Die Heuchelei des #DryJanuary Frohes neues Nein!

Kiana Lensch ist Tagesspiegel-Autorin. Sie hat auch schon für einen Monat keinen Alkohol getrunken, ohne darüber zu posten – ganz ohne #DryJanuary.

Längst ist es eine Tradition: Der Neujahrskater ist noch nicht abgeklungen, da lässt man sich schon zu leichtfertigen Aussagen wie dieser hinreißen: „Ich trinke nicht mehr!“ Und weil die größte Bühne für gesellschaftliche Bestätigung und sozialen Druck noch immer Social Media ist, fügt sich der #DryJanuary optimal in die Lebenswelt der Self-Care-Jünger auf Instagram. Frohes neues Nein!

Über die Feiertage ist uns vieles zu viel. Menschen, Essen, Alkohol. An Silvester erreicht dieser Zustand seinen vorläufigen Höhepunkt. Umso wichtiger, direkt danach den Absprung zu den guten Vorsätzen zu schaffen – #newyearnewme. Der Januar ist so zum Monat des Verzichts geworden. Wir trinken nicht, lassen Zucker weg und lehnen tierische Produkte ab. Hauptsache gesund. Und das am besten so, dass alle es mitbekommen.

Wir koppeln unser Selbst an Bestätigung

#DryJanuary – der trockene Januar. Schwierig in einem Land, in dem Alkohol zur kulturellen Identität gehört. Anstatt sich rechtfertigen zu müssen, warum man Alkohol trinkt, muss man sich hier meist rechtfertigen, warum man keinen Alkohol trinkt. Ein einfacher Neujahrsvorsatz reicht da als Begründung nicht. Es braucht also eine sogenannte Challenge auf Social Media.

Wann haben wir aufgehört, etwas nur für uns zu machen und nicht, um es für andere darzustellen? Kiana Lensch

Unter dem Hashtag #DryJanuary gibt es derzeit fast 450.000 Posts auf Instagram. Tagebucheinträge der Challenges, Bilder von positiven Effekten der Abstinenz: bessere Haut, Gewichtsverlust, Top-Laune. In den Kommentarspalten tummeln sich zwei Gruppen. Die Überraschten und die Erfahrenen. Erstere zeigen sich erstaunt, wie gut es ihnen nach wenigen Tagen ohne Alkohol geht („Day 7 feeling amazing!“) – letztere betonen, wie lange sie schon abstinent leben („Ich verzichte seit 61 Jahren, bin 61 Jahre alt“). Beide eint das Mitteilungsbedürfnis.

Natürlich ist es gesund, auf Alkohol zu verzichten. Nur ist der Effekt gering, wenn direkt am 1. Februar wieder gebechert wird. Dass Deutschland ein Alkoholproblem hat, ändert auch eine Social-Media-Challenge nicht. Und wird Verzicht besser, sobald man ihn auf Instagram postet? Wann haben wir aufgehört, etwas nur für uns zu machen und nicht, um es für andere darzustellen? Wir koppeln unser Selbst immer mehr an andere Menschen. An Bestätigung. An soziale Erwünschtheit.

#DryJanuary steht nur für wenige Wochen auf der Moralskala über dem Alkoholkonsum. Dabei sind die, die jetzt ihre Disziplin demonstrieren, oft jene, vor denen man sich die letzten elf Monate rechtfertigen musste, wenn man mal keinen Alkohol trinken wollte. Wie wäre es denn mit einem Verzicht auf Wichtigtuerei – am besten das ganze Jahr über.

Zur Startseite