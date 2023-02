David Jackson im Portrait Der Bachelor 2023 ist ein bekennender Anti-Bad-Boy

Ab dem 1. März 2023 zeigt RTL die 13. Staffel von „Der Bachelor“. In diesem Jahr sucht Single David Jackson unter 23 Ladys die eine Richtige.

Was den diesjährigen Bachelor so besonders macht? David Jackson setzt auf Selbstreflexion und Emotionalität. Wir verraten, wie der Single tickt, wer die diesjährigen Kandidatinnen sind und warum RTL mit der neuen Bachelor-Staffel mehr auf Diversity setzt.

Der neue Bachelor: Wer ist David Jackson?

Der diesjährige Bachelor David „Dee“ Jackson ist 32 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und beschreibt sich selbst als „Entrepreneur und Social Media Content Creator“, wie er auf seiner eigenen Webseite deejackson.de schreibt.

Der Unternehmer verdient nicht nur als Model und Influencer sein Geld, sondern betreibt zusammen mit einem Geschäftspartner eine Agentur für Webseiten, Social-Media-Auftritte, Internetshops und Marketing.

Steckbrief: David Jackson Alter: 32 Jahre

32 Jahre Wohnort: Stuttgart

Stuttgart Größe: 1,86 Meter

1,86 Meter Beruf: Model, Influencer, Unternehmer

Model, Influencer, Unternehmer Familie: eine Zwillingsschwester, eine große Schwester und Mutter

eine Zwillingsschwester, eine große Schwester und Mutter Hobbies: Sport, Meditation, Lesen

Dem Hobbysportler liegt das Thema Gesundheit nach eigener Aussage besonders am Herzen. Und so vermarktet Jackson praktisch nebenher nicht nur sein eigenes E-Book für einen gesunden Lebensstil, sondern bringt seinen rund 185.000 Instagram-Followern auch regelmäßig das Thema Meditation näher.

Mithilfe von RTL sucht der Halbamerikaner nun nach seiner großen Liebe. Denn obwohl der 32-Jährige bereits vier Beziehungen hinter sich und laut Eigenaussage schon „die drei magischen Worte über die Lippen gebracht“ hat, war die Richtige bislang noch nicht dabei.

Wie Jackson im RTL-Interview berichtet, sei er nun bereit für die große Liebe und würde dafür auch „einiges tun“. Dazu gehöre auch, sich verletzbar zu machen, sich zu öffnen und sich selbst zu reflektieren. Von sich selbst behauptet der bekennende Anti-Bad-Boy, dass er ein „sehr feinfühliger und liebevoller Mann“ sei.

Zu verdanken habe er das auch dem Umstand, dass er mit drei Frauen aufgewachsen sei: mit seiner Mutter, seiner Zwillingsschwester und seiner größeren Schwester. „Ich bin mit sehr viel Liebe groß geworden“, so der Stuttgarter.

Für mich gibt es nichts Männlicheres, als zu seinen Gefühlen zu stehen. David Jackson im RTL-Interview

David Jackson versteht sich selbst als Empath, der keine Angst vor Gefühlen hat.

Entsprechend teilt der Influencer via Instagram auch Buchempfehlungen zu psychologischen Themengebieten wie etwa Selbstliebe, mentale Gesundheit oder Achtsamkeit.

Aus der Bahn geworfen wird Jackson nur, wenn er seinen Lippenpflegestift nicht dabei hat. „Dann werde ich hibbelig“, sagt der 32-Jährige im RTL-Interview.

RTL setzt beim Bachelor 2023 auf mehr Diversity

Bei der diesjährigen Bachelor-Staffel scheint RTL voll und ganz auf das Thema Diversity zu setzen.

So geht mit dem Halb-US-Amerikaner David Jackson erstmals ein Bachelor an den Start, der sich für die Bewegung „Black Lives Matter“ (deutsch: „Schwarze Leben zählen“) engagiert und seine Instagram-Follower per Video auf Demonstrationen mitnimmt.

Im RTL-Interview erklärt der Stuttgarter, dass er im Vergleich zu den bisherigen Bachelor-Kandidaten „exotisch“ sei. „Es ist natürlich superspannend, wie das ankommt und wahrgenommen wird“, sagt Jackson.

Ich bin vielleicht exotisch im Vergleich zu meinen Vorgängern. David Jackson im RTL-Interview

Auch die diesjährigen Single-Damen fallen diverser aus. So stellt RTL beispielsweise die 26-jährige Hamburgerin Yolanda als Kandidatin vor, die „mit einem echt royalen Background ihrer Familie aus Ghana“ auftrumpfen kann, wie es im Vorstellungsvideo heißt.

