Letztes Lebenszeichen aus dem Schutzraum „Nicht zu wissen, was passiert ist, ist das Schlimmste“

Gilad Korngold, ein älterer Herr mit kahlem Schädel und grauem Bart, sitzt in seinem weiß möblierten Schlafzimmer auf der Bettkante und erzählt am Telefon von dem Morgen, der ihm den größten Teil seiner Familie nahm. Sein Haus steht in Gvulot in Südisrael. Er gehört wie die meisten Kibbuz-Bewohner zu den linksliberalen Israelis und arbeitet in der IT-Branche. Das Reden an diesem Morgen hält ihn davon ab, verrückt zu werden, sagt er. Ein Protokoll.