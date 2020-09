Im Fall von Volkswagen haben die Bürokraten der US-Umweltbehörden aber gut gearbeitet, oder?

Es geht nicht darum, ob Bürokratie mal gut und mal schlecht ist. Ich stelle den Glauben infrage, alle Probleme könnten nur mittels Bürokratie gelöst werden. Diesem Glauben frönen die Linken genauso wie die Rechten, und das ist phantasielos.

Wir sammeln alle Belege für die Steuererklärung in Schuhkartons oder Schubladen. Wie organisieren Sie diesen Kram?

Oh weh, es ist schrecklich, weil ich auch noch in zwei Staaten Steuern zahle, in Großbritannien und den USA. Allerdings bin ich ganz gut im Rationalisieren. Alles, was für die Steuer relevant ist, erledige ich mit derselben Kreditkarte. Und ich verstaue alle wichtigen Dokumente wie Zeugnisse oder Versicherungen in einer großen Tüte.

Sie schreiben: „Polizisten sind Bürokraten mit Waffen“. Die Polizei wird als Schutz vor Terroristen dringend gebraucht, das klingt nicht überzeugend.

Viele Studien belegen, dass Polizisten die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Papierkram verbringen. Auch wenn sie nicht im Büro hocken, hat nur zehn Prozent ihrer Arbeit mit Verbrechen zu tun. Meistens setzen sie Verwaltungsvorschriften durch, vom Parkverbot bis zum Getränkeausschank im Freien.

Es muss halt irgendjemand die Einhaltung solcher Regeln kontrollieren.

Das ist historisch gesehen falsch. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte war es nicht so. Die moderne Polizei gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Ich habe in Madagaskar zwei Jahre lang in einer Stadt gelebt, wo die Gendarmen nichts getan haben als die Straße frei zu halten. Den Menschen dort wäre niemals eingefallen, dass ihnen jemand mit Uniform und Waffe vorschreibt, was sie verkaufen dürfen, wer wo etwas kocht oder Musik spielt. Das Verblüffende ist, dass wir uns das nicht mehr vorstellen können, obwohl die überwältigende Mehrheit der Menschheit immer so gelebt hat.

Würden Sie sich mit weniger Polizisten auf der Straße besser fühlen?

Ja, wenn wir es gemeinschaftlich in die Hand nehmen, Konflikte beizulegen und das Einhalten von Regeln anzumahnen. Wir haben da eine wichtige soziale Fähigkeit verloren. Wenn Nachbarn Party und laute Musik machen, rufen viele die Polizei. Man könnte auch klingeln und sagen, hey Leute…

Ihr Vater hat als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg aufseiten der Republik gekämpft, die auch von Anarchisten verteidigt wurde. Hat er davon erzählt?

Ja, sehr viel. Er war in Barcelona als Sanitäter im Einsatz und hat dabei persönlich erfahren, wie es ist, wenn die Menschen selbst organisiert ihr Gemeinwesen betreiben. Das machte die meisten Schreibtischhengste überflüssig, trotzdem fuhren die Züge, die Fabriken produzierten. Für ihn war klar: Verwalter sind vor allem dazu da, dass die Arbeiter sich minderwertig fühlen sollten.

„Die Welt“ schrieb, Leo Trotzki sei Ihr Patenonkel gewesen. Das ist interessant, weil er 21 Jahre vor Ihrer Geburt mit einem Eispickel ermordet wurde.

So ein Quatsch. Die haben mich mit meinem Doktorvater Michael Hudson verwechselt. Trotzki war sein Patenonkel – echt wahr.