrungen und Eindrücke zum diesjährigen Warntag mitteilen.

Das gilt insbesondere dann, wenn es Ihrer Meinung nach akuten Nachholbedarf in Sachen Frühwarnung gibt. Der bundesweite Probealarm dient schließlich dazu, die technischen Systeme unter Realbedingungen zu testen und Lücken im Warnsystem aufzudecken.

Wie es in einer offiziellen Mitteilung des BBK heißt, sollen die Umfrageergebnisse in einem Bericht zusammengestellt und voraussichtlich im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden. „Die Auswertung ist Basis für die Vorbereitungen zum nächsten Warntag am 13. September 2023“, heißt es weiter.

Im Katastrophenfall: Welche Warn-Apps gibt es?

Neben dem neuen Cell-Broadcast-System können Warnungen auch via App verschickt werden. Solche speziellen Warn-Apps werden entweder vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, von den Städten und Bundesländern oder auch von kommerziellen Anbietern angeboten.

Warn-Apps im Vergleich

Warn-App „Nina“ Kostenlose „Notfall-Informations- und Nachrichten-App“

Erhältlich im App-Store von „Google Play“ (Android-Geräte) oder im „App-Store“ von Apple (iOS-Geräte)

Anbieter: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Beinhaltet: Katastrophen, Gefahrstoffausbreitung, Großbrand, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Informationen zur Corona-Pandemie

Katastrophen, Gefahrstoffausbreitung, Großbrand, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Informationen zur Corona-Pandemie Besonderheiten: Offizielle App des BBK für Katastrophen von nationaler Bedeutung. Nutzer können Infos zu bestimmten Gebieten und Städten abonnieren. In mehreren Sprachen erhältlich (auch in einfacher Sprache). In den „Notfalltipps“ gibt es Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen für den Ernstfall.



Warn-App „Katwarn“ Kostenloses Warn- und Informationssystem

Erhältlich im App-Store von „Google Play“ (Android-Geräte) oder im „App-Store“ von Apple (iOS-Geräte)

Anbieter: Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer-Gesellschaft Beinhaltet: Katastrophen, Großbrand, Bombenfund, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Polizeieinsätze

Katastrophen, Großbrand, Bombenfund, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Polizeieinsätze Besonderheiten: Verschickt offizielle Warninformationen von Behörden, Einrichtungen und Rettungsstellen. Kann auch zu bestimmten Themen und Großveranstaltungen warnen (bspw: gesperrte Eingänge bei Festivals, Andrang beim Oktoberfest). Ruft zusätzlich die Informationen vom BBK (Nina-App) ab. Die für Hessen konzipierte Warn-App „hessenWARN“ nutzt Daten von „Katwarn“.



Warn-App „Biwapp“ Kostenlose „Bürger Info- & Warn-App“ (hier erhältlich)

Erhältlich im App-Store von „Google Play“ (Android-Geräte) oder im „App-Store“ von Apple (iOS-Geräte)

Anbieter: Marktplatz GmbH

Marktplatz GmbH Beinhaltet: Katastrophen, Großbrand, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Polizeieinsätze, Schulausfall, Verkehrsmeldungen (Vollsperrungen und Blitzer)

Katastrophen, Großbrand, Wetterwarnungen, Hochwasserwarnungen, Polizeieinsätze, Schulausfall, Verkehrsmeldungen (Vollsperrungen und Blitzer) Besonderheiten: Wird vornehmlich von Kommunen, Städten und Landkreisen genutzt, um die Bürger zu informieren. Ruft zusätzlich die Informationen vom BBK (Nina-App) ab. Kann auch über bestimmte Themenbereiche, Großveranstaltungen und zur Verkehrslage informieren.



