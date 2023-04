Der Polizist, den Fler als „Fanboy“ beschimpfte „Das ging bei mir links rein, rechts raus“

Der Zehlendorfer Polizist Stephan Zillmer wurde deutschlandweit durch ein Video bekannt, in dem der Rapper Fler ihn auf offener Straße minutenlang bedrohte, beleidigte und immer wieder als „Fanboy“ bezeichnete. In der neuen Folge des Tagesspiegel-Podcasts „Tatort Berlin“ spricht der 35-Jährige exklusiv über den Vorfall, den anschließenden Gerichtsprozess und wie eine Smartphone-Aufnahme sein Leben veränderte.



Herr Zillmer, am 22. September 2019 hatten Sie gemeinsam mit einem Kollegen im Funkwagen Dienst. Wie lief die Schicht, bevor Sie auf Fler trafen?

Es war ein gewöhnlicher Sonntagsdienst, ich war morgens ab 5:30 Uhr auf der Dienststelle, und dann arbeiteten wir 110-Anrufe ab. Wir wurden zu einem Streit unter Hundebesitzern gerufen, es gab einen Verkehrsunfall. Und eine ältere, verwirrte Frau auf dem Bürgersteig glaubte, sie befände sich auf dem Weg von Hamburg nach Bremen. Die haben wir nach Hause gebracht. Insgesamt ein typischer Sonntag in Zehlendorf. Eigentlich wäre ich nach Feierabend mit meiner großen Tochter zum Mathelernen verabredet gewesen, aber dazu kam es nicht, weil uns dann kurz vor 16 Uhr auf dem Teltower Damm dieser weiße Mercedes-AMG mit auswärtigem Kennzeichen entgegenfuhr...

