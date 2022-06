Warum nicht mal auf die direkte Tour? Lade-Muffel, die das Kabel ihres Hybrids unausgepackt im Kofferraum des C5 Aircross liegen haben, können jetzt online von Citroen erinnert werden: Bitte an die Ladesäule. Keine schlechte Idee, derartig zu einem umweltschonendem Fahren und geringerem Kraftstoffverbrauch anzuregen. Wer dagegen regelmäßig elektrisch fährt, kann Punkte sammeln beim Reward Programm von Citroen und kostenlos laden. Das Publikum für solche Initiativen scheint vorhanden zu sein: Schon vor dem nun vorgestellten umfänglichen äußeren und inneren Facelift waren 41 Prozent der verkauften C5 Aircross ein Hybrid – also nahezu jeder zweite Wagen.

Wer sich auf dem Erfolg ausruht, hat ihn bald verspielt. Das weiß auch Citroen. Und der C5 Aircross ist ein echter Erfolg für den französischen Autobauer. Nahezu 325.000 Fahrzeuge sind seit dem Marktstart Ende 2018 verkauft worden. Deswegen war es Zeit für eine Überarbeitung, die sowohl auf die technische Entwicklung reagiert und gleichzeitig die inneren und äußeren Werte poliert. Da die richtige Balance zu finden, ist nicht leicht. Aber Citroen hat mit dem C5 Aircross gezeigt, wie man in der umkämpften Mittelklasse mit pragmatischen Ideen einen ausgesprochen komfortablen und familienfreundlichen SUV auf die Straße bringt.

Unten 23 Zentimeter Bodenfreiheit und große Räder - darüber gibt es viel Komfort für die Familie. Foto: Citroen

Es muss ja nicht gleich Revolution sein; eine hochpräzise Modernisierung reicht schon. Schließlich bleibt auch die Plattform unverändert und damit auch die Abmessungen. Mach das Gute besser und reagiere auf verändertes Designempfinden. Deutlich verändert wurde deshalb der Frontbereich. Die 1,84 Meter breite Motorhaube kommt unverändert kräftig-muskulös daher; der selbstbewusste Citroen-Doppelwinkel ist jetzt aber in den Kühler integriert. Der endet seitlich in den v-förmig gefeilten Tagfahrlichtern und den Scheinwerfern – beides nun serienmäßig in LED-Technik. Verzichtet haben die Designer auf die etwas verspielt wirkenden falschen Luftkanäle. Dafür gibt es in der tiefgezogenen Schürze jetzt einen breiten Lufteinlass. In der Summe wirkt die Front nun deutlich sportlicher und hochwertig. Das gilt für das gesamte äußere Erscheinungsbild, weil Citroen reichlich den hochglänzendem Klavierlack-Effekt einsetzt. Unter anderem am Kühler, wo die Klaviertasten-Linie die Scheinwerfer verbinden. Oder auch an den Seitenspiegel-Verkleidungen.

Schöner bremsen mit 3D-Effekt - auch die Rückleuchten wurden neu gestaltet. Foto: Citroen

Das Heck des viereinhalb Meter langen Fünftürers ist nahezu unverändert geblieben. Zeitgemäß überarbeitet wurden die Heckleuchten. Beim schöner Bremsen mit dem 3D-Effekt der Rückleuchten aber bleibt es. Die dreidimensionale LED-Lichtsignatur wird dabei noch durch speziell getöntes Glas sichtbar betont.

Als optisches Gegengewicht zur kräftigen Chromumrandung der Fensterlinie hat sich Citroen für markante 18 Zoll große Leichtmetallfelgen entschieden. Damit wird die einem SUV gemäße große Bodenfreiheit von 23 Zentimetern optisch noch betont. Festgehalten haben die Autobauer dagegen an der im Großstadtverkehr bewährten Kunststoffumrandung der Radhäuser und den Aufpralldämpfern im Schwellerbereich. Die lassen so manche Unbill einfach abtropfen lassen, ohne Schaden zu nehmen. Gut so.

Außen prägnanter und drinnen aufgeräumter – diesen positiven Eindruck hinterlässt der neue C5 Aircross. Für den Fahrer bedeutet das vor allem, dass der Touchscreen mit jetzt 10 Zoll deutlich größer geworden – und näher zum Fahrer gerückt ist. Mit der Zentraleinheit über der Mittelkonsole werden nahezu sämtliche Funktionen und Fahrzeugparameter gesteuert, außerdem die Navigation, die ganze Palette der Konnektivitätsangebote und auch das Smartphone. Auf Knöpfe und Schalter wird weiterhin nahezu verzichtet – bis auf die serienmäßige Klimaanlage. Sie lässt sich direkt regeln. (Wer möchte, kann das aber auch über den Touchscreen erledigen.) Das 12-Zoll große digitale Multifunktionsinstrument hinterm handlichen Lenkrad, mit dem die Fahrer alle wichtigen Informationen im Blick haben, hat seine klare und an Windows-Kacheln erinnernde Optik beibehalten. Der extravagant wirkende, große Schalthebel gehört in der Automatik-Version der Vergangenheit an – stattdessen sitzt auf der Mittelkonsole nun ein dezenter Gangwahlschalter. Das schafft mehr Platz für eine weitere Ablage und den Regler für die Fahrmodi. Und die bislang etwas pausbäckig neben dem Touchscreen platzierten Lüftungsdüsen sitzen nun flach unter dem Touchscreen – das wirkt gleich eleganter. Dazu tragen auch die Sichtnähte der hochwertigen Innenraum-Materialien bei.

