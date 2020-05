Tobias Krell, 34, moderiert seit 2013 die Kindersendung „Checker Tobi“, in der er Kindern die Welt erklärt. Krell wurde in Mainz geboren und studierte Soziologie und Politik in Münster sowie Medienwissenschaften in Potsdam. 2017 wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Für das Interview sind wir per Facetime verbunden. Krell sitzt in seiner Küche in München. Er und sein Team arbeiten im Homeoffice.

Herr Krell, als Checker Tobi erklären Sie Kindern die Welt und checken Ritter, Busse oder Musik aus. Kürzlich haben Sie eine Folge über das Coronavirus gemacht und sich aus hellblauen Badematten und Leggings eine Verkleidung gebastelt. Darf man bei so einem Thema Quatsch machen?

Ich denke, im Kinderfernsehen gibt es da eine Narrenfreiheit. Wir behandeln zwar viele Themen, mit denen Kinder auch in der Schule konfrontiert werden, aber Unterricht wollen wir nicht machen. Das Lernen geschieht bei uns nebenher. Deshalb glaube ich, je alberner ich vielleicht als Virus durch einen Körper spaziere und je abgefahrener meine Kostüme aussehen, desto mehr bleibt bei den Kindern hängen. Wir hatten mal eine Sendung zum Thema Verdauung. Da hätte man auch einfach erklären können, was mit dem Brötchen passiert, nachdem ich es gegessen habe. Aber am Ende war ich halt eine Kackwurst und bin durch einen aufblasbaren Darm zum Schließmuskel gestolpert.

Klingt entwürdigend.

Nee, peinlich ist mir das alles nie. Wenn ich da nicht hinter stehen würde, würde ich’s nicht machen. Das Schöne an meinem Job ist ja auch, dass unsere Redaktion aus lauter verrückten und sehr engagierten Bastlern besteht. Ich war auch schon mal ein Tannenbaum im Christbaum-Check. Da haben wir ein Kostüm gebastelt, das einfach komplett aus Tannenzweigen bestand. Die Heißklebepistole ist bei uns quasi ständig in der Steckdose.

Schon mal an was gescheitert?

Ich selbst baue eher selten mit, ich habe zwei linke Hände. Aber es darf ruhig mal etwas dilettantisch Selbstgemachtes haben. Wenn der Arm von meinem Zecken-Kostüm abfällt, fällt er eben ab. Dann landet das in der Sendung. Ist doch lustig.

Sie haben schon Parabelflüge absolviert, um Schwerelosigkeit zu erleben, lieferten sich Ritterkämpfe ... Haben Sie sich schon mal verletzt?

Das Einzige, wo es mal richtige Folgeschäden gab, war in Indien. Da waren wir für unseren Kinofilm vor drei Jahren, und unter anderem war ich in Mumbai bei so einem Wunderheiler, der am Straßenrand sitzt und die Leute auf einem Behandlungstisch aus Zeitungspapier heilt.

Wovon? Magengeschwüren? Besessenheit?

Nee, vor allem von orthopädischen Problemen. Und der hat an mir ganz doll rumgedrückt und mein Bein so gezogen. Nach zehn Minuten Behandlung bin ich aufgestanden und dachte: Wow, so leicht habe ich mich noch nie gefühlt. Zwei Wochen später habe ich dann mit der Physiotherapie begonnen, weil mein Rücken im Eimer war.

Sie lachen.

Ja, aber mal im Ernst, ich würde nichts machen, wozu ich mich körperlich nicht in der Lage fühle. Ich habe schon auch mal gesagt: „Nee, das traue ich mich nicht.“ Und das landet dann natürlich auch in der Sendung.

Wobei haben Sie denn gekniffen?

Vom Zehn-Meter-Brett zu springen. Auch beim Tauchen hatte ich Angst. Richtig Schiss hatte ich vor meinen Bungee-Sprung im Gummi-Check. Und dann musste ich sogar zweimal. Nachdem ich mich überwunden hatte und total glücklich war, dass ich’s geschafft hatte, sagte meine Regisseurin: „Du musst leider noch mal springen, uns fehlt eine Einstellung.“ Das Entsetzen in meinem Gesicht konnte man beim zweiten Sprung wohl deutlich sehen. Meine Oma hat später beim Sender angerufen und gesagt: „Was macht ihr mit meinem Enkel?“

Haben Sie sich den Alltag eines Reporters im Kinderprogramm so vorgestellt?

Weiß nicht. Dass ich zum Kinderfernsehen gekommen bin, war nie geplant. Mein Vater ist Kameramann, und als Junge durfte ich immer mit zu den Dreharbeiten. Das waren hauptsächlich Fußballspiele bei Mainz 05 und – viel wichtiger – Kaiserslautern. Doch dann habe ich schnell festgestellt, dass der Job der Redakteure noch viel toller ist. Die dürfen ja mit den Fußballspielern sprechen. Mein Vater durfte die nur filmen. Mit zehn wollte ich also Sportredakteur beim Fernsehen werden.

Warum hat das nicht geklappt?

