Die zweite Kriegsweihnacht Wie in Kyjiw die Festtage begangen werden

Zum ersten Mal werden sie nun am 25. Dezember gefeiert, Weihnachten. Kriegsweihnachten. Bisher fand das Fest zur gleichen Zeit wie in Russland statt – am 7. Januar. Im Mai hat die orthodoxe Kirche der Ukraine beschlossen, eine Kirchenreform durchzuführen und sich dem Neujulianischen Kalender – als Angleichung an den hierzulande geltenden und weltweit gebräuchlichen Gregorianischen – anzuschließen. Ein politisches Signal: Abgrenzung zu Russland.