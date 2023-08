Die Pannen der Flugbereitschaft „Einfach neue Flieger kaufen“

Herr Hinners, wieso gibt es so viele Pannen bei den Regierungsmaschinen?

Warum es ausgerechnet bei den Regierungsfliegern so viele Defekte gibt, kann ich nur mutmaßen, da ich die einzelnen Defekte und deren Häufigkeit nicht kenne. Frau Baerbock war mit einem Airbus 340 unterwegs, der seit 23 Jahren im Einsatz ist. Das ist schon eine lange Zeit. Es gibt zwar etliche Flugzeuge, die 23 Jahre im Liniendienst geflogen werden, ohne dass es ständig Defekte gibt, doch grundsätzlich werden Defekte häufiger, je älter ein Flugzeug ist. Eine Vermutung könnte sein, dass die Häufung bei den Maschinen der Flugbereitschaft in den sehr viel längeren Standzeiten dieser Flugzeuge begründet ist.