Aufgeräumtes Interieur und größerer Touchscreen - und dazu weiter verbesserte Sitze. Foto: Citroen

Mit serienmäßigen Komfort punkten, der ansonsten in dieser Fahrzeugklasse teuer bezahlt werden muss, und zugleich ein praktisches Familien-SUV sein. Dieses Erfolgskonzept wird fortgesetzt. Denn nicht umsonst urteilen Nutzer, dass der C5 Aircross der komfortabelste SUV seiner Klasse sei. So ein Ruf verpflichtet. Deswegen werden die sehr guten Advanced Comfort Sitze noch einmal verbessert und mit einer weiteren Dämmschicht versehen, um den Rücken noch mehr zu unterstützen. Das tut übrigens auch die exzellente Advanced Comfort Dämpfung des Aircross, der Bodenwellen und Straßenschäden wegschluckt, ohne dabei schwammig zu werden. Echte SUV-Qualitäten, auch wenn es nur um den Sonntagsausflug mit der Familie geht. Das handliche Lenkrad mit einer angenehm direkten Lenkung liegt dabei ruhig in der Hand. Der hohe Akustikkomfort ist ein weiter Pluspunkt. Hinzu kommen zahlreiche Fahrerassistenzsysteme wie der Highway Driver Assist, der autonomes Fahren der Stufe 2 ermöglicht, sowie Spurhalteassistent, aktiver Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung und serienmäßige Rückfahrkamera.

Drei gleich breite Einzelsitze in der zweiten Reihe, jeder einzeln verschiebbar oder ganz umklappbar, machen aus dem Aircross ein Raumwunder. So können bis zu 1,90 Meter lange Gegenstände eingeladen werden, und trotzdem noch zwei Personen auf der Rückbank untergebracht werden. Werden alle Sitze umgeklappt, wächst das Gepäckvolumen im Handumdrehen von 580 auf 1630 Liter – so viel schafft in dieser Klasse niemand.

Drei Einzelsitze, jeweils verschiebbar und umklappbar - viel Platz für die Familie. Foto: Citroen

In der Grundausstattung gibt es den C5 Aircross PureTech mit einem 96 KW starken Benziner mit Handschaltung. Beim Hybrid kommt zum 130 KW starken Verbrenner ein Elektroantrieb mit 81 KW dazu, dessen Kraft an der Vorderachse anpackt. Geschaltet wird dann mit einer überaus geschmeidigen Achtgang-Automatik. Einen Diesel gibt es auch – mit 133 KW und ausschließlich mit Schaltautomatik. Der Diesel-Anteil liegt nach Citroen-Angaben inzwischen übrigens bei nur noch 15 Prozent.

Die Fahrer*in kann per Schalter wählen, ob voll elektrisch, im Hybrid-Modus oder nur mit Verbrenner gefahren werden soll. Letzterer heißt etwas verschämt „Sport“-Modus. Im Hybrid-Modus wird grundsätzlich elektrisch gestartet, die Elektronik wählt aber je nach Streckenprofil aus, ob in den Verbrenner geschaltet wird – etwa vor Berganstiegen, wo ansonsten die Batterie schnell schlapp machen würde. Wer den Rekuperationsmodus anwählt, sorgt mit dem kräftigen Bremsmoment, sobald der Fuß vom Gaspedal geht, für eine effektive Batterieladung. Zwar reicht es nicht für einen sogenannten One-pedal-Drive, doch etwa im Stadtverkehr verzögert der Wagen im B-Modus deutlich.

Hier kachelt es: Vom Ladezustand bis zur Verkehrszeichenerkennung - alle Infos, die man benötigt. Foto: Citroen

Die rein elektrische Reichweite des Hybrids wird mit 60 Kilometer angegeben. Eine vollelektrische Version soll es leider erst beim nächsten Modellwechsel Ende 2024 geben. Auch eine vergrößerte elektrische Reichweite des Hybrids auf 100 Kilometer, wie es teilweise die Konkurrenz ankündigt, ist derzeit kein Thema. Die hohen Kosten für eine größere Batterie seien im Segment der Mittelklasse ein Grund; ein anderer sind möglicherweise Probleme, die größere Batterie in der jetzigen Plattform unterzubringen.

Die ersten Fahrzeuge des neuen C5 Aircross werden bereits ausgeliefert. Die Preise beginnen bei 32.550 Euro für den C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel Pack mit Sechsgang-Schaltgetriebe – trotz Modernisierung bleibt das Einstiegspreisniveau unverändert. Der Plug-In Hybrid mit einem kombinierten Verbrauch von 1,4 Litern startet bei 43.350 Euro. Davon geht noch die Förderprämie ab. Citroen garantiert bei der Bestellung eines Hybrids bis zum 30. Juni, dass das Fahrzeug bis Jahresende ausgeliefert wird. Nicht unwichtig, um noch die bisherige staatliche Förderprämie zu kassieren, die danach möglicherweise wegfällt.