Ich habe das eine Weile verfolgt und dann mit 18 auch für eine Zeitung geschrieben, später fürs Radio gearbeitet. Als ich in Babelsberg an der Hochschule für Film und Fernsehen den Master gemacht habe, finanzierte ich mein Studium, indem ich nebenher fürs TV arbeitete. Irgendwann bin ich vor die Kamera gerutscht, habe lange als Filmkritiker gearbeitet und fand das super. Dann hat mich die Redaktion, mit der ich jetzt seit sieben Jahren arbeite, zum Casting eingeladen.

Tobias Krell in Grönland. Foto: promo

Ihr Publikum besteht vor allem aus Sechs- bis Zehnjährigen. Sind die dank Corona und Fridays for Future heute viel früher politisch als vorangegangene Generationen?

Ich erlebe, dass Kinder ein sehr, sehr großes Gerechtigkeitsgefühl haben. Deshalb glaube ich, dass sie per se immer irgendwie politisch sind. Das fängt manchmal ganz simpel an mit einem Tierschutzgedanken, der dann in Fragen nach der Ernährung mündet. Und Ungerechtigkeiten gibt es ja zuhauf auf der Welt, sei es sozial oder klimatisch. Ausblenden können und wollen wir das als Produzenten nicht. Ich finde, wir müssen es halt einordnen und ein Grundgerüst an Wissen schaffen.

Kann man der Jugend heute also mehr zumuten, als es früher bei der „Sendung mit der Maus“ möglich war?

Ich glaube, dass Kinder auch schon in der ersten und zweiten Klasse sehr komplexe Dinge verstehen können. Als ich sieben, acht Jahre alt war, 1994, gab es den schrecklichen Völkermord in Ruanda. Ich habe damals sicher nicht vollumfänglich verstanden, warum wir jetzt Run for Ruanda machen, warum also alle in meiner Grundschule einen Tag freihaben und laufen gehen. Die Lehrer haben uns erklärt, dass das wichtig ist, weil es Menschen schlecht geht und weil man damit helfen kann. Wie das Kinderfernsehen damals mit solchen Themen umgegangen ist, weiß ich nicht. Aber eine Sendung wie „logo!“ gab es schon – und ich bin sicher, die haben das thematisiert.

Würden Sie sagen, man kann jedes Thema für Kinder erklären, oder gibt es Grenzen?

Je nachdem, mit welchem Anspruch man das verfolgt, kann man wirklich jedes Thema erklären. Wenn man den richtigen Ansatz findet und das Ganze in eine Geschichte verpackt, kann man auch 25 Minuten hochunterhaltsame Sendung zum Thema Versicherungen machen.

Anders gefragt: Sollte man Kindern alles erklären? Die Folge „Checker Tobi checkt Zwangsprostitution“ können wir uns nur schwer vorstellen.

Gut, das geht vielleicht wirklich nicht. Aber generell finde ich, man sollte Kinder immer fordern. Oder besser andersrum: Ich finde, Kinder werden viel zu oft unterfordert. In unseren Sendungen haben wir immer wieder schwierige Themen berührt, wie Kindersoldaten, Versklavung, Depressionen, es gab eine große Reportage zum Thema Cybermobbing oder auch eine Sendung zum Thema Tod. Ich finde, das darf man auf keinen Fall aussparen, weil das ja Dinge sind, mit denen Kinder früher oder später eh in Berührung kommen. Und da ist es doch besser, sie kriegen’s von uns einmal einsortiert, als dass sie später da reinstolpern und vielleicht mit Angst reagieren.

Woran machen Sie fest, dass Kinder heute eher unterfordert werden?

Ich kriege das zum Beispiel nach Live-Auftritten mit. Ich finde es befremdlich, wenn Eltern ihre Kinder auffordern, sich vorzudrängeln, ihnen ins Wort fallen oder gleich für sie sprechen. Da frage ich bei Autogrammstunden einen Jungen „Wie heißt du?“ und von oben antworten die Eltern: „Das ist der Marcel.“ Super, ich habe aber den Marcel gefragt. Im besten Fall sind Eltern doch Vorbilder und nehmen sich auch selbst so wahr.

Was sagt man als Protagonist des Kinderfernsehens, wenn Pädagogen warnen, der Nachwuchs hänge zu viel vor der Glotze?

Puh, schwer, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke, es ist doch ein Unterschied, ob jemand am Tag zwei Stunden Zeichentrickfilme guckt oder zwei Sendungen im öffentlich-rechtlichen Kinderwissensfernsehen. Da sind wir in Deutschland echt verwöhnt, da gibt’s einfach ganz tolle Sendungen.

Zum Beispiel?

Ob’s jetzt „neuneinhalb“ ist oder „pur+“ oder natürlich „logo!“, „Wissen macht Ah!“ oder „Die Sendung mit der Maus“: Da ist so viel toll verpacktes, unterhaltsames Bildungsfernsehen auf jedem Niveau und für jede Altersklasse dabei.