Tatsächlich berichtet die Masterstudentin, dass ihr Großvater in Ghana ein Anführer gewesen sei, was sie selbst wiederum zur Prinzessin mache. „Solange wir da nicht vor Ort sind und uns den Titel nicht anerkennen lassen, ist das einfach eine witzige Fun-Fact-Story“, stellt die Hamburgerin aber klar.

Die 25-jährige Kandidatin Pamela kam vor sieben Jahren aus dem Libanon nach Deutschland. „Ich konnte weder die Sprache, noch hatte ich Freunde. Ich habe bei null angefangen“, sagt die heutige Personalvermittlerin.

Bachelor 2023: Wer sind die Kandidatinnen? Alyssa: 36 Jahre alt, Marketing Director aus Kapstadt & Lohr am Main

36 Jahre alt, Marketing Director aus Kapstadt & Lohr am Main Angelina: 28 Jahre alt, Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

28 Jahre alt, Sales Executive aus Lissabon und Albstadt Chiara: 26 Jahre alt, Journalistin aus München

26 Jahre alt, Journalistin aus München Colleen: 27 Jahre alt, Psychologin & Influencerin aus Köln

27 Jahre alt, Psychologin & Influencerin aus Köln Dahwi: 23 Jahre alt, Krankenpflegerin aus Zürich

23 Jahre alt, Krankenpflegerin aus Zürich Danielle: 28 Jahre alt, angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München

28 Jahre alt, angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München Fiona: 29 Jahre alt, Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg

29 Jahre alt, Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg Giovanna: 27 Jahre alt, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde

27 Jahre alt, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde Henriette: 25 Jahre alt, Immobilienkauffrau aus Hamburg

25 Jahre alt, Immobilienkauffrau aus Hamburg Jana: 27 Jahre alt, Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel

27 Jahre alt, Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel Leyla: 26 Jahre alt, Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt

26 Jahre alt, Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt Lisa M.: 32 Jahre alt, Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

32 Jahre alt, Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam Lisa R.: 27 Jahre alt, Teamassistentin aus Annweiler am Trifels

27 Jahre alt, Teamassistentin aus Annweiler am Trifels Maike: 25 Jahre alt, Studentin aus Lingen

25 Jahre alt, Studentin aus Lingen Manina: 30 Jahre alt, Fitness- und Personaltrainerin aus Köln

30 Jahre alt, Fitness- und Personaltrainerin aus Köln Mariam: 30 Jahre alt, Marketing- und Sales-Managerin aus Wien

30 Jahre alt, Marketing- und Sales-Managerin aus Wien Nevin: 30 Jahre alt, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln

30 Jahre alt, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln Pamela: 25 Jahre alt, HR Recruiterin aus Freiburg

25 Jahre alt, HR Recruiterin aus Freiburg Rebecca: 28 Jahre alt, Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau

28 Jahre alt, Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau Saskia: 29 Jahre alt, Vertriebsassistentin aus Münster

29 Jahre alt, Vertriebsassistentin aus Münster Tami: 29 Jahre alt, Fitnessökonomin aus Wörrstadt

29 Jahre alt, Fitnessökonomin aus Wörrstadt Xenia: 30 Jahre alt, Einzelhandelskauffrau aus Hamburg

30 Jahre alt, Einzelhandelskauffrau aus Hamburg Yolanda: 26 Jahre alt, Studentin aus Hamburg

Mit der diesjährigen Besetzung der Kandidatinnen scheint RTL auf einen Kritikpunkt zu reagieren, der bei der letzten Bachelor-Staffel 2022 bereits heiß diskutiert wurde.

Damals kritisierten Zuschauer und Zuschauerinnen in den Sozialen Medien, dass die Single-Damen bislang vornehmlich blond gewesen seien.

Bei der letzten Staffel „Die Bachelorette 2022“ suchte die Halbjamaikanerin Sharon Battiste unter 20 Kandidaten die große Liebe. In der Show sprach die 31-Jährige ganz offen über ihre chronische Erkrankung Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall).

Wann wird der Bachelor 2023 gezeigt?

Die neue Bachelor-Staffel startet am 1. März 2023. Die Folgen werden immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Wer die Sendung immer schon eine Woche vor dem regulären Ausstrahlungstermin sehen möchte, kann die Folge mit einem kostenpflichtigen Premium-Abo auf RTL+ streamen.

Bachelor 2023: Die Sendetermine 1. Folge: 1. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

2. Folge: 8. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

3. Folge: 15. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

4. Folge: 22. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

5. Folge: 29. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

6. Folge: 5. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

7. Folge: 12. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

8. Folge: 19. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

9. Folge: 26. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

10. Folge: 3. Mai (Mittwoch) um 20:15 Uhr

Finale: 10. Mai (Mittwoch) um 20:15 Uhr

