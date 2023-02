Devid Striesow im Gespräch „Dieser Strand ist einmalig – wie Hawaii, nur auf Rügen“

In der Verfilmung des Bestsellers von Joachim Meyerhoff, „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“, der jetzt ins Kino kommt, spielen Sie die Vaterfigur. Damit haben Sie Erfahrung, haben selbst fünf Kinder. Was lernen Sie von denen?

Mir gefällt, wie sie ganz im Moment leben. Das kriegt man als Erwachsener nicht mehr hin, da steckt man entweder in der Vergangenheit fest oder lebt in der Zukunft, in Erwartung dessen, was kommt. Wobei die Situation auf der Bühne oder vor der Kamera dem im besten Falle ähnelt. Wenn das Publikum das Gefühl hat: Das hat sich niemand vorher ausgedacht, das ist real, es passiert denen jetzt, in diesem Augenblick.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden