„Das ist eine echte Apokalypse“ 1000 Geflüchtete täglich – Lampedusa ruft den Notstand aus

Die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa schlägt angesichts einer nicht abreißenden hohen Zahl an anlandenden Flüchtlingen Alarm. Die Insel sei überwältigt von den Migranten, alleine in den vergangenen zwei Tagen seien knapp 7000 Menschen aus Nordafrika in mickrigen Booten angekommen, klagte Bürgermeister Filippo Mannino am Donnerstag im Radio „RTL 102.5“.

Die Menschen von Lampedusa hätten die Migranten immer mit offenen Armen empfangen. „Jetzt aber haben wir einen Wendepunkt erreicht, und die Insel befindet sich in einer Krise.“ Der Stadtrat von Lampedusa hat den Notstand ausgerufen.

Der örtliche Pfarrer Carmelo Rizzi wird in der katholischen Tageszeitung „Avvenire“ mit den Worten zitiert: „Das ist eine echte Apokalypse.“ Die Ankommenden fänden keine Plätze mehr zum Schlafen und keine Toiletten. Die Polizei sorge mit Schlagstöcken für Ordnung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Unterdessen teilte die Gewerkschaft der Finanzpolizei mit, dass am Mittwoch nur durch einen massiven Polizeieinsatz am Hafen ein Durchbruch Hunderter Migranten verhindert worden sei. Erst danach sei wieder eine normale Arbeit im Aufnahmezentrum möglich gewesen.

Europa und der italienische Staat müssen umgehend eingreifen. Bürgermeister Filippo Mannino

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Als Gewerkschaft sind wir ernsthaft besorgt bezüglich der Gesundheit und der Arbeitsbedingungen der Kollegen, die in Lampedusa für Sicherheit sorgen müssen.“ Es drohe „der organisatorische Zusammenbruch“ auf der zwischen Tunesien und Sizilien gelegenen Insel.

Lampedusa ist für viele Geflüchtete aus Nordafrika der nächstgelegene Ort in der Europäischen Union. Auf der Insel leben gut 6000 Einheimische. „Europa und der italienische Staat müssen umgehend eingreifen mit schneller Hilfe und einem baldigen Weitertransport der Menschen“, mahnte Bürgermeister Mannino.

Für die seit Oktober 2022 regierende rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird die Lage auf Lampedusa zunehmend zu einem Problem. Der stellvertretende Regierungschef Matteo Salvini hat wiederholt mangelnde Solidarität der anderen EU-Staaten beklagt.

Die EU-Kommission in Brüssel erklärte, sie stehe mit der italienischen Regierung in Kontakt zu der Frage, wie mehr geholfen werden könne. Auf Lampedusa gibt es ein Aufnahmelager für Flüchtlinge mit einer Kapazität von normalerweise 400 Menschen.

90 Prozent der ankommenden Boote steuern die Insel an

Matteo Villa, Datenanalyst bei der Denkfabrik ISPI, sagte, die Zahl der in Italien angekommenen Migranten liege bereits nahe an der Rekordmarke von 2016, als mehr als 180.000 Menschen anlandeten. Lampedusa stehe hier unter einem besonderen Druck, weil 90 Prozent aller angekommenen Boote in den vergangenen drei Monaten aus Tunesien gekommen seien und Lampedusa angesteuert hätten.

Erst am Mittwoch hatte die Bundesregierung mitgeteilt, den freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus zur Aufnahme von Flüchtlingen mit Italien ausgesetzt zu haben. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte zur Begründung, dass sich die Regierung in Rom weigere, Geflüchtete in Deutschland nach den Dublin-Regeln der Europäischen Union wieder zurückzunehmen.

Nach dem freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus hat sich Deutschland bereiterklärt, EU-Staaten zu helfen, die besonders stark von ankommenden Migranten belastet sind. Generell müssen aber Menschen, die sich etwa in Italien zuerst registrieren ließen, auch dort verbleiben. (Reuters, KNA, epd)