Kritiker sagen: Die Kinder wissen heute alles über Dünn- und Dickdarm, haben aber nie gelernt, zu balancieren oder sich die Schuhe zu binden. Haben Sie keine Angst, altkluge Sesselpupser auszubilden?

Na ja, ich sage ja nicht, dass unsere Sendung Dinge wie Sport oder frische Luft ersetzt, ganz und gar nicht. Es ist doch wahrscheinlich wie überall: Die Mischung macht’s. Und egal ob es der Gehirn-Check ist oder der Handy-Check: Wie wichtig Bewegung für den Körper ist, das haben wir in etlichen Sendungen thematisiert.

Was ist richtiges Schrottfernsehen für Kinder?

Puh, schwierig. Gestern habe ich was gesehen, da ging es, glaub ich, um Vampire. Das war im Manga-Style und es war einfach so schnell, dass mir fast schlecht wurde. Ob das Schrott ist, weiß ich nicht, aber es ist nicht meins. Das Tempo macht mich komplett irre. Ich bin Generation „Bernhard und Bianca“, zwei Mäuse steigen auf einen Albatros und helfen einem Mädchen.

Dank Corona haben viele Kinder heute mehr Screentime als im Alltag. Wie viel durften Sie früher gucken?

Das ging irgendwie wellenförmig, manchmal war es reglementiert, manchmal weniger. Ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern, dass für mich „Löwenzahn“ das Allerwichtigste war. Ich weiß noch genau, wie Peter Lustig seinen Schreibtisch mitten in den Fluss gestellt hat.

Haben Sie sich dran gehalten, wenn es am Ende hieß: „Jetzt aber ausschalten?“

Äh ... manchmal …

Pädagogen meinen, Kinder bekommen heute zu viel Anleitung zum Spiel und haben zu viel Spielzeug.

Ich bin kein Pädagoge, deshalb kann ich schwer sagen, ob Kinder jetzt zu viel Spielzeug haben. Wir hatten früher jedenfalls genug, würde ich zumindest heute so sehen. Aber natürlich gab es Sachen, die haben wir uns lange Jahre gewünscht und nicht bekommen. Zum „Monkey Island“-Spielen musste ich bis zum Gymnasium immer zu meinem Nachbarn gehen, weil der halt den 386er hatte und ich nicht. Ansonsten habe ich das Glück gehabt, dass wir in einer Reihenhaussiedlung aufgewachsen sind, die voll war mit Kindern. Wir hatten einen Spielplatz vor der Tür und waren sehr, sehr viel draußen. Auch meine Oma hat uns viel mit in den Wald genommen. Unser Opa war Jäger.

Und wenn es geregnet hat?

Ich habe gerne gelesen. Das „Sams“ habe ich geliebt oder später „Berts Katastrophen“. Bert ist ein dünner, pickeliger Junge, der pubertäre Abenteuer erlebt. Das fand ich als Jugendlicher super.

Haben Sie sich da wiedererkannt?

Na klar. Ich war immer der Kleinste und Leichteste in der Klasse. Und dann habe ich noch geturnt, das gilt ja auch nicht gerade als die männlichste und coolste Sportart, wenn man 14 ist. Aber ich kam klar. Außerdem habe ich zwei jüngere Geschwister, mit denen ich viel gespielt habe. Detektive oder Schule zum Beispiel. Ich war der Lehrer und die beiden mussten meine Matheaufgaben lösen.

Waren Sie ein netter Lehrer?

Ich hatte vor allem einen Rotstift.

Autogrammstunde in Potsdam. Foto: Manfred Thomas

Einer Kinderreporterin haben Sie erzählt, Sie seien Ihren Eltern sehr ähnlich. Wie haben die Ihnen die Welt erklärt?

Ich glaube, ich war immer ein neugieriges Kind und die haben einfach immer geantwortet – meine Mutter besser verständlich als mein Vater. Der hat in seiner Erklärung manchmal so viele Fremdwörter benutzt, dass man drei neue Fragen gestellt hat. Zum allergrößten Teil haben meine Eltern ihre Aufgabe aber echt ziemlich gut gemacht. Meine Geschwister und ich durften unseren Weg so gehen, wie wir das für angemessen hielten, und uns wurde dabei immer enormes Vertrauen entgegengebracht.

Der Reporterin erzählten Sie auch, dass Sie in Zukunft mal was für Erwachsene machen wollten.

Ja.

Was schwebt Ihnen da vor?

Ich möchte das mit dem Kinderfernsehen nicht lassen, aber ich denke natürlich schon drüber nach, was ich nach sieben Jahren „Checker“ noch machen kann und wie ich mit dem Publikum vielleicht auch älter werde. Es würde mich total reizen, mal eine Show auszuprobieren. So in einem richtigen Studio habe ich ja bisher eigentlich auch nicht gedreht.

Als „Wetten, dass.. ?“ damals einen Moderator suchte haben Sie kurz gezuckt?

Ja, nee, also „Wetten, dass.. ?“ müsste es jetzt nicht sein.

Aber die große Showtreppe darf schon?

Ich würde mich nicht dagegen wehren. Und ich muss ja nicht Rudi Carrell imitieren dabei.